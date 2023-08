La sécheresse éclair, les herbes envahissantes, les vents, les ouragans et le changement climatique alimentent les incendies dévastateurs de Maui

Hawaï est passé de luxuriant à sec et donc plus sujet aux incendies en quelques semaines seulement – ​​un facteur clé dans un dangereux mélange de conditions semble s’être combiné pour rendre les incendies de forêt ouvrant la voie de la destruction à Hawaï particulièrement dommageables.

Les experts disent que le changement climatique augmente la probabilité de ces sécheresses éclair ainsi que d’autres événements météorologiques extrêmes comme ce qui se passe sur l’île de Maui, où des dizaines de personnes ont été tuées et une ville touristique historique a été dévastée.

«Cela conduit à ces combinaisons imprévisibles ou imprévues que nous voyons en ce moment et qui alimentent ce temps de feu extrême», a déclaré Kelsey Copes-Gerbitz, chercheuse postdoctorale à la faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique. «Ce que ces… incendies de forêt catastrophiques révèlent, c’est que nulle part n’est à l’abri du problème.»

Voici un aperçu des incendies de Maui et de ce qu’il y a derrière :

SÉCHERESSES ÉCLAIRS

Les sécheresses éclair sont si sèches et chaudes que l’air aspire littéralement l’humidité du sol et des plantes dans un cercle vicieux de plus en plus chaud et plus sec qui conduit souvent à des incendies de forêt. Et la situation d’Hawaï est un cas d’école, ont déclaré deux scientifiques à l’Associated Press.

Au 23 mai, aucun de Maui n’était exceptionnellement sec; la semaine suivante, il était plus de la moitié anormalement sec. Au 13 juin, il était aux deux tiers soit anormalement sec, soit en sécheresse modérée. Et cette semaine, environ 83% de l’île est soit anormalement sèche, soit en sécheresse modérée ou sévère, selon le moniteur américain de la sécheresse.

Maui a connu une augmentation de deux catégories de la sévérité de la sécheresse en seulement trois semaines de mai à juin, cette intensification rapide correspondant à la définition d’une sécheresse éclair, a déclaré Jason Otkin, scientifique de l’atmosphère à l’Université du Wisconsin à Madison.

Otkin a co-écrit une étude d’avril qui montre que les sécheresses éclair sont de plus en plus courantes à mesure que la Terre se réchauffe à cause du changement climatique causé par l’homme. Une sécheresse éclair de 2016 était liée à des incendies de forêt inhabituels à Gatlinburg, dans le Tennessee, a-t-il déclaré.

Même la semaine dernière, il y a eu « une accélération rapide » de cette sécheresse, a déclaré Venkat Lakshmi, hydrologue à l’Université de Virginie. Les sécheresses soudaines se produisent lorsque la pluie s’arrête et qu’il fait si chaud que l’atmosphère aspire littéralement l’humidité du sol et des plantes, ce qui les rend plus susceptibles de s’enflammer.

« Les plantes deviennent vraiment, vraiment sèches », a déclaré Lakshmi. « Tout est lié à l’eau à certains égards. »

« Les incendies les plus destructeurs se produisent généralement pendant la sécheresse. Si une zone tombe rapidement dans la sécheresse, cela signifie qu’il y a plus de temps pour que les incendies se produisent », a déclaré Otkin. « Le risque d’incendies destructeurs pourrait augmenter à l’avenir si les sécheresses soudaines devenaient plus courantes, comme l’ont indiqué certaines études. »

GRAMINÉES ENVAHISSANTES

Elizabeth Pickett est co-directrice exécutive de la Hawaii Wildfire Management Organization, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les communautés d’Hawaï sur la prévention et l’atténuation des incendies de forêt. Pickett a déclaré qu’il y avait autrefois d’immenses étendues de terres occupées par des ananas et de la canne à sucre irrigués, et que ces entreprises ont décliné et cessé, les terres ont été envahies par des espèces d’herbes envahissantes et sujettes au feu.

« Le problème est à une telle échelle, 26% de notre état est maintenant envahi par ces graminées », a-t-elle déclaré jeudi. « Le paysage qui a été envahi est escarpé, rocheux et difficile d’accès. C’est un paysage vraiment dur. Vous ne pouvez pas simplement utiliser une tondeuse à gazon.

