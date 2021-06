La secrétaire au Trésor Janet Yellen témoigne devant le Congrès

[The stream is slated to start at 2 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, demandera mercredi après-midi à un sous-comité sénatorial des crédits d’approuver les milliards de dollars de financement réservés à son département dans la proposition de budget pour l’exercice 2022 du président Joe Biden.

Dans des remarques préparées, Yellen a déclaré au Sous-comité des services financiers et du gouvernement général que le Trésor avait besoin d’un soutien financier supplémentaire pour soutenir les composants du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars que l’administration Biden a adopté en mars.

« Pour que les fonds de secours atteignent efficacement leurs objectifs, nous devons nous lever et gérer de nouveaux programmes fédéraux », a-t-elle déclaré aux législateurs. « Notre défi est que même si notre portefeuille s’est développé pour correspondre à l’urgence du moment, notre budget annuel n’a pas augmenté en parallèle et le financement fourni pour administrer de nouveaux programmes est temporaire. »

Yellen a également déclaré que le ministère cherchait à renforcer l’Internal Revenue Service, l’organisme qui supervise la fiscalité du gouvernement fédéral. Le Congrès a réduit le budget de l’IRS à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, le laissant en sous-effectif et mal équipé pour auditer l’ensemble des dossiers qu’il devrait déposer chaque année, a déclaré Yellen.

Elle a noté que l’IRS compte moins d’auditeurs qu’à tout moment depuis la Seconde Guerre mondiale et que le pays pourrait perdre 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie en raison d’un écart fiscal résultant du fait que les salariés paient moins que leur facture d’impôt.

« Notre proposition donnerait à l’IRS le financement dont il a besoin », a ajouté Yellen, qui a déjà été président de la Réserve fédérale. Elle devrait répondre aux questions d’un groupe bipartite de sénateurs essayant de déterminer de combien ajuster le budget du principal régulateur de l’économie.

Le sous-secrétaire adjoint Mark Mazur a déclaré au Congrès plus tôt ce mois-ci que le soi-disant écart fiscal ne fera que s’aggraver au cours des prochaines années sans plus de financement de la part des législateurs. Il a ajouté à l’époque que l’estimation de l’écart fiscal brut est d’environ 580 milliards de dollars pour la seule année 2019.

Yellen elle-même a travaillé dur pour essayer de négocier un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés entre les pays du Groupe des Sept dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour générer des recettes fiscales pour ses vastes plans de dépenses.

Le groupe des économies avancées du G-7 a annoncé le 5 juin qu’il avait accepté de décréter un plancher sur les impôts payés par les sociétés dans le monde. Yellen a déclaré à l’époque que les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Italie, le Royaume-Uni et le Canada s’étaient engagés à travailler à l’instauration d’un impôt minimum à un taux d’au moins 15 %.

