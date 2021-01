Qu’est-il arrivé à la force de frappe de Liverpool? L’équipe qui a remporté la Premier League la saison dernière sur une vague apparemment sans fin de buts et d’attaques impliquant Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino est maintenant sur une course stérile qui menace de faire dérailler leurs espoirs de conserver le titre.

Après 18 matchs de championnat la saison dernière, Liverpool avait marqué 46 buts; après le même nombre de matches cette fois-ci, ils n’en ont réussi que 37 – un bilan qui n’est que si élevé grâce à la victoire 7-0 à Crystal Palace le mois dernier.

Liverpool n’a marqué qu’une seule fois lors de ses quatre matchs de championnat depuis lors, lors du match nul 1-1 à domicile contre West Brom le 27 décembre, et l’impasse 0-0 de dimanche contre Manchester United à Anfield signifie que les champions ont maintenant disputé trois matchs de championnat. sans marquer pour la première fois depuis l’équipe de Rafael Benitez en février-mars 2005.

À l’époque, Liverpool avait passé 310 minutes sans but en championnat, mais cela fait maintenant 348 minutes que Mane a marqué le dernier but en championnat pour l’équipe de Jurgen Klopp lors de ce match nul contre West Brom. Ne vous inquiétez pas si vous êtes confus et que vous avez du mal à trouver une raison pour laquelle Liverpool a arrêté de marquer, car même Klopp a du mal à identifier le problème.

« Il n’y a pas d’explication facile, » dit-il après le match nul contre United. « Nous avons toujours raté des occasions, mais nous en aurions juste une autre que nous avons utilisée et c’est comme ça. Mais nous devons continuer. Dans ces situations dans le football, vous devez toujours continuer. Vous devez essayer d’ignorer le parlez, parce que c’est comme ça – c’est le football, tout le monde veut voir des buts, si vous ne marquez pas de buts, tout le monde en parle.

« Mais nous devons rester concentrés sur les bonnes choses. Vous ne pouvez pas le forcer, ‘tirer maintenant’ ou des trucs comme ça, c’est plus important la façon dont vous réagissez à une chance manquée. Il s’agit de créer; vous devez créer et créer et créer, alors nous marquerons. «

Bien qu’il n’y ait pas un seul facteur derrière l’assèchement des objectifs de Liverpool, plusieurs domaines de préoccupation contribuent au problème. Certains sont plus gros que d’autres et seront plus difficiles à résoudre, mais pour le moment, la menace de but de Liverpool ressemble à un puzzle qui doit être reconstitué. Quels sont donc les domaines clés à traiter?

Les attaquants de Liverpool ont connu des difficultés lors des derniers matchs. Peter Powell / PA Images via Getty Images

AVOIR COPE SANS VAN DIJK

Lorsque Virgil van Dijk a subi une blessure au ligament croisé du genou contre Everton en octobre, cela allait toujours avoir un impact majeur sur la saison de Liverpool. Le défenseur néerlandais a été le roc défensif sur lequel le succès de l’équipe a été construit et son absence a conduit à plus de buts concédés – 21 après 18 matchs, contre 14 après le même nombre de matches l’année dernière.

Mais si la perte de Van Dijk a affaibli Liverpool défensivement, elle a également eu un impact sur le jeu offensif de l’équipe car, sans son meilleur défenseur, l’équipe de Klopp défend désormais plus profondément.

Liverpool a défendu beaucoup plus haut sur le terrain avec Van Dijk dans l’équipe parce que son rythme et sa lecture du match leur ont donné la confiance nécessaire pour le faire. À son tour, cela a permis à Liverpool de refouler ses adversaires sur leur propre territoire et d’intensifier la pression offensive, ce qui a conduit à plus de chances et de buts. Sans Van Dijk, les défenseurs de Liverpool reculent davantage – visuellement d’environ 10 mètres – et cela donne aux adversaires l’espace pour respirer et éliminer le danger.

Liverpool a marqué 11 buts en 4 matchs de championnat avant sa blessure à un taux de 2,75 par match. Ils ont marqué 26 buts en 14 matchs depuis, avec un ratio de 1,86 buts par match. Si vous remportez la victoire 7-0 au Palace, le ratio de buts par match sans Van Dijk tombe à seulement 1,46.

