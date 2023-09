La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, cite le décalage entre le sondage Biden et l’économie

Environ 3 répondants sur 5 à une Sondage du Wall Street Journal des électeurs inscrits ont désapprouvé la performance de Biden dans la gestion de l’économie. Et 63 % ont déclaré qu’ils n’aimaient pas la façon dont le président avait géré l’inflation.

« Cela va prendre un certain temps. Nous avons adopté un trio de lois que le président Biden et le Congrès ont adoptées », a déclaré Yellen.

Mais elle a prédit que les gens commenceront à se sentir plus positifs à l’égard de l’économie dans son ensemble une fois qu’ils auront constaté les effets de la législation et des politiques de l’administration Biden.

Les opinions négatives que partagent les Américains dans les sondages sur l’économie « reflètent principalement leurs réponses sur la façon dont se porte l’économie de manière plus générale », a déclaré Yellen. « Morning Joe » sur MSNBC.

WASHINGTON — Secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré mardi qu’il existait une « déconnexion » entre les performances réelles de l’économie américaine et ce que les Américains pensent de la façon dont le président Joe Biden a géré la situation.

Dans un précédent sondageseulement 36 % des adultes approuvaient le travail de Biden sur l’économie, tandis que 42 % approuvaient sa performance globale au travail, selon l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Les résultats sont particulièrement malvenus pour Biden, alors qu’il cherche à être réélu l’année prochaine.

Katty Kay, envoyée spéciale de BBC News, a noté que l’inflation et le chômage diminuaient en demandant à Yellen de « répondre à l’énigme que la Maison Blanche trouve si déroutante, c’est pourquoi « ces bons chiffres » ne sont pas reflétés dans les sondages.

Yellen a répondu : « Je suis d’accord avec vous qu’il y a un décalage et je n’ai pas de réponse simple et convaincante. »

« Mais les Américains ont traversé beaucoup de choses », a déclaré Yellen. « La pandémie a vraiment eu des conséquences néfastes sur les familles américaines, sur les enfants et les ménages. »

« Nous bénéficions d’une reprise remarquable, mais également d’une inflation élevée, qui reflète en grande partie les goulots d’étranglement de l’approvisionnement qui se sont développés pendant la pandémie, puis avec l’attaque brutale de la Russie contre l’Ukraine. »

Mais Yellen a déclaré qu’une baisse de l’inflation, combinée à une création d’emplois, renforcerait la reprise post-pandémique.

La loi bipartite sur les infrastructures de 2021, la loi CHIPS et Science et la loi sur la réduction de l’inflation stimuleront des améliorations massives des infrastructures et développeront « l’économie de l’énergie propre » ainsi que le secteur manufacturier, a-t-elle prédit.

« Nous avons vu depuis le début de l’administration Biden, des investissements d’une valeur de 500 milliards de dollars dans le secteur manufacturier qui ont été annoncés et sont en cours, qui vont créer un très bon ensemble d’emplois manufacturiers dans tout le pays, et en particulier dans les régions. qui manquent de croissance et voient leurs salaires baisser depuis longtemps », a-t-elle déclaré.