La sécheresse et les mites poussent les arbres du parc Stanley de Vancouver au bord du gouffre – Kelowna Capital News

D’abord vinrent les papillons. Puis vint la sécheresse.

Les arbres du parc Stanley, généralement le joyau vert du centre-ville de Vancouver, ne peuvent tout simplement pas s’arrêter.

Les experts disent qu’un grand nombre d’arbres brunissants semblent morts ou mourants, en raison d’une combinaison de larves grignotant le feuillage et d’une période de temps exceptionnellement sec, la dernière pluie appréciable tombant à Vancouver le 4 septembre.

L’arboriculteur de la ville de Vancouver, Joe McLeod, a déclaré que les arbres déjà stressés par les infestations de larves de l’arpenteuse de la pruche de l’Ouest ont encore été poussés vers le point de rupture par les conditions estivales prolongées.

“Tout comme les humains, plus nous sommes stressés, plus nous sommes susceptibles d’attraper des rhumes et d’autres conditions”, a déclaré McLeod.

“Malheureusement, je pense que le fait qu’il y ait une épidémie d’insectes et le fait que nous ayons une chaleur très extrême puis un froid extrême – cela se prête certainement à une situation pire que les années précédentes.”

Ces « couches multiples de stress » se sont ajoutées à une probabilité plus élevée de mortalité des arbres, a déclaré McLeod.

Des arbres morts pourraient être vus dans la zone de Prospect Point du parc, ainsi que face à Coal Harbour, à English Bay et à la limite nord du parc, a déclaré McLeod.

Richard Hamelin, chef du département des sciences de la conservation des forêts à l’Université de la Colombie-Britannique, a convenu que ce n’est pas seulement le problème persistant des arpenteuses qui tue les arbres.

« La chaleur et la sécheresse sont comme un stress supplémentaire qui affecte ces arbres », a déclaré Hamelin.

“S’il n’y avait que l’insecte, peut-être que les arbres se rétabliraient”, a déclaré Hamelin, qui surveille la santé des arbres dans tout le parc depuis quatre ans.

McLeod, directeur par intérim de la foresterie urbaine, de la flotte et de la planification stratégique au Vancouver Board of Parks and Recreation, a déclaré que l’épidémie de papillons nocturnes en était à sa quatrième année.

Les vers larvaires du papillon ciblent principalement les pruches de l’Ouest, mais sauteront sur le sapin de Douglas et d’autres espèces lorsque les pruches seront consommées.

Les épidémies de mites sont cycliques et durent généralement un à trois ans.

L’impact des larves a rendu les arbres particulièrement sensibles aux conditions de sécheresse, a déclaré Hamelin, car le manque de feuillage et de bourgeons rend difficile pour les arbres de stocker l’eau et de récupérer l’année prochaine.

McLeod a déclaré que la pulvérisation de pesticides sur les arbres du parc Stanley pourrait avoir des conséquences négatives sur les insectes bénéfiques.

Il a déclaré que son équipe avait lancé une demande de propositions la semaine dernière, demandant aux experts de proposer des suggestions sur la manière de gérer l’épidémie de mites.

«Nous espérons donc qu’avec la contribution des forestiers professionnels et d’autres professionnels, nous pourrons obtenir un rapport qui guidera la réponse, non seulement en termes de gestion des risques, mais également en termes d’amélioration de la santé écologique de la forêt dans le parc Stanley. », a déclaré McLeod.

Il a ajouté que le rapport se concentrera également sur la manière de restaurer la forêt face au changement climatique, ainsi qu’aux épidémies de mites.

En attendant, McLeod a déclaré que son équipe traiterait les dangers posés par les arbres morts et mourants.

Cela comprenait la collaboration avec le Coastal Fire Centre, un organisme d’évaluation des risques d’incendie de forêt en Colombie-Britannique.

Mais McLeod a déclaré que les récentes nuits plus fraîches, apportant de la rosée, pourraient avoir réduit le risque d’incendie dans le parc.

« Nous recherchons activement des solutions pour atténuer les risques et déplacer la forêt du parc Stanley dans une meilleure direction écologique. Mais cela étant dit, nous rencontrerons de nombreux défis et c’est un écosystème complexe », a déclaré McLeod.

“Nous apprécions la patience de la communauté alors que nous naviguons dans ce domaine et nous voulons simplement bien faire les choses car c’est un tel joyau pour la communauté.”

—Nono Shen, La Presse Canadienne

