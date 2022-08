La sécheresse du fleuve Colorado à travers le lac Mead et le lac Powell, comme on le voit sur les images satellites de la NASA

L’extraordinaire sécheresse qui sévit dans l’ouest des États-Unis ne fait qu’empirer et les images sont époustouflantes : des bateaux gisant sur des lits de lacs asséchés, une végétation jaunissante et des « anneaux de baignoire » autour des réservoirs montrant à quel point les niveaux d’eau ont baissé. Cela a conduit à des mesures historiques de rationnement de l’eau, y compris une nouvelle série de coupes annoncées cette semaine par le gouvernement fédéral après que sept États le long du fleuve Colorado n’aient pas respecté un délai pour proposer un plan visant à réduire volontairement leur consommation d’eau.

“Afin d’éviter un effondrement catastrophique du système du fleuve Colorado et un avenir d’incertitude et de conflit, l’utilisation de l’eau dans le bassin doit être réduite”, a déclaré Tanya Trujillo, secrétaire adjointe pour l’eau et la science au ministère de l’Intérieur, dans un déclaration cette semaine.

L’ampleur réelle de la sécheresse, cependant, ne peut être vue que de l’espace. Les satellites de la NASA surveillent les voies navigables de l’Ouest depuis des années et documentent l’assèchement de la région. Cela fait partie d’une tendance qui dure depuis près de deux décennies, ce qui en fait la pire sécheresse en 1 200 ans. Une partie de la gravité de cette « méga-sécheresse » a été aggravée par le changement climatique.

Les deux plus grands réservoirs des États-Unis, tous deux situés sur le fleuve Colorado, en sont une illustration éclatante. Le système du fleuve Colorado dans son ensemble est à 34 % de sa capacité de pointe cette année, contre 40 % l’an dernier.

Le lac Mead, le réservoir retenu par le barrage Hoover entre le Nevada et l’Arizona, est le plus grand en capacité d’eau. Il peut contenir 9,3 billions de gallons d’eau à son apogée et atteindre une altitude de 1 220 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais la dernière fois qu’il s’est approché de ce niveau, c’était en 1999. Cet été, l’élévation de l’eau est tombée à environ 1 042 pieds, un niveau record, et a placé le lac en dessous de 27 % de sa capacité.

Comparez les images satellites du lac en 2000 et en 2022, et vous pouvez voir le déclin brutal :





Si les niveaux d’eau du lac Mead descendent en dessous de 1 000 pieds, les énormes générateurs qui produisent plus de 2 000 mégawatts à leur apogée ne peuvent plus fonctionner normalement. Et si la sécheresse se poursuit, le lac Mead pourrait atteindre le «statut de bassin mort», où le niveau d’eau est trop bas pour s’écouler en aval.

La situation est également sombre plus en amont le long du fleuve Colorado. Le lac Powell, qui a été formé par le barrage de Glen Canyon entre l’Utah et l’Arizona, est également à des niveaux d’eau record. Il peut contenir environ 8,2 billions de gallons à son apogée avec une élévation de l’eau atteignant 3 700 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les niveaux d’eau ce printemps sont tombés en dessous de 3 525 pieds au-dessus du niveau de la mer, plaçant le lac Powell en dessous de 26% de sa pleine capacité.

Les images satellite prises en 1999 et 2021 illustrent le déclin :





En plus de la tendance à la sécheresse qui dure depuis des décennies, les deux dernières années ont également été exceptionnellement sèches dans l’ouest des États-Unis. Les réservoirs massifs comme le lac Mead et le lac Powell ont suffisamment d’eau pour résister aux variations de sécheresse d’une année à l’autre, mais l’assèchement qui dure depuis des décennies est difficile à supporter.

“Il y a une sécheresse dans une sécheresse”, a déclaré Sean Turner, modélisateur des ressources en eau au Pacific Northwest National Laboratory. “Ces barrages [on the Colorado River] souffrent pas nécessairement à cause de la sécheresse 2020-2022 qui se produit en ce moment, mais plus à cause des conditions sèches depuis 20 ans.

Mais il y a des réservoirs qui se sont effondrés à cause de la sécheresse plus récente. Le lac Shasta, le plus grand réservoir de Californie, a chuté de 106 pieds d’altitude depuis son dernier plein en 2019. Le retrait de l’eau du rivage est clairement visible sur ces photos :





Contrairement à d’autres grands réservoirs qui sont également alimentés par la neige et les eaux souterraines, environ 90 % de l’eau du lac Shasta provient des précipitations. Cela signifie que le réservoir est plus vulnérable aux changements saisonniers des précipitations. En revanche, une année avec de bonnes précipitations peut la recharger. Les niveaux d’eau du lac Shasta sont un peu plus élevés en 2022 qu’en 2021, mais il n’était encore qu’à 38% de sa capacité cet été. Le lac Shasta est également beaucoup plus petit que le lac Mead ou le lac Powell, conservant plus de 1,46 billion de gallons lorsqu’il est plein.

De même, le lac Oroville en Californie, avec une capacité maximale de 1,15 billion de gallons, a également connu une forte baisse des niveaux d’eau entre 2019 et 2021 :





Il est important de se rappeler que ces réservoirs sont des plans d’eau artificiels. La quantité qu’ils contiennent n’est pas seulement due aux caprices de la nature, mais aussi à la gestion humaine. Les niveaux d’eau sont fonction des apports comme la pluie et les eaux souterraines, et des sorties rejetées pour éteindre les grandes villes, irriguer les fermes et produire de l’électricité.

La hausse des températures joue également un rôle majeur, entraînant une plus grande évaporation et provoquant la fonte des accumulations de neige plus tôt dans la saison. Un temps plus chaud augmente la demande en énergie et en eau des villes et de l’agriculture. Et à mesure que les gens continuent de pomper plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en brûlant des combustibles fossiles, la température de la planète augmentera, ce qui exercera une pression plus forte sur le peu d’eau disponible.

Tout cela accroît la tension politique alors que les usagers de l’eau en Occident doivent équilibrer leur soif croissante avec des approvisionnements en diminution. Les responsables fédéraux ont noté que la loi bipartite sur les infrastructures prévoit 8,3 milliards de dollars pour les programmes d’infrastructures hydrauliques, et que la loi sur la réduction de l’inflation signée cette semaine ajoute 4 milliards de dollars supplémentaires pour la gestion de l’eau. Mais l’argent ne peut pas faire apparaître de l’eau là où il n’y en a pas, et l’ouest des États-Unis devra faire plus avec beaucoup moins. Cette semaine, le US Bureau of Reclamation, qui gère des projets d’eau dans l’ouest des États-Unis et est le plus grand grossiste en eau du pays, a annoncé de nouvelles mesures de rationnement de l’eau pour les États situés le long du bassin du fleuve Colorado.

“Le système approche d’un point de basculement et sans action, nous ne pouvons pas protéger le système et les millions d’Américains qui dépendent de cette ressource critique”, a déclaré Camille Calimlim Touton, commissaire du Bureau of Reclamation, lors d’une conférence de presse cette semaine.