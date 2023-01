La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, annonce une initiative conjointe avec l’Afrique du Sud pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a profité d’une visite d’un parc animalier en Afrique du Sud mercredi pour annoncer une initiative conjointe de lutte contre le trafic d’espèces sauvages et les activités criminelles connexes dans les deux pays.

Yellen a déclaré lors d’une visite à la réserve animalière de Dinokeng que les États-Unis et l’Afrique du Sud formeraient un groupe de travail pour se concentrer sur le financement du trafic d’espèces sauvages. Elle a déclaré qu’il y aurait également un échange d’informations accru entre les unités de renseignement financier américaines et sud-africaines.

Le groupe de travail “suivrait l’argent” de la même manière que d’autres autorités chargées de l’enquête recherchent des preuves de crimes graves, a déclaré Yellen, et “l’engagement partagé” aiderait probablement les efforts américains pour lutter contre le blanchiment d’argent et la corruption de haut niveau.

“Les trafiquants d’espèces sauvages, les fonctionnaires corrompus et d’autres criminels s’appuient sur bon nombre des mêmes vulnérabilités dans les régimes réglementaires de lutte contre le blanchiment d’argent, de sorte que nos efforts pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages renforcent nos efforts pour lutter contre la corruption et vice versa”, a déclaré Yellen à la réserve de gibier située au nord. de Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud.

Yellen effectue une tournée de 10 jours en Afrique, dans le cadre d’un effort de l’administration Biden pour s’engager davantage avec le deuxième plus grand continent du monde. Elle s’est déjà rendue au Sénégal et en Zambie, où elle a souligné le potentiel de l’Afrique, avec sa population jeune et sa classe moyenne en pleine croissance, pour les entreprises américaines.

Elle a commencé sa visite en Afrique du Sud mercredi, deux jours après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est entretenu avec son homologue sud-africain à Pretoria, soulignant les relations compliquées que certains pays africains entretiennent avec l’Occident d’un côté, et la Russie et la Chine de l’autre. .

Yellen doit rencontrer jeudi le président Cyril Ramaphosa et le ministre des Finances du pays, et se rendra également dans une usine d’assemblage Ford et dans une région minière. Yellen devrait parler de l’expansion des flux commerciaux et d’investissement entre les États-Unis et l’Afrique lors de sa visite en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est l’économie la plus développée du continent et considérée comme la clé des efforts de l’administration Biden pour renforcer la présence diplomatique et économique américaine en Afrique. Mais le pays est aussi un allié historique de la Russie en raison du soutien de l’Union soviétique pour mettre fin au système d’apartheid d’oppression raciale de la majorité noire d’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est la plus importante de plusieurs nations africaines à adopter une position neutre sur la guerre en Ukraine et à refuser de se ranger du côté des États-Unis et de ses alliés pour condamner la Russie, une décision qui a peut-être renforcé la nécessité pour l’administration Biden de rétablir les relations. en Afrique.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il prévoyait de se rendre en Afrique cette année, tout comme le vice-président Kamala Harris, la première dame Jill Biden et d’autres secrétaires du Cabinet. L’ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, devait également entamer mercredi une tournée dans trois pays d’Afrique.

L’annonce par Yellen d’un groupe de travail conjoint sur le trafic d’espèces sauvages dans une réserve qui abrite des lions, des léopards, des éléphants et des rhinocéros noirs en danger critique d’extinction pourrait aider une industrie sud-africaine clé. L’Afrique du Sud possède une abondance de parcs à gibier et une industrie florissante du tourisme animalier, mais lutte contre les effets du braconnage et du trafic illégal d’animaux.

La stratégie de la Maison Blanche pour l’Afrique souligne également l’inquiétude suscitée par l’implication de la Chine en Afrique subsaharienne, où elle s’est depuis des années implantée sur le marché des ressources naturelles de la région. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l’Afrique du Sud.