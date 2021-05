La secrétaire de Hema Malini meurt des complications du COVID-19 | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur et politicien vétéran de Bollywood, Hema Malini, a déclaré que son secrétaire Markand Mehta était décédé des complications liées au COVID-19.

Dans une note sincère, Malini s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi soir pour pleurer la perte de Mehta, qui, selon elle, faisait partie de sa famille.

«Le cœur lourd, je dis adieu à mon associé de 40 ans, mon secrétaire, Mehta ji dévoué, travailleur et infatigable. Il faisait plus partie de ma famille. Nous l’avons perdu à Covid. Il est irremplaçable et laisse un vide qui ne peut être rempli, jamais (sic) », a écrit Malini sur Twitter, à côté des photos de Mehta.

La fille de l’acteur de Malini, Esha Deol, a déclaré que Mehta, qui avait 80 ans, manquera beaucoup.

« Il était un membre de notre famille et il est irremplaçable. Il était le meilleur pour toi maman @dreamgirlhema. Quel humain dévoué. Tu vas manquer notre cher oncle Mehta. Que son âme repose en paix », a écrit Deol.

L’acteur Raveena Tandon et le chanteur Pankaj Udhas ont également présenté leurs condoléances. «Mes sincères condoléances à OmShanti», a déclaré Tandon.

«Nos sincères condoléances à vous et à sa famille que son âme repose dans la paix éternelle Om shanti», a écrit Udhas. Samedi, Mumbai a signalé 2664 nouveaux cas de COVID-19, portant son total à 6,73,235, tandis que le nombre de morts dans la ville est passé à 13713 avec 62 nouveaux décès, selon un responsable du département de la santé.