La secrétaire d’État du Maine fera appel de sa décision d’exclure Trump du scrutin

La plus haute responsable électorale du Maine a déclaré vendredi qu’elle avait l’intention de faire appel cette semaine de la décision d’un juge de la Cour supérieure de l’État qui a suspendu sa décision d’exclure l’ancien président Donald J. Trump du scrutin primaire républicain de l’État.

Dans un communiqué, la secrétaire d’État Shenna Bellows a déclaré qu’elle saluait les orientations de la Cour suprême des États-Unis, qui devrait entendre les arguments sur une affaire similaire le 8 février. Mais en attendant, a-t-elle déclaré, elle demandera la contribution du plus haut tribunal du Maine.

“Je sais que les questions constitutionnelles et celles de l’autorité de l’État préoccupent beaucoup beaucoup”, a écrit Mme Bellows dans une brève déclaration vendredi. « Cet appel garantit que le plus haut tribunal du Maine a la possibilité de peser dès maintenant, avant que les bulletins de vote ne soient comptés, favorisant ainsi la confiance dans nos élections libres, sûres et sécurisées. »

Mme Bellows, une démocrate élue par la législature de l’État, a statué le 28 décembre que M. Trump n’était pas qualifié pour le scrutin de l’État du Maine parce qu’il s’était engagé dans l’insurrection en encourageant l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. Le 14e amendement disqualifie les fonctionnaires gouvernementaux qui « se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion » de l’exercice de leurs fonctions.