Lorsque ces herbes brûlent, elles brûlent dans les forêts indigènes, menaçant les espèces en voie de disparition, puis les forêts sont remplacées par plus d’herbe, a déclaré Pickett.

QU’EST-CE QUI LES ATTIRE ?

Selon les météorologues, des différences majeures de pression atmosphérique ont provoqué des alizés exceptionnellement forts qui ont attisé les flammes destructrices.

Les alizés sont une caractéristique normale du climat d’Hawaï. Ils sont causés lorsque l’air se déplace de la pression du système à haute pression au nord d’Hawaï – connue sous le nom de North Pacific High – vers la zone de basse pression à l’équateur, au sud de l’État.

Mais l’ouragan Dora, qui est passé au sud des îles cette semaine, exacerbe le système de basse pression et augmente la différence de pression atmosphérique pour créer « des alizés exceptionnellement forts », a déclaré Genki Kino, météorologue au bureau du National Weather Service à Honolulu. .

Le climatologue de l’État d’Hawaï, Pao-Shin Chu, a déclaré qu’il avait été pris au dépourvu par l’impact de Dora à environ 800 kilomètres.

« L’ouragan Dora est très loin d’Hawaï, mais vous avez toujours cet incendie ici. C’est donc quelque chose que nous ne nous attendions pas à voir », a-t-il déclaré.

Des vents forts, combinés à une faible humidité et à une abondance de végétation sèche qui brûle facilement, peuvent augmenter le danger d’incendie de forêt, même sur une île tropicale comme Maui.

« Si vous avez toutes ces conditions en même temps, c’est souvent ce que le National Weather Service appelle des » conditions de drapeau rouge « », a déclaré Erica Fleishman, directrice de l’Oregon Climate Change Research Institute à l’Oregon State University.

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE JOUE UN RÔLE

« Le changement climatique dans de nombreuses régions du monde augmente la sécheresse de la végétation, en grande partie parce que les températures sont plus chaudes », a déclaré Fleishman. « Même si vous avez la même quantité de précipitations, si vous avez des températures plus élevées, les choses sèchent plus rapidement. »

Clay Trauernicht, spécialiste des incendies à l’Université d’Hawaï, a déclaré que la saison des pluies peut inciter des plantes comme l’herbe de Guinée, une espèce non indigène et envahissante présente dans certaines parties de Maui, à pousser jusqu’à 15 centimètres par jour et à atteindre à 10 pieds (3 mètres) de haut. Quand il se dessèche, il crée une poudrière qui est mûre pour les incendies de forêt.

« Ces prairies accumulent très rapidement des carburants », a déclaré Trauernicht. « Dans des conditions plus chaudes et plus sèches, avec des précipitations variables, cela ne fera qu’exacerber le problème. »

DES OURAGANS PLUS FORTS

Le changement climatique augmente non seulement le risque d’incendie en faisant monter les températures, mais rend également plus probables des ouragans plus forts. À leur tour, ces tempêtes pourraient alimenter des vents plus forts comme celui à l’origine des incendies de Maui.

Cela s’ajoute à d’autres menaces aggravées par les changements climatiques.

« Il y a une tendance à l’augmentation de l’intensité des ouragans dans le monde, en partie parce que l’air chaud retient plus d’eau », a déclaré Fleishman. « En plus de cela, le niveau de la mer augmente dans le monde entier, de sorte que vous avez tendance à subir des inondations plus graves à cause de l’onde de tempête lorsqu’un ouragan touche terre. »

Bien que l’on ne puisse pas dire que le changement climatique cause directement des événements singuliers, disent les experts, l’impact des conditions météorologiques extrêmes sur les communautés est indéniable.

«Ces types de catastrophes liées au changement climatique dépassent vraiment le cadre des choses auxquelles nous sommes habitués à faire face», a déclaré Copes-Gerbitz de l’UBC. « Ce sont ce genre de défis multiples et interactifs qui mènent vraiment à une catastrophe. »

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur @ClaireARush.

Claire Rush, Seth Borenstein et Jennifer Mcdermott, Associated Press