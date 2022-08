La sécheresse européenne historique révèle d’anciennes ruines romaines submergées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une grave sécheresse en Europe a fait chuter les niveaux d’eau au point qu’un complexe de ruines romaines auparavant submergé est maintenant visible.

L’ancien complexe romain qui a commencé comme un camp militaire lors de sa construction en 75 après JC le long de la rivière Lima dans la région de Galice en Espagne est visible après avoir été abandonné il y a des siècles et complètement submergé après la construction d’un barrage en 1949, Le Charlotte-Observer a rapporté.

Le complexe, connu sous le nom d’Aquis Querquennis, abritait jusqu’à 600 soldats romains à son apogée et se composait de plusieurs casernes, de deux greniers, d’un hôpital, d’un temple et de thermes.

Le complexe complet est devenu visible, ainsi que les ruines d’autres villes abandonnées, une fois que les niveaux d’eau du réservoir d’As Conchas sont tombés à 49 % de leur capacité alors que le continent continue de lutter contre une sécheresse historique.

Des images de drones publiées vendredi par Faro de Vigo ont montré de larges pans du complexe qui sont maintenant visibles en raison de la baisse des niveaux d’eau.

Près de la moitié des 27 pays de l’Union européenne sont sous avertissement de sécheresse, les conditions s’aggravant en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. Le rapport note également une augmentation des risques de sécheresse en dehors de l’UE, en Grande-Bretagne, en Serbie, en Ukraine et en Moldavie.

“Des conditions plus chaudes et plus sèches que d’habitude sont susceptibles de se produire dans la région euro-méditerranéenne occidentale dans les mois à venir jusqu’en novembre 2022”, notamment en Espagne et au Portugal, a déclaré le programme Copernicus de l’UE dans un rapport pour le mois d’août.

Les pénuries d’eau et le stress thermique réduisent également Rendements des cultures européennes, le maïs, le soja et le tournesol étant les plus durement touchés. Les précipitations récentes d’août ont aidé certaines régions, mais les récoltes dans d’autres régions ont été battues par des orages.

Le rapport intervient au milieu de ce que les experts disent pourrait être la pire sécheresse du continent en 500 ans.

