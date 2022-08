La sécheresse en Chine crée une pénurie d’hydroélectricité au milieu d’une vague de chaleur record

Commentez cette histoire Commentaire

La vague de chaleur sans précédent qui a englouti la Chine cet été a asséché les rivières, flétri les cultures et déclenché des incendies de forêt. Il a immobilisé des navires, provoqué des pénuries d’hydroélectricité et contraint les grandes villes à atténuer les lumières. La décrue des eaux a révélé d’anciens ponts submergés et des statues bouddhistes. Parmi les nombreuses images frappantes, il y a un motif laissé dans les vasières autour du lac Poyang, généralement la plus grande masse d’eau douce du pays, qui a diminué de plus des deux tiers. Les médias chinois ont surnommé les motifs en forme de branche sculptés par les eaux ruisselantes “d’arbre de la Terre”, qualifiant son apparition d’avertissement sur un avenir dangereux d’intensification des conditions météorologiques extrêmes.

À 73 jours et plus, la vague de chaleur implacable a facilement dépassé le précédent record de 62 jours en 2013. Des sommets sans précédent sont battus, souvent pour être rebattus quelques jours plus tard. “Cette vague de chaleur dépasse tout ce que l’on a vu auparavant dans le monde”, historien du climat tweeté Maximilien Herrera.

De nombreux incendies se sont déclarés à travers la Chine au cours de la semaine dernière dans un contexte de forte chaleur et de sécheresse, avec des incendies particulièrement intenses près de Chongqing, une ville située le long du fleuve Yangtze, dans le centre du pays. Chongqing a enregistré des températures basses pouvant atteindre 95 degrés ces derniers jours, record pour les minimums quotidiens en août.

Les pénuries d’électricité dans les régions dépendantes d’un vaste réseau de barrages et de réservoirs de production d’électricité surviennent également alors que le gouvernement chinois débat de la manière et de la rapidité avec lesquelles passer de la dépendance à l’énergie au charbon aux sources renouvelables.

L’approvisionnement défaillant de l’hydroélectricité, qui représentait l’an dernier environ 15 % de l’approvisionnement énergétique total de la Chine, a rendu plus urgente la préoccupation du gouvernement d’assurer une production d’électricité suffisante pour répondre à la hausse de la consommation – une aubaine pour les compagnies d’électricité au charbon qui représentent environ 60 % de l’électricité. production.

Le plan du président chinois Xi Jinping pour que les émissions de dioxyde de carbone de la Chine atteignent leur maximum avant 2030 stimule un déploiement massif de l’énergie éolienne et solaire. Mais le gouvernement chinois a également déclaré que le charbon – l’un des principaux contributeurs aux gaz à effet de serre mondiaux – restera à court terme le pilier de la production énergétique nationale.

Les pénuries d’électricité créent une excellente opportunité pour les géants chinois des combustibles fossiles de garantir leur place dans la structure énergétique en évolution rapide du pays, a déclaré Philip Andrews-Speed, chercheur principal à l’Institut d’études énergétiques de l’Université nationale de Singapour.

“Après cette crise, le lobby du charbon dira : ‘c’est pourquoi vous devez avoir plus de mines de charbon et plus de centrales électriques au charbon'”, a-t-il déclaré. “Comme en Europe, la clé est de garder les lumières allumées et de maintenir le chauffage et la climatisation en marche. C’est la priorité à court terme.

Après que la production hydroélectrique du Sichuan est tombée en dessous de la moitié de son niveau normal, 67 centrales électriques au charbon de la province ont « allumé tous les cylindres » pour générer autant d’électricité que possible dans le cadre de la réponse d’urgence de la Chine à la pénurie d’électricité, ont rapporté les médias d’État chinois. mardi.

Bien avant que la Chine ne devienne l’un des principaux producteurs et installateurs d’énergie solaire et éolienne, elle accordait la priorité à l’expansion de la production hydroélectrique avec des mégaprojets comme le barrage des Trois Gorges, ainsi que des centaines de générateurs plus petits construits sur les principaux fleuves chinois et leurs affluents.

