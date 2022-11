La seconde intercalaire a sauté le requin

Les secondes intercalaires, utilisées pendant un demi-siècle pour synchroniser la rotation de la Terre avec les horloges atomiques, sont progressivement supprimées. C’est une aubaine pour les géants de la technologie qui s’inquiètent des risques techniques de l’ajustement.

Autorités de chronométrage du monde entier voté vendredi lors d’une réunion du Bureau international des poids et mesures (BIPM) de cesser d’utiliser l’ajustement temporel.

“L’introduction des secondes intercalaires crée des discontinuités qui risquent de provoquer de graves dysfonctionnements dans les infrastructures numériques critiques”, y compris les systèmes de navigation par satellite, les télécommunications et la transmission d’énergie, a déclaré le BIPM à propos de son raisonnement pour cette décision.

Le changement entrera en vigueur au plus tard en 2035, bien qu’il soit possible que le groupe puisse l’introduire plus tôt. La nouvelle politique est conçue pour durer au moins un siècle.

Le chronométrage avec ce niveau de précision peut sembler un domaine scientifique obscur, mais cela compte en fait beaucoup à notre ère numérique, dans laquelle les ordinateurs doivent constamment suivre les tâches et s’assurer que les actions se déroulent dans le bon ordre. Le tic-tac des horloges numériques est à la base de tout ce que nous faisons en ligne.

En août, Facebook a fait pression pour mettre fin à la seconde intercalaire, avertissant que la transition pourrait avoir “un effet dévastateur sur le logiciel reposant sur des minuteries ou des planificateurs”. Ce n’est pas le cas : un comité associé au BIPM a sondé des experts en mesure, en science et en technologie et a trouvé le même point de vue.

Ce n’est pas une vaine inquiétude. Le changement de seconde intercalaire a déclenché un panne massive de Reddit en 2012aussi bien que problèmes liés à Mozilla, LinkedIn, Yelp et au service de réservation de compagnies aériennes Amadeus. En 2017, un seconde erreur intercalaire chez Cloudflare a mis hors ligne une fraction des serveurs des clients de la société d’infrastructure réseau. Le logiciel de Cloudflare, comparant deux horloges, a calculé que le temps avait reculé mais n’a pas pu gérer correctement ce résultat.

Des secondes intercalaires antérieures ont été ajoutées pour compenser le ralentissement de la rotation de la Terre, mais il est prouvé que le rythme s’accélère maintenant. Cela signifierait qu’une seconde intercalaire devrait être supprimée, et cela n’a jamais été essayé.

Bien que la seconde intercalaire ne soit plus systématiquement ajoutée lorsque l’heure terrestre est en désaccord avec le temps universel coordonné (UTC), le vote du BIPM laisse la porte ouverte à des ajustements. Il a recommandé de former une politique pour ajuster les horloges à un intervalle de temps encore non spécifié.