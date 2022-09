La secrétaire à la Santé, Therese Coffey, insiste sur le fait qu’elle n’annulera pas les lois sur l’avortement

La nouvelle secrétaire à la Santé de Liz Truss, Therese Coffey, a insisté sur le fait qu’elle “ne cherchera pas à annuler” les lois sur l’avortement, alors que les militants s’inquiètent de son bilan électoral sur la question.

Le British Pregnancy Advisory Service a déclaré que Mme Coffey – également nommée vice-Premier ministre – a un bilan « profondément préoccupant » en matière de droit à l’avortement.

Le haut responsable conservateur a voté pour révoquer le droit aux soins d’avortement à domicile, ainsi que contre l’extension du droit à l’avortement aux femmes en Irlande du Nord.

La catholique pratiquante a précédemment déclaré qu’elle “préférerait que les gens n’aient pas d’avortement, mais je ne vais pas condamner les gens qui le font”.

La nouvelle secrétaire à la Santé a insisté sur le fait qu’elle ne chercherait pas à annuler le droit à l’avortement pendant son mandat à la tête du NHS, affirmant qu’elle se concentrerait sur “ABCD – ambulances, arriérés, soins, médecins et dentistes”.

“Je suis consciente d’avoir voté contre les lois sur l’avortement”, a déclaré Mme Coffey à Sky News. « Ce que je dirai, c’est que je suis un démocrate complet et c’est fait. Ce n’est pas que je cherche à annuler des aspects des lois sur l’avortement.

Interrogée par la BBC sur les préoccupations des militants de l’avortement, la ministre principale du cabinet a déclaré: «L’accès à l’avortement est défini – il est déjà disponible dans tout le Royaume-Uni. J’ai la responsabilité de l’Angleterre, et cet accès continuera.

Mme Coffey a également été interrogée sur le fait de voter contre la fabrication de pilules abortives à domicile, introduites pendant les fermetures de Covid, disponibles en permanence en Angleterre et au Pays de Galles.

“Il y a beaucoup d’autres personnes exceptionnellement favorables à l’avortement qui ne voulaient pas que cela se produise”, a-t-elle déclaré à la BBC. “Cependant, le Parlement a voté, et c’est arrivé, et les règlements sont déjà en place.”

Interrogée sur les utilisateurs des médias sociaux soulignant que le nouveau secrétaire à la santé avait été un fumeur, elle a déclaré: «Je ne regarde pas les médias sociaux. J’ai subi toutes sortes d’abus pendant de nombreuses années, cela ne m’inquiète pas.

Mme Coffey a également déclaré que les soins de santé et les services sociaux seront financés par la fiscalité générale, plutôt que par le prélèvement spécial de 1,25% d’augmentation de l’assurance nationale promis par l’ancien chancelier Rishi Sunak.

Grillée sur le défi de payer les soins de santé et sociaux sans la garantie de fonds supplémentaires, Mme Coffey a déclaré: “Nous continuerons à investir le même montant dans les soins de santé et sociaux que nous allouerions via la digue”.

Pendant ce temps, Mme Truss s’efforcera de finaliser un paquet de plusieurs milliards pour geler les factures d’énergie après avoir procédé à une élimination brutale par le cabinet des partisans de M. Sunak et récompensé ses alliés avec les meilleurs emplois.

La nouvelle Premier ministre tiendra la première réunion de son nouveau cabinet dans la matinée, tandis que le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a convoqué les patrons des grandes banques pour discuter de la nouvelle stratégie économique.

Une source gouvernementale a confirmé que le plan est de geler les factures énergétiques annuelles autour de 2 500 £. Il est basé sur le plafond actuel des prix de l’énergie de 1 971 £ plus le document universel de 400 £ annoncé sous le gouvernement de Boris Johnson.

Mme Coffey ne serait pas tirée sur le plan, qui devrait être dévoilé jeudi, affirmant que Mme Truss révélerait tout “cette semaine”. Elle a refusé de dire si le Royaume-Uni augmenterait les emprunts publics pour financer l’aide énergétique.

La secrétaire à la Santé a également insisté sur le fait que Mme Truss avait nommé une “large église” et un “gouvernement diversifié de tous les talents”, malgré les critiques selon lesquelles elle aurait éliminé tous les partisans de Sunak.

“C’est, je pense, un gouvernement de tous les talents que nous avons dans ce parti”, a-t-elle déclaré.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant de craintes que Mme Truss ne crée un “cabinet de copains”, mettant la loyauté envers elle au-dessus de la compétence requise à une époque de crise sans précédent.

Mercredi, elle affrontera le chef travailliste Sir Keir Starmer dans ses premiers PMQ et devrait poursuivre avec un remaniement des postes gouvernementaux.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Mme Truss a insisté sur le fait que la nation pouvait « surmonter la tempête » de la spirale des factures d’énergie et de l’aggravation de la crise du coût de la vie.