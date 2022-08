La sécheresse du fleuve Colorado pourrait avoir un impact sur les prix des denrées alimentaires

C’est un repas italo-américain classique : une salade César croustillante avec une assiette de pâtes marinara.

Vous pouvez le trouver dans les restaurants à travers le pays, mais selon la période de l’année, de nombreux ingrédients proviennent d’une seule région. Yuma, en Arizona, avec la vallée impériale de Californie, produit plus de 90 % des légumes-feuilles d’hiver du pays et une grande partie de ses légumes. L’Arizona est également un important producteur de blé, que l’État exporte vers l’Italie pour la fabrication de pâtes.

Historiquement, cela avait beaucoup de sens. La région a un sol nutritif et un climat chaud pour cultiver des aliments toute l’année, même lorsque le reste du pays est gelé.

Il n’y a qu’un seul problème : l’eau que les agriculteurs utilisent pour faire pousser ces cultures provient du fleuve Colorado, et le fleuve Colorado s’assèche.

La rivière emblématique est dans sa 23e année de sécheresse, selon le Bureau of Reclamation, et les deux plus grands réservoirs, le lac Powell et le lac Mead, ont sombré à des niveaux historiquement bas, provoquant une série de restrictions d’eau. Sous l’effet du changement climatique, la sécheresse pourrait s’aggraver dans les années à venir.

Cela signifie que les résidents de l’Ouest ont peut-être moins d’eau pour les pelouses et les longues douches, mais c’est un problème beaucoup plus important pour l’agriculture car les agriculteurs utilisent environ les trois quarts de toute l’eau que les gens puisent dans la rivière. Certains agriculteurs ont déjà dû restreindre leur approvisionnement en eau, et des réductions beaucoup plus importantes sont à venir.

Ce qui nous amène à ce point légèrement déprimant : lorsque les agriculteurs utilisent moins d’eau, ils ont tendance à produire moins de nourriture. Et cela pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires, encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait. Les légumes d’hiver, comme la laitue et le brocoli, pourraient être durement touchés, tout comme le délicieux blé de l’Arizona. Plus inquiétant encore, le rétrécissement du fleuve Colorado n’est qu’une des nombreuses catastrophes liées au climat qui menacent l’approvisionnement et l’abordabilité de la nourriture.

Les coupures d’eau historiques frappent déjà les agriculteurs

Serpentant sur 1 450 milles du nord du Colorado au golfe de Californie, le fleuve Colorado est la pierre angulaire de l’Ouest américain. Il fournit de l’eau à près de 40 millions de personnes dans sept États, au Mexique et à plus de deux douzaines de tribus, et il irrigue des millions d’acres de terres.

Le fleuve est régi par un ensemble complexe de politiques – collectivement connues sous le nom de loi du fleuve – qui dictent la quantité d’eau que chaque État ou tribu reçoit, et qui perdra de l’eau en premier lorsque le gouvernement imposera des restrictions. (Généralement, les groupes qui utilisent l’eau depuis plus longtemps ont des droits d’eau plus prioritaires, y compris les tribus autochtones.)

En août dernier, le gouvernement fédéral a déclaré pour la première fois une pénurie d’eau sur la rivière, en réponse aux projections selon lesquelles le lac Mead, le plus grand réservoir du pays, ne serait qu’à 34 % de sa capacité d’ici la fin de 2020. La déclaration, connue en tant que pénurie de niveau 1, a déclenché des coupes qui ont affecté l’Arizona central, qui a des droits de faible priorité.

Les agriculteurs du comté de Pinal, en Arizona, qui cultivent de la luzerne, du blé et d’autres cultures, ont le plus souffert, a déclaré Paul Brierley, un ancien agriculteur qui dirige maintenant le Yuma Center of Excellence for Desert Agriculture à l’Université de l’Arizona. “Ils ont dû se mettre en jachère [stop planting] environ 40% de leur superficie parce qu’ils ont perdu toute l’eau de leur fleuve Colorado », a-t-il déclaré.

Une récolte de luzerne flétrie pourrait ébranler l’industrie laitière locale, a déclaré Brierley. Les producteurs laitiers utilisent la plante à fleurs pour nourrir les vaches, et lorsque les restrictions d’eau entrent en vigueur, la luzerne est l’une des premières cultures qu’ils arrêtent de planter.

