La sécheresse réduit le fleuve qui alimente l’Amazonie au niveau le plus bas jamais enregistré

L’un des principaux affluents du fleuve Amazone a chuté à son niveau le plus bas jamais enregistré, a annoncé vendredi le service géologique du Brésil, reflétant une grave sécheresse qui a dévasté la forêt amazonienne et d’autres régions du pays.

Le niveau du fleuve Negro au port de Manaus était vendredi à 12,66 mètres, contre un niveau normal d’environ 21 mètres. Le précédent niveau record avait été enregistré l’année dernière, mais vers la fin octobre.

Voici à quoi ressemblait le fleuve Negro à Manaus, au Brésil, le 25 septembre (en haut), comparé au même endroit des mois plus tôt, le 19 juin. (Edmar Barros/Associated Press)

Le niveau d’eau du fleuve Negro pourrait encore baisser dans les semaines à venir, en raison des faibles précipitations prévues dans les régions situées en amont, selon les prévisions du service géologique. Andre Martinelli, directeur de l’hydrologie de l’agence à Manaus, aurait déclaré que le fleuve devrait continuer à reculer jusqu’à la fin du mois.

D’autres rivières sont également touchées par la sécheresse. Sur cette photo composite de Manaus, une partie du fleuve Sao Raimundo qui se connecte au fleuve Negro est vue le 25 septembre (en haut) et au même endroit le 20 juin. (Edmar Barros/Associated Press)

Les niveaux d’eau en Amazonie brésilienne montent et descendent toujours avec les saisons des pluies et la saison sèche, mais la partie sèche de cette année a été bien pire que d’habitude. Tous les principaux fleuves du bassin amazonien ont atteint des niveaux critiques, y compris le fleuve Madère, le plus long affluent du fleuve Amazone.

Le fleuve Negro draine environ 10 pour cent du bassin amazonien et est le sixième plus grand au monde en termes de volume d’eau. Manaus, la plus grande ville de la forêt tropicale, est le point où les Noirs se jettent dans le fleuve Amazone.