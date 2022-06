La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, déclare que la récession n’est pas « inévitable »

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, témoigne devant une audience du comité des voies et moyens de la Chambre sur le budget américain proposé par le président Biden pour 2023, à Capitol Hill à Washington, le 8 juin 2022.

La récession que beaucoup d’Américains craignent n’est « pas du tout imminente », a déclaré dimanche la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Les discussions sur une récession se sont accélérées cette année alors que l’inflation reste élevée et que la Réserve fédérale prend des mesures agressives pour la contrer. Mercredi, la Fed a annoncé une hausse des taux d’intérêt de 75 points de base, la plus importante depuis 1994. Le président de la Fed, Jerome Powell, a également indiqué l’intention du Federal Open Market Committee de poursuivre sa politique agressive de resserrement de la politique monétaire afin de contenir l’inflation.

Dans le même temps, beaucoup s’attendent à la combinaison de résilience des dépenses de consommation et la croissance de l’emploi pour garder les États-Unis hors de la récession.

« Je m’attends à ce que l’économie ralentisse », a déclaré Yellen dans une interview avec ABC « Cette semaine. » « Cela a augmenté à un rythme très rapide, car l’économie, comme le marché du travail, s’est redressée et nous avons atteint le plein emploi. Il est naturel maintenant que nous nous attendions à une transition vers une croissance régulière et stable, mais je ne pense pas qu’une récession soit du tout inévitable. »

Bien que Yellen ait semblé optimiste quant à la possibilité d’éviter la récession, l’économie mondiale est toujours confrontée à de sérieuses menaces dans les mois à venir avec la poursuite de la guerre en Ukraine, la flambée de l’inflation et la pandémie de Covid-19. « De toute évidence, l’inflation est inacceptablement élevée », a déclaré Yellen.

Pourtant, elle ne croit pas qu’une baisse des dépenses de consommation serait la cause d’une récession. Yellen a déclaré à ABC News que le marché du travail américain est le plus fort de la période d’après-guerre et a prédit que l’inflation ralentirait « dans les mois à venir ».