La pénurie de niveau 1, à elle seule, peut entraîner une flambée des prix du lait, du yaourt et d’autres produits, du moins en Arizona. Mais depuis cet été, la rivière est déjà au-delà d’une pénurie de niveau 1 et les États sont confrontés à des coupes supplémentaires. Les impacts pourraient être beaucoup plus importants.

Moins d’eau pourrait signifier des aliments plus chers

Cet été, le niveau d’eau du lac Mead a atteint un niveau record de seulement 1 042 pieds au-dessus du niveau de la mer (il était d’environ 1 200 pieds au-dessus du niveau de la mer en 2000). Le réservoir est maintenant rempli à un peu plus du quart. S’il descend beaucoup plus bas, le réservoir pourrait atteindre le statut de “piscine morte”, ce qui signifie que l’eau ne peut pas voyager en aval à travers le barrage Hoover, et encore moins produire de l’électricité.

“Sans action, nous ne pouvons pas protéger le système et les millions d’Américains qui dépendent de cette ressource essentielle”, a déclaré la commissaire du Bureau of Reclamation, Camille Calimlim Touton, lors d’un appel avec des journalistes plus tôt cette semaine.

Lors de l’appel, Touton a déclaré la toute première pénurie de niveau 2, ce qui déclenche des réductions supplémentaires qui ont un impact sur l’Arizona, le Nevada et le Mexique.

Son annonce fait suite à une audience du Sénat en juin, au cours de laquelle elle a conseillé aux responsables des sept États qui utilisent l’eau du fleuve Colorado de proposer un plan pour réduire 2 à 4 millions d’acres-pieds de leur approvisionnement, en plus des coupes de niveau 2. (Un acre-pied est la quantité d’eau nécessaire pour remplir un acre avec un pied d’eau.)

Cela n’augure rien de bon pour les agriculteurs et ceux d’entre nous qui achètent leurs produits. Alors que les coupes précédentes ont causé des perturbations dans le centre de l’Arizona, l’impact d’une réduction de 2 à 4 millions d’acres-pieds – soit jusqu’à 25% de ce que les États du bassin utilisent actuellement – sera plus répandu. Retenir cette eau affectera probablement les fermes de Yuma, de la vallée impériale du sud de la Californie et d’autres épicentres de la production alimentaire.

“La [food] peut s’adapter, mais 2 à 4 millions changent vraiment la donne », a déclaré George Frisvold, économiste agricole à l’Université de l’Arizona. “Si on en arrive au point où les gens doivent réellement commencer à réduire la production de légumes, alors vous allez voir des augmentations de prix.”

Les premières cultures à être touchées – autres que la luzerne et les autres fourrages pour animaux – seront probablement les produits que les agriculteurs plantent chaque année (ou plus souvent) comme la laitue, le brocoli et les tomates. Ce sont des investissements à court terme et les agriculteurs peuvent décider de les planter ou non sur une base annuelle.

En revanche, de nombreux fruits, noix et autres cultures arboricoles sont des paris à plus long terme qui peuvent prendre des années à porter leurs fruits et qui ont tendance à avoir plus de valeur. Les agriculteurs ne laisseront pas, disons, les amandiers se flétrir s’ils peuvent l’éviter.

“Lorsque l’approvisionnement en eau n’est pas disponible, les agriculteurs doivent prendre des décisions sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas planter”, a déclaré Mike Wade, directeur exécutif de la California Farm Water Coalition à but non lucratif.

Considérez un agriculteur qui cultive des tomates de transformation en Californie pour des aliments comme le ketchup ou la marinara, a déclaré Wade. S’il n’y a pas assez d’eau pour la saison de croissance, l’agriculteur peut même ne pas mettre les plantes dans le sol. “Ensuite, l’approvisionnement est réduit à la conserverie, ce qui a pour effet d’augmenter les prix sur toute la ligne”, a déclaré Wade. “Cela rend les produits que les consommateurs achètent en magasin plus chers.”

