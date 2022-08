La sécheresse en Europe est sur le point d’être la pire depuis 500 ans, prévient un chercheur de la Commission européenne | Actualité Climatique

La sécheresse qui brûle une grande partie de l’Union européenne devrait être la pire endurée depuis le XVIe siècle, a averti un scientifique chevronné du service de la sécheresse de la Commission européenne (CE).

“Pour le moment… cela semble être la pire” année en 500 ans, bien qu’une analyse complète devra être effectuée rétrospectivement, a déclaré Andrea Toreti, chercheur principal au Joint Research Council de la CE, qui compile des données pour l’Observatoire européen de la sécheresse. .

“Nous n’avons pas analysé complètement l’événement, mais d’après mon expérience, je pense que c’est peut-être encore plus extrême qu’en 2018”, a-t-il déclaré, répondant à une question de Sky News lors d’un briefing.

“2018 a été si extrême qu’en regardant cette liste des 500 dernières années, il n’y a pas eu d’autres événements similaires”, en raison du temps chaud et sec combiné, a expliqué M. Toreti, qui a publié une étude sur les sécheresses historiques un an après l’événement. il y a quatre ans.

Cette année-là, le temps particulièrement sec et chaud a laissé l’Europe centrale et septentrionale avec des rendements des cultures clés jusqu’à 50 % inférieurs, mais des conditions humides « favorables » dans le sud de l’Europe ont fait grimper les récoltes.

L’effet de “bascule” extrêmement rare a protégé le bloc des impacts de la sécheresse régionale en empêchant une volatilité plus élevée et des flambées de prix.

Cette année, “au contraire, la majeure partie de l’Europe” est exposée à des vagues de chaleur et à un temps sec qui s’accumulent, a-t-il déclaré, alors que les sécheresses ont un impact sur la production alimentaire et énergétique, l’eau potable et la faune.

“Cette année est vraiment exceptionnelle”, a-t-il ajouté.

Les dernières données de l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) montrent qu’environ 45 % du territoire du bloc sont dans des conditions “d’alerte”, la deuxième des trois catégories de sécheresse, au cours des 10 jours précédant le 20 juillet.

Plus inquiétant encore, 15 % des terres sont passées à l’état « d’alerte » le plus sévère, ce qui signifie non seulement que le sol s’assèche après de faibles pluies, mais que les plantes et les cultures souffrent également.

L’EDO combine des mesures prises au sol, des données et des images satellitaires et une modélisation informatique complexe pour brosser un tableau de la façon dont le territoire s’adapte.

L’Italie est l’une des plus touchées par la sécheresse actuelle, déclarant l’état d’urgence pour les zones entourant le fleuve Pô, qui représente plus d’un tiers de la production agricole du pays.

La France a mis en place une équipe de crise pour faire face à sa pire sécheresse jamais enregistrée qui a laissé des villages desséchés sans eau potable et des agriculteurs avertissant d’une pénurie de lait en hiver.

De vastes régions de la Roumanie, de la Hongrie et de l’Ukraine se flétrissent également, et les conditions de poudrière alimentent les incendies de forêt en Espagne et au Portugal.

Le manque croissant d’eau dans les réservoirs, les rivières et les réserves souterraines signifie que le territoire a désormais besoin de pluies plus élevées que la normale pour compenser, a déclaré M. Toreti.

On s’attend à ce que la quantité de terres en sécheresse continue d’augmenter encore.

“Nous avons estimé une aggravation de la situation dans la majeure partie de l’Europe”, a déclaré M. Toreti.

La dégradation du climat rend la sécheresse en Méditerranée plus grave et plus probable, bien qu’elle ne soit pas responsable de toutes les sécheresses dans le monde.

Les causes de la sécheresse sont complexes, mais le changement climatique l’affecte de deux manières principales. Il concentre les précipitations en rafales plus courtes et plus intenses, ce qui les rend plus difficiles à retenir, et apporte des températures plus chaudes qui évaporent plus d’eau.

