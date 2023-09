La sécheresse en Colombie-Britannique entraîne des risques accrus d’inondations et des dégâts considérables, préviennent les experts

Alors que de graves conditions de sécheresse ont contribué à déclencher la saison des incendies de forêt la plus dévastatrice jamais enregistrée en Colombie-Britannique, les experts et les élus mettent en garde contre des risques accrus d’inondations et des dommages persistants, même après le retour d’un temps plus humide.

Plus plus de 80 pour cent des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique connaissent des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, ce qui signifie que des dommages écologiques et économiques sont probables ou presque certains, selon la province et les experts en environnement.

La rivière Capilano, à North Vancouver, est photographiée le 11 juillet. Le bassin hydrographique de Capilano fait partie des 80 pour cent des bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique qui connaissent des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, ce qui indique des dommages et une dévastation environnementaux probables ou presque certains. (Justine Boulin/CBC)

« Le niveau des eaux souterraines baisse considérablement. Le niveau des rivières est très, très bas », a déclaré Tom Pypker, directeur du département des sciences des ressources naturelles à l’Université Thompson Rivers.

« Cela a des implications pour les agriculteurs qui ont besoin d’extraire de l’eau pour irriguer leurs cultures. Cela a des implications pour les villes qui doivent puiser l’eau de ces plans d’eau de surface pour approvisionner leur population. »

Sans une fin en vue de la sécheresse, la province affirme qu’il est impossible de prédire l’ampleur des dommages « à long terme » causés à la faune, aux terres et aux moyens de subsistance.

« Cela ne ressemble à aucune sorte de sécheresse à laquelle la province a jamais été confrontée et, à mon avis, il s’agit véritablement d’un géant endormi d’une catastrophe naturelle à laquelle nous sommes confrontés en ce moment », a déclaré jeudi le ministre de la Protection civile, Bowinn Ma.

« Les impacts seront très, très réels. »

Les experts disent le changement climatique est un facteur clé de conditions sèches historiques, établissant des records pour les étés les plus secs que de nombreuses communautés de Colombie-Britannique aient jamais connus, selon Environnement Canada.

Et le BC Wildfire Service affirme que les incendies de forêt ont brûlé plus de 22 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique depuis le 1er avril.

« Ces chiffres sont astronomiques », a déclaré Ma. « La saison des incendies a été incessante, aggravée par une grave sécheresse et les impacts du changement climatique. »

REGARDER | Les agriculteurs s’inquiètent de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance en raison de la sécheresse : Les conditions de sécheresse ont des conséquences néfastes sur les agriculteurs de la Colombie-Britannique Les agriculteurs de la Colombie-Britannique disent qu’ils ont du mal à produire du foin et qu’ils sont obligés de réduire leurs troupeaux pour joindre les deux bouts, alors que la sécheresse persiste dans la province.

Sécheresse et incendies : un « double coup dur »

Selon les experts, la sécheresse et la saison des incendies sans précédent s’aggravent mutuellement et rendent la province de plus en plus vulnérable à de graves inondations.

« C’est un double coup dur », a déclaré Younes Alila, professeur de foresterie à l’Université de la Colombie-Britannique.

La sécheresse tue la végétation et laisse le sol exposé et durci, a déclaré Pypker, sans système racinaire pour aider le sol à absorber l’eau lorsque la pluie tombe.

Ces arbres et cette végétation sont facilement déracinés et peuvent être dangereux s’ils tombent à proximité de personnes, d’habitations ou sur des lignes électriques, a déclaré Pypker, ajoutant qu’ils peuvent être emportés par de fortes pluies, se transformant en débris pouvant obstruer les systèmes d’eau et provoquer des inondations inattendues.

Et lorsque les incendies brûlent, ils capitalisent sur les conditions de sécheresse et les plantes séchées comme combustible, laissant le sol desséché encore plus hydrofuge qu’auparavant.

Lorsqu’il finit par pleuvoir « dans les zones qui ont des sols exposés, soit à cause de la sécheresse, soit à cause des incendies de forêt, qui sont essentiellement le résultat de la sécheresse, nous pourrions nous retrouver avec une augmentation des inondations », a déclaré Pypker.

C’est ce qui s’est produit en 2021, lorsque le dôme de chaleur mortel de la fin juin et du début juillet a déclenché une sécheresse qui a préparé le Lower Mainland à des inondations catastrophiques lorsque les rivières atmosphériques ont frappé plus tard à l’automne, selon Jonathan Boyd, hydrologue à BC River. Centre de prévisions.

Il est encore trop tôt pour dire quelle quantité de pluie va arriver ou si une autre rivière atmosphérique pourrait provoquer des inondations, mais Boyd dit que « cela peut basculer comme un interrupteur ».

Ma et Boyd affirment que le meilleur scénario est une quantité de pluie prolongée et modérée pour réhydrater progressivement le sol sans submerger les systèmes endommagés.

