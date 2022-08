La sécheresse en Europe assèche les rivières, tue les poissons et ratatine les récoltes

PARIS –

Des pompiers de toute l’Europe ont commencé à arriver en France vendredi pour aider à combattre plusieurs incendies de forêt, dont un incendie géant ravageant des forêts de pins dans le sud-ouest du pays.

Une série de vagues de chaleur a aggravé une sécheresse critique dans une grande partie de l’Europe pour créer des conditions de feu de forêt optimales. Le Portugal a brûlé des forêts de pins pendant un septième jour vendredi tandis que la Grande-Bretagne a transpiré pendant une autre journée de temps exceptionnellement chaud.

La brigade des pompiers de la région française de la Gironde a déclaré que la propagation du feu de forêt avait été limitée pendant la nuit en raison du peu de vent mais que les conditions pour contenir l’incendie restaient “défavorables” en raison du temps chaud et sec.

L’incendie dans la région de la Gironde et des Landes voisines a brûlé plus de 74 kilomètres carrés (29 miles carrés) depuis mardi et a entraîné l’évacuation d’au moins 10 000 personnes.

Plus de 360 ​​pompiers et 100 véhicules terrestres spécialisés ont été envoyés d’Allemagne, de Roumanie, de Pologne et d’Autriche. Ils rejoignent plus de 1 000 sapeurs-pompiers français déjà sur place. La Grèce a envoyé deux avions Canadair spécialisés.

La Suède a déployé deux avions Air Tractor de lutte contre les incendies pour aider à combattre des incendies de forêt séparés dans la région de Bretagne, dans l’ouest de la France.

Plus de 600 kilomètres carrés (232 milles carrés) de terres forestières ont brûlé depuis le début de l’année en France, plus que toute autre année au cours de la dernière décennie, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS).

Au Portugal, plus de 1 600 pompiers, 500 véhicules et 17 avions ont combattu l’incendie d’une semaine qui a carbonisé environ 10 kilomètres carrés (4 miles carrés). Une grande partie des terres brûlées est le parc national de la Serra da Estrela, une zone naturelle protégée et un site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui est peu peuplé.

Les zones en feu sont difficiles à atteindre pour les pompiers au sol en raison des hauts sommets et des ravins profonds, mais deux des trois avions de déversement d’eau Canadair du pays ont été indisponibles ces derniers jours pour des raisons mécaniques.

Le service météorologique britannique a prolongé un avertissement de chaleur extrême tout au long du week-end pour la majeure partie de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles. Les températures étaient prévues au-dessus de 30 degrés Celsius (86 F) et pour atteindre jusqu’à 36 degrés Celsius (96,8 F) à certains endroits avant que le temps plus frais et la pluie n’arrivent la semaine prochaine.

Le Met Office a déclaré que de nombreuses personnes devraient ressentir les effets du temps chaud sur leur santé, en particulier les personnes sensibles à la chaleur.