La sécheresse en Colombie-Britannique profite à certains agriculteurs, prolongeant la récolte et réduisant la pourriture – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique subit une période de sécheresse record, mais l’agriculteur Amir Mann affirme que la sécheresse est de loin préférable à d’autres extrêmes météorologiques récents.

« Vous pouvez toujours appliquer plus d’eau, mais il est difficile de se débarrasser de l’eau », a-t-il déclaré, faisant référence aux inondations historiques de novembre dernier en Colombie-Britannique.

Mann et d’autres personnes impliquées dans l’agriculture affirment que l’inconvénient de la sécheresse, qui a nécessité l’irrigation de certaines cultures, est compensé par des avantages tels qu’une période de récolte plus longue et peu de pourriture.

Le président du BC Agriculture Council, Stan Vander Waal, a déclaré que la période sèche de l’automne avait été utile à de nombreux agriculteurs, après un printemps humide.

« Il n’y a rien de mieux que d’avoir un automne sec pour que les agriculteurs retirent la récolte du champ et gèrent les cultures », a-t-il déclaré dans une interview.

« Nous avions une humidité très adéquate, en fait un peu trop au début. Tant qu’ils peuvent obtenir une couverture suffisante sur la culture avant que les conditions ne commencent à se dessécher, l’humidité retiendra suffisamment pour terminer la culture.

Mann, qui dirige Mann Farms à Abbotsford, récolte une variété de cultures, notamment des fraises, des framboises, des bleuets, des citrouilles, du maïs, des courges, des courges et des raisins.

“Parce qu’il a été si sec, nous avons très peu de pourriture et la qualité est incroyable”, a-t-il déclaré, citant sa récolte de citrouilles comme exemple.

« C’est avantageux car il n’y a pas de champignons et nous n’avons pas à pulvériser de pesticides. C’est la fin de la saison et ce que nous avons remarqué, c’est que la qualité des citrouilles est exceptionnelle – de belles citrouilles dures (qui sont) orange vif, la tige est belle et solide et il y a très peu de champignons.

Cependant, a-t-il dit, l’irrigation est essentielle. Les fermes sans systèmes d’irrigation sophistiqués, qui dépendent plutôt de la pluie pour arroser leurs cultures, ont probablement moins bien réussi, a-t-il ajouté.

Sean Smulker, professeur agrégé à la faculté des terres et des systèmes alimentaires de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que les impacts d’une sécheresse dépendent de son moment dans le cycle de production agricole.

“Ce que les agriculteurs recherchent, c’est le nombre total de jours productifs au cours de la période estivale, et s’il a été affecté au début ou à la fin, cela réduit cette productivité et a potentiellement un impact sur leurs rendements et leur rentabilité”, a-t-il déclaré.

“Idéalement, vous seriez au sec aux deux extrémités (de la saison) et vous seriez en mesure de compenser beaucoup plus facilement avec un peu d’irrigation.”

Vander Waal a déclaré qu’il ne prévoyait aucun impact majeur à long terme sur l’agriculture à moins que la sécheresse ne se prolonge pendant l’hiver, ce qui est trop tôt pour le prévoir.

« Notre plus grande préoccupation serait ce qui va se passer pendant l’hiver. Le manteau neigeux est essentiel dans la mesure où il fournit de l’eau d’irrigation à de nombreuses régions », a-t-il déclaré.

Vander Waal a noté que les restrictions d’eau imposées par le gouvernement pourraient être une préoccupation dans certaines régions de la province, affirmant que les agriculteurs devraient être prioritaires.

“Si nous voulons maintenir l’approvisionnement alimentaire en vie, nous devons également nous assurer que nous avons de l’eau pour l’approvisionnement alimentaire”, a-t-il déclaré.

Mann a déclaré qu’il existe des stratégies d’atténuation des risques que les agriculteurs devraient adopter pour se préparer aux événements météorologiques extrêmes. Par exemple, il a déclaré que les rendements défavorables des fraises ont conduit la ferme à trouver une option de culture alternative : une serre à fraises, qui permet désormais à la ferme de récolter des baies pendant 10 mois de l’année.

“Les fluctuations de prix, les conditions du marché et les coûts changent constamment, le temps change constamment, donc en tant qu’agriculteur, vous devez être en mesure de fournir une récolte constante ou de haute qualité et vous ne pouvez pas le faire en fonction de la météo que nous avons. Vous devez être capable de faire quelque chose d’un peu au-dessus et au-delà », a-t-il déclaré.

Smulker a déclaré que les agriculteurs s’efforcent de «renforcer la résilience des fermes» aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, notamment en améliorant les systèmes de drainage et d’irrigation.

“Il existe certainement une suite de technologies qui peuvent être déployées pour rendre le système agricole plus efficace en termes de travail, en termes de nutriments, et toutes ont également contribué à renforcer la résilience”, a-t-il déclaré.

Vander Waal a accepté, ajoutant que le gouvernement devrait également adopter un système de stockage de l’eau plus durable.

« Dans l’agriculture, la clé du succès consiste en fin de compte à reconnaître que ces événements liés au changement climatique sont réels et qu’ils continuent de se produire. Donc, si nous reconnaissons le fait que nous avons un surplus d’eau à certaines périodes de l’année, l’important est de nous assurer que nous stockons cette eau afin de pouvoir l’utiliser quand nous en avons besoin », a déclaré Vander Waal.

“Il y a cet équilibre, et c’est là que le gouvernement, d’un point de vue politique, peut vraiment, vraiment aider.”

—Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne

AgricultureChangement climatique