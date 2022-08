La sécheresse inflige des “impacts graves” sur la production énergétique de l’UE, alors que Poutine resserre la pression sur le gaz | Actualité Climatique

La sécheresse en cours cause des dommages à la production d’énergie de l’Union européenne, a averti aujourd’hui son agence de la sécheresse, tout comme le bloc se prépare à des pannes d’électricité en hiver alors que la Russie réduit son approvisionnement en gaz.

Sky News a récemment rapporté le continent fait face à sa pire sécheresse depuis au moins 500 anset la situation “s’aggrave”, a averti aujourd’hui l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) dans son dernier rapport mensuel.

Au cours d’un été marqué par des incendies sauvages, des réductions de récolte et l’assèchement de grands fleuves, le manque substantiel de pluie a également eu de “graves impacts” sur le secteur énergétique de l’UE, entravant à la fois la production d’hydroélectricité et les systèmes de refroidissement d’autres centrales électriques.

“Le temps devrait rester plus chaud et plus sec que d’habitude dans la région de la Méditerranée occidentale jusqu’en novembre”, a averti Johannes Bahrke, porte-parole de la Commission européenne, qui supervise l’EDO, citant des scientifiques de la commission.

Plusieurs pays européens continuent également de faire face à une hausse des températures et à un manque dramatique de pluie.

Au Portugal et dans le nord de l’Italie, l’énergie hydroélectrique stockée dans les réservoirs est inférieure à la moitié de la moyenne de ces dernières années. En Italie, il « diminue encore lentement », selon le rapport d’août de l’EDO.

Près des deux tiers (64%) de l’UE sont sous le niveau “d’avertissement” de sécheresse, avec des niveaux d’eau bas, ou le statut “d’alerte” le plus sévère, lorsque les cultures et les plantes commencent également à souffrir.

Début août, l’opérateur nucléaire EDF a réduit sa production dans une centrale du sud-ouest de la France en raison des températures élevées du fleuve Garonne, et il a émis des avertissements continus pour les réacteurs le long du Rhône.

La pénurie d’eau aggrave les problèmes existants d’entretien et de fissuration qui ont vu la moitié des réacteurs français à l’arrêtajoutant plus de pression sur le réseau européen.

La nouvelle survient quelques jours après que la société énergétique publique russe Gazprom a annoncé qu’elle fermerait un gazoduc clé vers le bloc à la fin de ce mois. Les prix du gaz naturel ont augmenté vendredi après l’annonce et sont maintenant plus de deux fois plus élevés qu’il y a un an.

Lire la suite:

La flambée des prix du gaz menace de gros problèmes pour les économies européennes

Le dernier arrêt interviendra un mois après que Gazprom a rétabli l’approvisionnement en gaz naturel par le gazoduc à seulement un cinquième de sa capacité, après une précédente fermeture pour maintenance.

La sécheresse sans précédent de cet été nuit à l’agriculture, impose des restrictions d’eau, alimente les incendies de forêt et menace les espèces aquatiques.

En termes de cultures, « des conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et sèches dans de grandes parties de l’Europe continuent de réduire considérablement les perspectives de rendement », a ajouté M. Bahrke.

Les récoltes de maïs, de soja et de tournesol devraient être inférieures de 12 à 16 % à la moyenne des cinq dernières années.

La dégradation du climat rend la sécheresse en Méditerranée plus grave et plus probable, bien qu’elle ne soit pas responsable de toutes les sécheresses dans le monde.

Les causes de la sécheresse sont complexes, mais le changement climatique l’affecte de deux manières principales. Il concentre les précipitations en rafales plus courtes et plus intenses, ce qui les rend plus difficiles à retenir, et apporte des températures plus chaudes qui évaporent plus d’eau.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.