Cependant, Pypker et Alila affirment qu’il est possible que la sécheresse se prolonge jusqu’au Nouvel An si la majorité des précipitations tombent sous forme de neige à des altitudes plus élevées.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, photographié en juillet, affirme que les conditions de sécheresse que connaît la Colombie-Britannique sont sans précédent. Elle décrit les conditions sèches comme « un géant endormi de catastrophe naturelle ». (Darryl Dick/La Presse Canadienne)

Arbres et faune soumis à un stress accru

Les impacts à long terme de la sécheresse restent à voir, mais elle endommage et transforme déjà les écosystèmes de toute la Colombie-Britannique.

Dans le parc Stanley de Vancouver, près de 25 pour cent des arbres sont morts et en décomposition à cause de plusieurs étés de sécheresse qui a prolongé l’infestation de l’arpenteuse de la pruche occidentale, selon le Vancouver Park Board.

Les ravageurs ne causent généralement des problèmes que pendant un an ou deux, mais les conditions sèches ont rendu les arbres plus vulnérables à une infestation qui en est maintenant à sa quatrième année.

Un cèdre rouge de l’Ouest tombé est photographié dans le parc Stanley à Vancouver le 18 juillet. Près de 25 pour cent des arbres du parc sont morts et en décomposition en raison de plusieurs étés de sécheresse qui ont prolongé une infestation de l’arpenteuse de la pruche occidentale, selon le Vancouver Conseil du parc. (Justine Boulin/CBC)

« Dans l’histoire du parc Stanley, à notre connaissance, il n’y a aucune trace d’un tel taux de mortalité », a déclaré Joe McLeod, responsable de la foresterie urbaine, de la flotte et de la planification stratégique du conseil.

« Je pense qu’à terme, nous allons constater des changements dans la composition des espèces dans le parc Stanley et, à cause des changements de chaleur et des conditions de sécheresse, nous constatons beaucoup plus de stress. »

La baisse des niveaux d’eau met également en danger la faune, notamment le saumon qui utilise les cours d’eau pour retourner à ses frayères.

Les faibles niveaux d’eau peuvent piéger les poissons ou ralentir leurs déplacements, explique Pypker, et conduire à une eau globalement plus chaude qui ne retient pas suffisamment d’oxygène pour qu’ils puissent respirer.

La semaine dernière, Pêches et Océans Canada a découvert que des « conditions environnementales stressantes » avaient probablement tué des centaines de saumons et de truites dans la rivière Cowichan à la mi-juillet.

L’un des centaines de saumons et de truites retrouvés morts dans la rivière Cowichan à la mi-juillet. (Chris Crowther/soumis)

Dans la vallée de Comox, la rivière Tsolum est en dessous des niveaux d’eau critiques depuis la fin juillet, les mêmes conditions qui ont tué plusieurs saumons roses adultes en 2021 alors que les niveaux d’oxygène s’amenuisaient alors qu’ils tentaient de traverser un goulot d’étranglement pour frayer.

Les résidents près des lacs Arrow, dans la région de West Kootenay, en Colombie-Britannique, ont exprimé des préoccupations similaires concernant le saumon Kokanee qui fraye dans les lacs et les affluents de cette région.

Appels à une stratégie coordonnée contre la sécheresse

Les vastes impacts de la sécheresse sur l’agriculture, la faune et les risques de catastrophe naturelle incitent certaines communautés et experts à réclamer une planification forestière et d’urgence plus coordonnée et spécifique à la sécheresse.

Tofino, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, a reçu un peu plus de 100 millimètres de pluie depuis le 1er mai, soit environ 75 pour cent de moins que les 456 millimètres habituels à cette période de l’année, a déclaré le conseiller. Kat Thomas, provoquant des restrictions d’eau de niveau 3.

Cela a été un signal d’alarme pour le district qui doit consolider sa planification et ses stratégies en matière de planification de la sécheresse et de rétention d’eau, a-t-elle déclaré.

« Le changement climatique nous affecte clairement partout dans le monde. La Colombie-Britannique en a évidemment fait les frais, avec les sécheresses et les incendies de forêt », a déclaré Thomas. « C’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. »

Pypker affirme que la province doit adopter une stratégie coordonnée contre la sécheresse, car le changement climatique fait fondre les glaciers qui alimentent de nombreuses rivières de la Colombie-Britannique longtemps après la fonte du manteau neigeux saisonnier.

« À court terme, les gens pourraient voir [drought] comme une sorte de phénomène météorologique passager… mais [we’re going to] on commence à voir ces phénomènes se produire de manière constante d’année en année », a déclaré Pypker.

« L’eau est une ressource que nous reconnaissons tous comme un besoin vital et je pense que c’est ainsi que l’on commence à tirer la sonnette d’alarme sur la nécessité d’avoir une stratégie pour faire face à la sécheresse. »