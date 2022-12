La secrétaire à la Santé accusée d’avoir “refusé” de négocier avec la dirigeante des infirmières en grève sur son sexe

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la santé est mêlé à une tempête de sexisme après avoir été accusé de ne pas vouloir négocier avec le chef des infirmières en grève parce qu’elle est une femme qui représente principalement les femmes.

Steve Barclay a également été accusé d’être un “bullyboy” par Pat Cullen, du Royal College of Nursing (RCN), dont les membres doivent participer à une action revendicative sans précédent les 15 et 20 décembre.

La MRC dit que M. Barclay ne s’engage pas correctement avec les infirmières, même s’il dit que sa “porte reste ouverte”.

Mme Cullen a déclaré: “Je suis une femme qui négocie pour une profession à 90% féminine qui essaie de fonctionner avec un gouvernement particulièrement macho et qui a tendance à opérer avec une tactique de tyran.”

“C’est peut-être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avancer. En refusant de négocier, Steve Barclay ignore les infirmières et m’ignore.

“Je pense qu’il y a un problème ici avec le fait que nous soyons des femmes. Je me demande, est-ce que ça [refusal to negotiate] serait différent si c’était une profession masculine à 90 % et que j’étais un homme ? Je crois vraiment que ce serait le cas. Je pense que nous serions traités différemment”, a-t-elle ajouté dans une interview au journal The Guardian.

Elle a également averti que le gouvernement tenait le “travail féminin” pour acquis.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que M. Barclay avait le “plus grand” respect pour les infirmières.

Malgré la récompense salariale de 1 400 £ de cette année, la MRC a déclaré que les infirmières expérimentées sont moins bien loties de 20% en termes réels grâce à une série de récompenses inférieures à l’inflation depuis 2010.

Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5 pour cent au-dessus du niveau d’inflation du RPI.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les préoccupations soulevées par les syndicats ne concernaient pas uniquement les salaires et que les ministres s’efforçaient d’améliorer les conditions dans d’autres domaines.

Pendant ce temps, un ancien ministre conservateur a admis que le ministère de l’Intérieur avait “beaucoup de travail” à faire pour protéger les femmes.

Rachel Maclean a déclaré que les femmes ne se sentaient pas en sécurité dans la rue et que “l’éducation” des hommes était nécessaire pour résoudre le problème.

Vendredi, Nimco Ali, conseillère sur la violence à l’égard des femmes, a effectivement quitté ce poste en direct lors d’une interview à la radio, affirmant qu’elle se trouvait sur “une planète complètement différente” de la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman.

Mme Maclean, ancienne ministre de la Justice, a déclaré que “la peur de la violence” dans la rue était une “expérience quotidienne” pour les femmes au Royaume-Uni.

S’adressant à GB News, elle a déclaré: “Je pense que nous toutes, les femmes, peu importe votre âge ou votre milieu de vie, avons cette peur de la violence.

“Cela fait partie de votre expérience quotidienne. Et vous tenez pour acquis, presque, que vous devez faire certaines choses, vous comporter d’une certaine manière et en quelque sorte prendre soin de vous.

“Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais cela commence par l’éducation.

“Cela commence par le genre de choses que nous voyons maintenant dans le métro à Londres. Les affiches de campagne là-bas sont brillantes parce qu’elles disent que nous n’acceptons pas cela.

“C’est dire que ce n’est pas normal de se comporter comme ça dans la rue.

“Il s’agit de sensibiliser l’ensemble de la société. Je ne pense pas que cela devrait être laissé aux femmes pour y remédier. Ce devrait être la société dans son ensemble qui y remédier.”