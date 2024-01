La sécheresse en Amazonie a été causée par le changement climatique

Le changement climatique a alimenté la remarquable sécheresse de 2023 qui a asséché de grands fleuves, alimenté d’énormes incendies de forêt et menacé les moyens de subsistance de millions de personnes dans la forêt amazonienne, ont déclaré mercredi des scientifiques.

La déforestation de l’Amazonie, la forêt tropicale la plus vaste et la plus riche en biodiversité du monde, a diminué les précipitations et affaibli la capacité des arbres et du sol à retenir l’humidité, ont découvert les chercheurs. Cela a aggravé la sécheresse et a rendu la forêt moins résiliente à la destruction de l’environnement et à des événements tels que les incendies de forêt.

Le fleuve Amazone – le plus grand du monde en termes de volume – et plusieurs de ses affluents ont atteint l’année dernière leurs niveaux les plus bas en 120 ans de tenue de registres. Un cinquième de l’eau douce mondiale coule à travers la forêt tropicale.

Une grave sécheresse se serait produite si l’homme n’avait pas si profondément modifié le climat. Mais la combustion de combustibles fossiles lui a valu le classement « exceptionnel », la catégorie la plus élevée du système de classification américain Drought Monitor, selon l’étude publiée par l’initiative World Weather Attribution, une collaboration internationale entre scientifiques qui se concentre sur l’analyse rapide des phénomènes extrêmes. événements météorologiques.