L’ampleur de cet investissement signifie que des pans entiers du sud-ouest de la Chine dépendent de l’hydroélectricité pour jusqu’à 80 % de leur électricité et transfèrent l’énergie excédentaire vers les provinces de l’est. Les industries à forte intensité énergétique ont afflué vers des provinces comme le Sichuan pour profiter d’un accès facile à une énergie bon marché, abondante et renouvelable produite par des barrages locaux.

La perspective d’une réduction de la production d’énergie du sud-ouest généralement humide dans les années à venir pourrait saper la dépendance de la région à l’hydroélectricité en tant que source d’énergie sans carbone. Des sécheresses plus fréquentes font de l’hydroélectricité un pari incertain, a déclaré Andrews-Speed.

La forte dépendance du Sichuan à l’hydroélectricité signifie qu’il est difficile pour d’autres sources d’énergie de combler une pénurie d’électricité en cas de besoin, a écrit Lin Boqiang, doyen de l’Institut chinois d’études sur la politique énergétique de l’Université de Xiamen, dans un article.

“Si la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmente en raison du changement climatique, le gouvernement doit alors prendre activement des mesures réactives pour diversifier la structure énergétique et améliorer le réseau électrique”, a-t-il déclaré.

L’inquiétude concernant la fiabilité de l’hydroélectricité est un renversement brutal de la situation au début de l’été lorsque des pluies torrentielles ont rempli les barrages chinois et augmenté la production d’hydroélectricité.

Les turbulences sur les marchés mondiaux de l’énergie causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont aggravé les inquiétudes de longue date de la Chine concernant la sécurité énergétique. Après des pénuries d’électricité à la fin de l’année dernière, le gouvernement chinois a réagi en ordonnant aux mines de charbon d’augmenter leur production. Alors que le reste du monde a évité le pétrole et le charbon russes, la Chine a importé des quantités record des deux.

L’adoption continue par Pékin des combustibles fossiles a attiré les critiques des militants du changement climatique selon lesquels le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde ne parvient pas à s’éloigner du charbon assez rapidement pour répondre aux ambitions internationales de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

Une partie du problème pour les planificateurs d’État chinois est que la consommation d’énergie par habitant en Chine reste inférieure à la moitié de celle de nombreux pays industrialisés, y compris les États-Unis, et que sa consommation totale d’énergie primaire ne devrait pas culminer avant au moins une autre décennie.

Pourtant, l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes de ces dernières années a attiré davantage l’attention sur l’impact du changement climatique en Chine. Bien que Pékin ait reconnu pendant de nombreuses années la nécessité de ralentir le réchauffement climatique, le débat public sur la question avait été limité jusqu’à il y a seulement quelques années.

Cela change. Alors que le changement climatique progressait dans l’agenda géopolitique de la Chine et que Pékin souhaitait être considéré comme un leader mondial sur la question, des scènes dramatiques d’inondations soudaines dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, l’été dernier ont contribué à sensibiliser le public après la mort de plus de 300 personnes.

Des études ont montré que les vagues de chaleur augmentent en intensité et en durée en Chine, tout en produisant des températures plus chaudes la nuit en raison du changement climatique induit par l’homme. L’augmentation a été observée dans les zones urbaines et rurales. Les vagues de chaleur commencent également plus tôt et se terminent plus tard.

La rhétorique officielle a également évolué vers une connexion ouverte des événements météorologiques extrêmes aux changements climatiques. Plus tôt ce mois-ci, Chen Lijuan du National Climate Center a déclaré aux médias locaux que le réchauffement climatique signifiait que les vagues de chaleur allaient devenir une « nouvelle normalité », où les températures élevées arriveraient plus tôt et dureraient plus longtemps – dans une tendance qui deviendra « de plus en plus évidente ». à l’avenir.”