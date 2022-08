La sécheresse européenne déterre des navires de guerre nazis dans le Danube, des ruines historiques

L’une des pires sécheresses jamais enregistrées en Europe a asséché les principales voies navigables du continent, révélant des reliques comme un village submergé depuis longtemps et des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale.

Cette semaine, les faibles niveaux d’eau sur la section serbe du Danube ont exposé un cimetière de navires de guerre allemands coulés remplis d’explosifs et de munitions. Les navires, qui ont émergé près de la ville portuaire de Prahovo, faisaient partie d’une flotte nazie de la mer Noire qui a coulé en 1944 alors qu’elle fuyait les forces soviétiques. On s’attend à ce que d’autres navires soient retrouvés logés dans les bancs de sable de la rivière, chargés de munitions non explosées.