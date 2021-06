La sécheresse s’empare de l’ouest des États-Unis alors que la saison des incendies de forêt commence

Près des trois quarts de l’Ouest des États-Unis sont aux prises avec la sécheresse la plus grave du l’histoire enregistrée de l’US Drought Monitor, car les conditions chaudes et arides devraient exacerber la menace d’incendies de forêt et de pénuries d’approvisionnement en eau cet été.

Certaines parties de la Californie, du Nevada et de Washington ont connu des températures étouffantes à trois chiffres la semaine dernière au milieu de la sécheresse, selon le National Weather Service, les États publiant des avertissements de chaleur excessive et des avis de chaleur dans certaines régions.

Les conditions ce printemps sont bien pires qu’il y a un an. En fait, près de la moitié des États-Unis continentaux connaissent une sécheresse modérée à exceptionnelle, marquant la sécheresse printanière la plus importante du pays depuis 2013, selon des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration.