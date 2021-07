La Seconde Guerre mondiale craint alors que les avions russes s’entraînent à bombarder des navires ennemis quelques jours après avoir menacé de couler le HMS Defender au milieu des jeux de guerre de l’OTAN

Des avions de chasse russes ont bombardé samedi un faux navire ennemi dans la mer Noire, quelques jours après avoir menacé de couler une frégate britannique naviguant dans la région.

Cela survient alors que le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il pouvait attaquer n’importe quel navire parce que l’Occident sait « très bien qu’ils ne peuvent pas gagner dans cette guerre ».

Le HMS Defender britannique, suivi de la frégate de la marine néerlandaise HNLMS Evertsen Crédit : Reuters

Au cours d’une séance de questions-réponses télévisée d’une heure, l’homme fort du Kremlin a déclaré: « Même si nous avions coulé le destroyer britannique près de la Crimée, il est peu probable que le monde aurait été au bord de la Troisième Guerre mondiale. »

Il a ajouté : « Ceux qui font cela savent qu’ils ne pourraient pas être les gagnants de cette guerre.

« Nous sommes sur notre terre. Nous nous battons pour nous-mêmes et notre avenir. »

Poutine semble avoir mis son argent là où sa bouche est en ordonnant à sa flotte de la mer Noire de s’entraîner à des exercices de bombardement aux côtés des forces de l’OTAN entreprenant des jeux de guerre «Sea Breeze».

Les exercices russes comprenaient les chasseurs polyvalents Sukhoi Su-30SM, les bombardiers Sukhoi Su-24M, les chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-34 et les avions de chasse Sukhoi Su-27, selon l’agence de presse officielle RIA.

« Les équipages des avions (…) ont effectué des vols d’entraînement au-dessus de la mer Noire, s’entraînant à des frappes de missiles et de bombardements contre des navires ennemis simulés », a déclaré le média.

La mer Noire est une source de tensions depuis que Moscou a annexé la Crimée en 2014.

Le mois dernier, des navires de guerre russes ont tiré des coups de semonce et un avion de guerre a largué des bombes sur le chemin du destroyer britannique HMS Defender pour le forcer à quitter une zone proche des eaux de Crimée.

La Grande-Bretagne insiste sur le fait que son navire n’a pas été visé et a déclaré qu’il naviguait à l’intérieur des frontières maritimes ukrainiennes.

Un chasseur-bombardier Sukhoi de l’armée de l’air vénézuélienne de fabrication russe Crédit : AFP

Deux chasseurs à réaction F16 Fighting Falcon ont intercepté un avion « hostile » lors d’exercices aériens de l’OTAN Crédit : EPA

Participants lors de la cérémonie d’ouverture de l’exercice Sea Breeze 2021 Crédit : Zuma Press

Les forces de l’OTAN ont commencé des exercices militaires dans la mer Noire et le sud de l’Ukraine dans le cadre de Sea Breeze 2021 le mois dernier.

Ils dureront deux semaines et impliqueront environ 5 000 militaires de l’OTAN et d’autres alliés, ainsi qu’une trentaine de navires et 40 avions.

En relation, Moscou a lancé une nouvelle arme nucléaire hautement secrète dans le nord-ouest du pays, a rapporté l’agence de presse TASS.

Il a cité une source de défense anonyme au sein du Kremlin qui a affirmé que l’opération top secrète avait eu lieu à la mi-juin.

Les rapports indiquent que l’ICBM – nommé Kedr – a été développé par l’Institut de technologie thermique de Moscou (MITT) et se décline en variantes mobiles et en silos.

Les systèmes mobiles bénéficient de plusieurs avantages car ils sont plus difficiles à localiser, suivre, cibler et détruire.

Les craintes de la Troisième Guerre mondiale font rage dans le Pacifique alors que les tensions font rage entre les États-Unis, la Chine et la Russie avec de terribles avertissements sur la menace d’un autre « Pearl Harbour ».

Le ministre japonais de la Défense Yasuhide Nakayama a donné une évaluation effrayante de la situation alors qu’il discutait des menaces de la Chine à Taiwan et potentiellement à Hawaï de la part de la Russie.

M. Nakayama s’exprimait à l’Institut Hudson et aurait affirmé que la Chine et la Russie se préparent conjointement à la menace d’une guerre majeure qui explose dans la région, selon le Washington Examiner.

« Nous devons montrer la dissuasion envers la Chine, et pas seulement la Chine mais aussi les Russes, car, comme je vous l’ai dit, ils font leurs exercices ensemble », a-t-il déclaré.

Et pour marteler son point, il a souligné les récents jeux de guerre que la Russie a menés à seulement 35 miles de l’État américain d’Hawaï.

Il a comparé la menace à celle de Pearl Harbor, l’attaque surprise japonaise qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale à la fin de 1941.

« Il y a soixante-dix ans, nous avons attaqué Pearl Harbor, mais maintenant les États-Unis et le Japon [are] de très bons alliés, l’un des meilleurs alliés au monde », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas rappeler [us of the attack] il y a 70 ans, mais il faut faire attention à l’exercice des Russes.

« Ils se déroulent [off] le côté ouest de ça, Honolulu, je veux dire, à Hawaï. »

Il y a des inquiétudes au sujet d’une guerre dans le Pacifique

Les jeux de guerre russes ont vu le porte-avions USS Carl Vinson et son groupe d’attaque déployés dans la région pour ses propres exercices.

Les forces américaines ont dû dépêcher des chasseurs F-22 pour rencontrer des bombardiers russes près d’Hawaï afin de s’assurer qu’ils n’entrent pas dans l’espace aérien américain – un incident qui s’est produit alors que Poutine devait rencontrer le président américain Joe Biden.

Poutine a ordonné cette année une succession d’exercices militaires à travers les onze fuseaux horaires de la Russie au milieu de la tension la plus élevée entre l’Est et l’Ouest depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a trois décennies.