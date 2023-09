La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a rencontré des responsables chinois lors d’une visite à enjeux élevés à Pékin et à Shanghai cette semaine, et elle a déclaré dimanche que ce voyage avait contribué à établir des lignes de communication ouvertes entre les deux pays.

Raimondo est le quatrième haut responsable américain à se rendre en Chine cet été, mais elle est la première secrétaire américaine au Commerce à se rendre dans le pays en cinq ans – une période où les relations bilatérales sont devenues de plus en plus tendues.

« Nous sommes dans une concurrence féroce avec la Chine à tous les niveaux, et quiconque vous dit le contraire est naïf », a déclaré Raimondo dimanche à l’émission « Meet the Press » de NBC. « Tout cela étant dit, nous devons gérer cette concurrence. Les conflits ne sont dans l’intérêt de personne. »

Raimondo a déclaré qu’un manque de communication entre les États-Unis et la Chine pourrait aggraver davantage les tensions et conduire à des malentendus. Des discussions structurées sont donc essentielles pour résoudre les problèmes commerciaux qui se posent.

Le voyage du secrétaire au Commerce en Chine fait suite aux récentes visites de l’envoyé spécial américain pour le climat John Kerry, de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et du secrétaire d’État américain Antony Blinken. Mais la visite de Raimondo a été remise en question après que des pirates chinois ont piraté ses courriels au début de l’été.

« Ils m’ont piraté, ce qui n’a pas été apprécié, c’est le moins qu’on puisse dire. J’en ai parlé clairement, je l’ai mis directement sur la table », a-t-elle déclaré dimanche. « Je n’ai donné aucun coup de poing. »

Raimondo a également évoqué des préoccupations concernant la sécurité nationale, le travail aux États-Unis et les entreprises américaines, a-t-elle déclaré.

À l’automne 2022, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce a annoncé de nouveaux contrôles à l’exportation qui limitaient la capacité des entreprises chinoises à acheter certains semi-conducteurs avancés auprès de fournisseurs américains.

Raimondo a déclaré dimanche que les contrôles à l’exportation concernaient la sécurité nationale et non l’obtention d’un avantage économique. Elle a ajouté que les États-Unis resteraient aussi durs que possible avec leur technologie la plus avancée.

« Nous n’allons pas vendre à la Chine les puces américaines les plus sophistiquées dont elle a besoin pour sa capacité militaire », a déclaré Raimondo. « Mais je veux être clair, nous continuerons également à vendre des milliards de dollars de puces par an à la Chine, car la grande majorité des puces fabriquées ne sont pas à la pointe de la technologie dont je parle. «

Elle a déclaré que même si les contrôles à l’exportation reflètent une politique nuancée et complexe, la vente de certaines puces à la Chine générera en fin de compte des revenus permettant aux entreprises américaines d’investir dans la recherche et le développement ultérieurs.