La sécheresse estivale rendue au moins 20 fois plus probable par la dégradation du climat, selon une étude | Actualité Climatique

La sécheresse estivale subie par l’hémisphère nord a été rendue 20 fois plus probable par la dégradation du climat, alimentant des températures plus chaudes qui ont desséché les sols dans une énorme région du globe, selon une nouvelle étude.

Une sécheresse comme celle de cet été, qui causé de mauvaises récoltes et des pénuries d’eau et d’énergieaurait frappé environ une fois tous les 400 ans ou moins sans réchauffement climatique, selon une nouvelle étude.

Mais depuis que les humains ont commencé à brûler des combustibles fossiles et à réchauffer la planète de 1,2°C, une telle sécheresse est attendue une fois tous les 20 ans dans l’hémisphère nord, à l’exclusion des tropiques, selon un groupe international de 21 climatologues.

L’Europe a connu son été le plus chaud et les pires incendies de forêt jamais enregistrés, et 24 000 personnes supplémentaires sont mortes en partie à cause de la chaleur, a déclaré le groupe World Weather Attribution (WWA), citant d’autres sources.

D’intenses vagues de chaleur ont également frappé ailleurs, la Chine lançant sa première alerte nationale à la sécheresse et plus de la moitié des États-Unis glissant dans la sécheresse.

“Le fait que nous ayons ces événements simultanés en même temps à différents endroits … c’est vraiment quelque chose que nous ne pouvons expliquer qu’avec le changement climatique induit par l’homme”, a déclaré à la presse le professeur Sonia Seneviratne de l’Université ETH de Zurich.

Répondant à une question de Sky News, elle a expliqué que si dans le passé un seul événement extrême aurait frappé en un seul endroit, les observations montrent maintenant que de nombreux événements frappent de nombreuses régions en même temps.

“Nous voyons également avec l’augmentation du réchauffement climatique que ce sera encore plus le cas”, a averti le professeur Seneviratne.

WWA a analysé les lectures et la modélisation de l’humidité dans le mètre supérieur des sols, la zone vitale d’où les cultures extraient l’eau et une mesure clé de la sécheresse, pour juin-août de cette année.

Le groupe, qui effectue une analyse rapide du rôle de la dégradation du climat dans les événements météorologiques extrêmes, a comparé les données météorologiques et les simulations informatiques du climat tel qu’il est aujourd’hui, après 1,2 ° C de réchauffement, avec celui du passé.

Ils ont découvert que des températures plus chaudes – plutôt que des changements dans les précipitations – étaient le principal responsable de l’assèchement des sols aujourd’hui. Bien que ces éléments puissent être difficiles à mesurer, ils ont déclaré que leurs chiffres étaient probablement sous-estimés.

Le changement climatique a augmenté les températures dans l’hémisphère nord “à un point tel qu’un été aussi chaud que cette année aurait été pratiquement impossible sans le changement climatique”, ont découvert les scientifiques.

“Cela se déroule sous nos yeux encore plus vite que prévu”, a déclaré un autre auteur, le Dr Maarten van Aalst, avec des “risques aggravants et en cascade” dans l’approvisionnement en électricité et les mauvaises récoltes.

La sécheresse a limité la production hydroélectrique et l’eau chaude des rivières a perturbé le refroidissement de l’énergie nucléaire, entravant l’approvisionnement tout comme la Russie a réduit l’approvisionnement en gaz et les Européens ont augmenté la climatisation pour faire face à la chaleur. Les rendements des cultures ont également souffert, en même temps que les exportations de céréales de l’Ukraine étaient bloquées et que les prix des denrées alimentaires augmentaient.

“Je ne pense pas que les gens aient réalisé que les impacts se produiraient à [Western and Central Europe] si dur, si vite », a ajouté le Dr van Aalst, qui dirige également le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La moitié du territoire de l’Union européenne et 11 des 14 régions d’Angleterre restent en sécheresse.

Les écologistes avertissent que la récente suppression par le gouvernement britannique de diverses protections de la nature – y compris les lois adoptées par l’UE et les paiements aux agriculteurs pour la promotion de la nature – va aggraver la sécheresse au Royaume-Uni.

“Cette année, nous avons été témoins des impacts sur notre environnement naturel, avec des incendies de forêt dévastateurs causant d’importantes pertes d’animaux sauvages et un afflux d’animaux déshydratés emmenés dans des centres de sauvetage”, a déclaré la directrice du changement climatique du Wildlife Trust, Kathryn Brown.

“Les propositions actuelles du gouvernement ne nous rassurent pas sur le fait qu’ils comprennent parfaitement l’ampleur des crises auxquelles nous sommes confrontés”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“La restauration de la nature et la lutte contre le changement climatique sont absolument essentielles pour éviter l’effondrement de notre monde naturel et des services de base sur lesquels nous comptons pour survivre.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Les affirmations selon lesquelles nous avons l’intention de revenir sur notre engagement envers l’environnement ne sont tout simplement pas justes.

« Un environnement solide et une économie solide vont de pair. Nous avons légiféré par le biais de la Loi sur l’environnement et nous continuerons d’améliorer nos règlements et nos lois sur la faune conformément à notre vision ambitieuse.

Bien que l’étude n’ait pas été évaluée par des pairs, ses méthodes l’ont été et toutes les études précédentes du groupe soumises à un examen par les pairs ont été acceptées.