Les coupures d’eau pourraient également nuire à la production de blé en Arizona, a déclaré Jeffrey Silvertooth, spécialiste des plantes et des sols à l’Université de l’Arizona. La région est un important fournisseur de blé dur pour les entreprises italiennes de pâtes alimentaires, a-t-il déclaré.

Si un agriculteur a 20% d’eau en moins, il peut choisir de laisser le sol en jachère en hiver au lieu de planter du blé, a déclaré Brierley. « C’est une décision rationnelle qui aurait un impact sur l’approvisionnement en blé. Et ce n’est pas le bon moment pour produire moins de blé », a-t-il ajouté, faisant un signe de tête à la guerre en Ukraine, l’un des plus grands producteurs de blé au monde, qui a déjà restreint l’approvisionnement en céréales.

Faut-il s’inquiéter ?

La bonne nouvelle est que, à elle seule, la compression de l’offre liée à la sécheresse ne se traduira probablement pas par d’énormes augmentations de prix, a déclaré Frisvold. Une tête de laitue ne va pas doubler de prix du jour au lendemain. Une boîte de pâtes sèches ne vous ruinera probablement pas.

Seule une partie du prix de vente au détail des aliments est liée au coût de leur culture et, par conséquent, à l’approvisionnement ; le reste est lié à des choses comme le marketing et le transport.

De plus, bien que beaucoup de nourriture dépende du fleuve Colorado, il existe des fermes ailleurs, comme dans l’Iowa, qui peuvent aider à répondre à la demande. Lorsque le prix de certaines cultures augmente, les agriculteurs d’autres régions commencent à les planter, a déclaré Frank Ward, économiste agricole à l’Université d’État du Nouveau-Mexique.

Donc, dans un sens, notre système alimentaire est résilient.

Ce qui est préoccupant, cependant, c’est que la sécheresse le long du fleuve Colorado n’est pas la seule catastrophe qui pèse sur notre approvisionnement alimentaire. Plus tôt cet été, une vague de chaleur extrême dans le Midwest a provoqué le flétrissement du maïs et la mort du bétail. Pendant ce temps, une autre vague de chaleur en Inde a étranglé l’approvisionnement en blé. Cela s’ajoute aux problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19.

“C’est un peu comme la mort par mille coupures”, a déclaré Frisvold.

Ensemble, ces menaces – dont beaucoup sont aggravées par le changement climatique et qui s’accélèrent – ​​peuvent déstabiliser l’offre mondiale de nourriture et faire monter les prix en flèche. Ils font partie des raisons pour lesquelles vous payez 13% de plus pour l’épicerie cet été, par rapport à l’année dernière.

Vers un approvisionnement alimentaire plus stable (et abordable)

Si l’eau vient à manquer, une solution consiste simplement à en utiliser moins. Les agriculteurs peuvent passer à des cultures moins assoiffées – des noix de pécan aux raisins, par exemple – ou utiliser des technologies pour arroser leurs cultures avec plus de précision.

Des styles d’agriculture plus respectueux de l’environnement peuvent également aider les exploitations à survivre à une sécheresse extrême. La plantation de cultures de couverture, par exemple, aide à retenir l’humidité dans le sol, et le passage à une ferme de type agroforestier, où les arbres sont intégrés au paysage, peut fournir une ombre précieuse.

Ces changements ont un coût, mais le gouvernement fédéral est prêt à aider à payer au moins certains d’entre eux. La loi sur la réduction de l’inflation, que le président Joe Biden a promulguée plus tôt cette semaine, comprend près de 20 milliards de dollars pour la conservation des terres agricoles et 4 milliards de dollars pour le soulagement de la sécheresse dans l’Ouest. Les dépenses fédérales sur la sécheresse peuvent aider à indemniser les agriculteurs pour les coupures d’eau et les aider à développer des fermes plus efficaces, a déclaré Brierley.

Mais en fin de compte, les États-Unis devront faire beaucoup plus pour assurer un approvisionnement alimentaire stable et abordable. La sécheresse est un problème, oui, mais elle est liée au problème beaucoup plus vaste du changement climatique. Sans réduire rapidement les émissions de carbone, répondre au rétrécissement du fleuve Colorado n’est qu’une solution temporaire.