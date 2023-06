La secrétaire au Travail de Biden, Julie Su, s’est engagée dans des pourparlers tendus sur le port de la côte ouest

La secrétaire au travail par intérim du président Biden, Julie Su, est en communication actuelle avec les représentants des syndicats et de la direction des ports dans le but d’aider à négocier un accord à un moment de tensions croissantes dans les ports de la côte ouest.

Su, qui a été secrétaire de l’Agence californienne de développement du travail et de la main-d’œuvre jusqu’en 2021, entretient des relations de longue date avec les deux parties et contribue à maintenir la communication à la table de négociation et à progresser vers un contrat final entre l’International Longshore & Warehouse Union et Pacific Maritime Association.

Le ministère du Travail a confirmé l’implication du secrétaire par intérim Su, mais a refusé tout autre commentaire.

Le président Biden a nommé le secrétaire par intérim Su le 28 février pour remplacer le secrétaire au Travail Marty Walsh, qui a démissionné en mars. Su a le soutien de nombreux syndicats, dont United Mine Workers, NABTU, LiUNA, la FIOE et l’AFL-CIO, mais a également reçu le soutien de chefs d’entreprise, dont un groupe de 250 cadres qui ont envoyé une lettre au Sénat la soutenant. nomination, ainsi que la Chambre de commerce de Los Angeles. Elle a été précédemment confirmée par le Sénat pour occuper le poste de sous-secrétaire au travail le 13 juillet 2021.

Les appels de l’industrie pour que l’administration Biden intervienne dans la situation portuaire de la côte ouest se sont multipliés, de la National Retail Federation à la National Association of Manufacturers et à la Chambre de commerce américaine, qui a exprimé ses inquiétudes dans un communiqué vendredi dernier au sujet d’un « grave arrêt de travail » dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, ce qui coûterait probablement à l’économie américaine près d’un demi-milliard de dollars par jour. Il a estimé qu’une grève plus étendue le long de la côte ouest pourrait coûter environ 1 milliard de dollars par jour.

« Le meilleur résultat est un accord conclu volontairement par les parties aux négociations. Mais nous craignons que le point de blocage actuel – une impasse sur les salaires et les avantages sociaux – ne soit pas résolu », a écrit la PDG de la Chambre de commerce américaine, Suzanne Clark, dans une lettre au président Biden. .

Les craintes concernant la chaîne d’approvisionnement sont élevées, du camionnage aux chemins de fer et aux transporteurs maritimes. Des milliards de dollars de fret ont été retenus hors des ports, la congestion des conteneurs et les retards ont entraîné un allongement du service et des délais d’exécution. Pour compliquer davantage la planification de la crise pour les entreprises de logistique, un vote écrasant des travailleurs d’ILWU Canada a autorisé une grève dans les ports de la côte ouest du Canada et les faibles niveaux d’eau au canal de Panama, qui offrent l’option de routes commerciales alternatives sur la côte ouest et le Ports de la côte Est plus difficiles.

Les responsables de la logistique qui tentent de gérer la congestion croissante des ports ont déclaré que l’implication de l’administration Biden est une bonne nouvelle, mais la situation sur le terrain dans les ports reste tendue et les conséquences financières, telles que les pénalités de retard, deviennent plus probables.

« Nous n’obtenons pas les virages efficaces de nos chauffeurs », a déclaré Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics. « Même si un terminal dit qu’il fonctionne et que c’est si lent, nous pouvons être accusés de surestaries. »

La Pacific Maritime Association a affirmé que les ralentissements « intentionnels » de l’ILWU se poursuivent, selon un communiqué publié le 10 juin.

L’ILWU a refusé de commenter.