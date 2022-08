La sécheresse en Chine entraîne des fermetures d’usines et des pannes d’électricité

Les usines du sud-ouest de la Chine ont fermé et une ville a imposé des pannes d’électricité après que les réservoirs pour produire de l’hydroélectricité se sont épuisés au milieu d’une sécheresse qui s’aggrave, ajoutant aux tensions économiques à un moment où le président Xi Jinping tente d’étendre son emprise sur le pouvoir.

Des entreprises de la province du Sichuan, notamment des fabricants de panneaux solaires et de ciment, ont fermé ou réduit leur production après avoir reçu l’ordre de rationner l’électricité jusqu’à cinq jours, selon des informations parues mercredi. Cela s’est produit après que les niveaux des réservoirs ont chuté et que la demande d’électricité pour la climatisation a augmenté sous des températures torrides.

“Laissez le pouvoir au peuple”, indique un arrêté du gouvernement provincial daté de mardi.

Dans le Sichuan, qui compte 94 millions d’habitants, les niveaux d’eau des réservoirs hydroélectriques ont diminué de moitié ce mois-ci, selon le Département provincial de l’économie et des technologies de l’information du Sichuan.

Des responsables ont procédé mardi à des opérations d’ensemencement artificiel de pluie dans le cadre des mesures de secours contre la sécheresse dans un contexte d’avertissement de vague de chaleur dans le comté de Zigui à Yichang, dans la province du Hubei. (Quotidien chinois/Reuters)

La compagnie d’électricité de Dazhou, une ville du Sichuan qui compte 3,4 millions d’habitants, a imposé des coupures de courant de 2 heures et demie cette semaine et a prolongé ce mercredi à trois heures, selon le journal de Shanghai The Paper. Le journal Securities Times a déclaré que les immeubles de bureaux de Chengdu, la capitale provinciale, avaient reçu l’ordre de couper la climatisation.

Les fermetures ajoutent aux défis pour le Parti communiste au pouvoir alors que Xi, le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies, se prépare à tenter de rompre avec la tradition et à s’octroyer un troisième mandat de cinq ans à la tête lors d’une réunion en octobre ou novembre.

Dans la foulée des fermetures COVID

La croissance de la production industrielle et des ventes au détail s’est affaiblie en juillet, freinant la reprise économique de la Chine après la fermeture de Shanghai et d’autres centres industriels à partir de fin mars pour lutter contre les épidémies de virus COVID-19.

L’économie n’a augmenté que de 2,5 % d’une année sur l’autre au cours du premier semestre de 2022, soit moins de la moitié de l’objectif annuel officiel de 5,5 %.

Des régions du centre et du nord de la Chine ont ordonné des mesures d’urgence pour assurer l’approvisionnement en eau potable après que les pluies estivales n’aient atteint que la moitié des niveaux normaux. L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que des camions de pompiers transportaient de l’eau vers deux villages secs près de Chongqing dans le sud-ouest.

Selon le gouvernement, des centaines de milliers d’hectares de cultures dans le centre et le nord de la Chine se sont flétries en raison du manque d’eau et des températures élevées. Certaines régions ont signalé que la saison de croissance estivale avait été un échec.

L’agence météorologique a averti que les températures dans certaines régions pourraient atteindre 40 ° C.

Une filiale de Guoguang Co. qui fabrique des pesticides et des engrais est fermée du lundi au samedi au moins, selon une annonce de la société via la Bourse de Shenzhen.

Les fabricants d’équipements d’énergie solaire du Sichuan, dont Tongwei Solar et GCL-Poly Energy Holdings, ont déclaré avoir reçu des avis de rationnement de l’électricité.

Tongwei a déclaré que “la coupure de courant et l’arrêt de la production n’ont pas eu beaucoup d’impact”, a rapporté le journal économique East Money.

La Chine a été confrontée à des tensions similaires l’année dernière lorsque la province du Guangdong, dans le sud-est, l’un des centres de fabrication les plus importants au monde, a ordonné la fermeture d’usines après que les réservoirs hydroélectriques se soient épuisés en raison de pluies rares.

Le gouvernement a alloué 280 millions de yuans (53,1 millions de dollars canadiens) pour l’aide à la sécheresse dans les provinces du Hebei et du Shanxi et dans la région de la Mongolie intérieure au nord et dans la province du Liaoning au nord-est, selon Xinhua.