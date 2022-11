La sécheresse teste la résilience des oliveraies et des agriculteurs espagnols

Commentez cette histoire Commentaire

QUESADA, Espagne – Un été extrêmement chaud et sec qui a rétréci les réservoirs et déclenché des incendies de forêt menace désormais la plus importante des cultures de base espagnoles : les olives qui font du pays européen le premier producteur et exportateur mondial de minuscules fruits verts qui sont pressés en or pétrole. Les experts de l’industrie et les autorités prévoient que la récolte d’olives d’automne en Espagne sera près de la moitié de celle de l’année dernière, une autre victime des changements climatiques mondiaux causés par le changement climatique.

“J’ai 57 ans et je n’ai jamais vu une année comme celle-ci”, a déclaré le fermier Juan Antonio Delgado en passant devant ses rangées d’oliviers dans la ville sud-est de Quesada. “Mon intention est de tenir le plus longtemps possible, mais lorsque les coûts dépasseront ce que je gagne grâce à la production, nous serons tous sans emploi.”

Les températures élevées de mai ont tué de nombreuses fleurs sur les oliviers des vergers espagnols. Ceux qui ont survécu ont produit des fruits petits et fins à cause du manque d’eau. Un peu moins d’humidité peut en fait produire une meilleure huile d’olive, mais la récente sécheresse s’avère trop importante pour eux.

Cette année a été la troisième plus sèche en Espagne depuis le début des relevés en 1964. Le pays méditerranéen a également connu son été le plus chaud jamais enregistré.

Les 350,000 oléiculteurs espagnols récoltent généralement leurs récoltes début octobre, avant leur pleine maturité, afin de produire l’huile d’olive. Mais avec ses olives encore trop chétives pour être cueillies, Delgado a laissé la plupart des fruits sur ses arbres, espérant la pluie. Jusqu’ici, pas de chance.

Si la pluie souhaitée n’arrive pas bientôt, le pays produira près de la moitié moins d’olives que l’année dernière, selon le ministre espagnol de l’Agriculture.

“Nos prévisions pour cette saison de récolte sont notoirement basses”, a déclaré le ministre de l’Agriculture, Luis Planas, à l’Associated Press. “Le ministère prévoit qu’il n’atteindra même pas 800 000 tonnes (882 000 tonnes US)”, contre 1,47 million de tonnes (1,62 million de tonnes US) en 2021.

Les oliviers couvrent 2,7 millions d’hectares (6,8 millions d’acres) du sol espagnol, dont 37% se trouvent dans la province de Jaén, connue pour sa «mer d’olives» et où Delgado cultive.

En moyenne, l’Espagne produit plus de trois fois plus d’olives que l’Italie et la Grèce, qui enregistrent également des rendements plus faibles.

La production d’huile d’olive dans l’ensemble de l’Union européenne devrait chuter drastiquement par rapport à l’année dernière, selon le Comité des organisations professionnelles agricoles et la Confédération générale des coopératives agricoles,

Les organisations agricoles européennes, connues sous les acronymes COPA et COGECA, ont averti en septembre que le rendement pourrait chuter de 35 % en raison de la sécheresse et des températures élevées. Les deux groupes ont qualifié la situation en Espagne de « particulièrement préoccupante ».

La plus petite récolte fait grimper les prix, selon le producteur italien d’huile d’olive Filippo Berio. La société a déclaré que le prix des olives européennes pour l’huile extra vierge est passé de 500 euros la tonne (495 $) à 4 985 euros (4 938 $) la tonne.

En plus d’un temps plus chaud que d’habitude, la sécheresse affecte les olives espagnoles d’autres manières. Le consultant en méthodes agricoles Antonio Bernal assiste au retour de maladies oubliées depuis longtemps lors de ses visites à Quesada. Il pense que des hivers plus doux favorisent la prolifération des champignons.

Bernal craint également que la variété d’olive la plus répandue cultivée à Jaén ne puisse pas s’adapter à un changement climatique aussi rapide.

“La solution est d’arrêter le changement climatique: les oliveraies ne peuvent pas s’adapter à un rythme pour assumer un changement aussi rapide”, a déclaré Bernal.

Outre le rameau d’olivier étant le symbole universel de la paix, l’olivier est un symbole de la Méditerranée. Platon aurait dispensé sa sagesse sous un olivier et la culture répandue de l’olivier en Espagne remonte aux Romains.

Quand il devenait trop sec pour les orangers et les citronniers, on comptait sur les oliviers pour continuer à prospérer. Les arbres courts et noueux s’accrochent au sol sec et rocheux et ne semblent pas se soucier du soleil. Dans des conditions torrides de midi, les pores microscopiques de leurs feuilles se ferment pour réduire la perte d’eau.

“Pour Jaén, l’olive a été notre culture, notre façon de subsister et de nourrir nos familles”, a déclaré l’oléiculteur Manuel García.

Pourtant, même l’olive copieuse a des limites. De nos jours, le fruit représente les défis auxquels les communautés sont confrontées dans un monde plus chaud et plus sec.

La chercheuse Virginia Hernández est une experte en olive basée à l’Institut des ressources naturelles et de l’agrobiologie de Séville, en Espagne. Elle étudie comment adapter les pratiques d’irrigation à la sécheresse, en particulier le point auquel des quantités d’eau « sous-optimales » peuvent être utilisées pour promouvoir la durabilité.

Avec moins de pluie susceptible de devenir la norme, il est essentiel d’utiliser l’eau avec parcimonie, a déclaré Hernández. Elle pense qu’une utilisation plus intelligente des systèmes d’irrigation de haute technologie combinée à des variétés d’arbres plus résistantes à la sécheresse pourrait sauver l’industrie à mesure que la planète se réchauffe.

Selon les experts du climat, la Méditerranée devrait être l’une des régions du monde qui se réchauffera le plus rapidement dans les années à venir. L’astuce consiste à convaincre les agriculteurs que réduire leur production aujourd’hui pourrait sauver leurs moyens de subsistance demain, le type d’adaptabilité auquel les olives sont particulièrement adeptes, a déclaré Hernández.

“La vérité est que l’olivier est l’espèce paradigmatique lorsqu’il s’agit de résister au manque d’eau”, a-t-elle déclaré. «Je ne peux pas penser à un autre qui peut tenir comme l’olive. … Il sait souffrir.

Joseph Wilson a rapporté de Barcelone, en Espagne. Le photojournaliste Bernat Armangue et le vidéojournaliste Iain Sullivan ont contribué depuis Quesada.