L’ABSENCE DE JOTA

Jusqu’à ce qu’il soit blessé contre le FC Midtjylland le 9 décembre, Diogo Jota produisait la forme qui en faisait l’une des recrues de la saison. Lorsque l’international portugais est arrivé des Wolves pour un montant initial de 40 millions de livres sterling en septembre, cela ne semblait être qu’une dépense coûteuse pour un joueur de l’équipe, mais alors que le joueur de 24 ans n’a pas obtenu une place de départ régulière dans l’équipe de Klopp, son l’impact avant d’être blessé était important.

Jota a marqué cinq buts en neuf matches de Premier League et ils étaient importants aussi, ses frappes contre Sheffield United et West Ham se sont révélées décisives dans des victoires étroites 2-1.

En moins de trois mois à Anfield, Jota a devancé Divock Origi et Takumi Minamino en tant qu’option préférée de Klopp en tant que quatrième attaquant et sa contribution a donné à Liverpool une menace supplémentaire et a créé un espace pour Salah, Mane et Firmino pour créer plus de chances. Mais avec Jota mis à l’écart, Liverpool n’a gagné que deux fois en sept matches de championnat et n’a pas réussi à marquer dans trois d’entre eux.

Diogo Jota était un élément clé de l’attaque avant sa blessure. Peter Powell – Piscine / Getty Images

PAS DE LIGNE D’ALIMENTATION DU MILIEU DE TERRAIN

Klopp peut compter sur au moins huit milieux de terrain centraux dans son équipe et tous ont joué un rôle dans la Premier League cette saison, mais après 18 matchs, ils n’ont collectivement réussi que trois passes décisives entre eux.

Jordan Henderson, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain ont chacun une passe, mais Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Thiago Alcantara et Fabinho attendent toujours de créer leur premier but en championnat. Bien que dans la défense de Fabinho, le Brésilien a passé une grande partie de cette saison en tant que défenseur central d’urgence en raison de la mise à l’écart de Van Dijk et Joe Gomez par blessure.

Cela ne va pas beaucoup mieux avec les milieux de terrain larges / offensifs. Xherdan Shaqiri a créé un but en championnat, tandis que Curtis Jones et Takumi Minamino n’en ont aucun.

La grande menace de Liverpool reste sur les flancs, où Andy Robertson (cinq) et Trent Alexander-Arnold (deux) créent toujours des buts d’arrière latéral, bien qu’ils soient loin d’égaler leur total combiné de 25 passes décisives la saison dernière. Mais avec si peu de créativité du milieu de terrain, il n’est pas surprenant que les chances se tarissent pour les attaquants.

FOCUS DE SALAH

Salah se révèle être une énigme pour Liverpool cette saison. L’international égyptien mène la course pour le Soulier d’Or de la Premier League avec 13 buts en 18 matchs (devant le duo de Tottenham Harry Kane et Son Heung-Min), mais il est difficile de dire qu’il joue près de sa meilleure forme.

L’attaquant a maintenant disputé quatre matchs de championnat sans but depuis qu’il a marqué deux fois lors de la victoire 7-0 contre Crystal Palace le mois dernier et il a disputé toutes ces quatre rencontres sauf une minute.

Dans une interview accordée à Diario AS le mois dernier, Salah a ouvert la porte à la spéculation sur son avenir à Liverpool en évoquant son admiration pour le Real Madrid et Barcelone tout en admettant être « très déçu » de ne pas avoir été nommé capitaine de Liverpool contre Midtjylland le mois dernier.

Les performances de Salah depuis cette interview ont été décevantes, de sorte que des questions seront inévitablement soulevées sur son objectif. Ces questions ne deviendront plus fortes que si son objectif de sécheresse se poursuit.

LEUR CENTRE-AVANT NON-NOTANT

Klopp a toujours défendu la contribution de Firmino à cette équipe de Liverpool contre les accusations selon lesquelles le Brésilien ne marque pas suffisamment de buts pour mériter sa présence continue en tant qu’avant-centre.

Firmino est le joueur d’équipe ultime et il ne fait aucun doute qu’il a fait partie intégrante des récents succès de Liverpool, car son altruisme et son rythme de travail créent tant d’opportunités pour Salah et Mane. Mais lorsque l’équipe ne marque pas, le manque de menace de but de Firmino devient plus un problème et pose la question de savoir si Liverpool a besoin d’un attaquant plus dynamique et avide de buts.

Il a marqué cinq buts en championnat cette saison – plus de la moitié de son total de neuf la saison dernière – mais il n’a créé que trois passes décisives contre huit la saison dernière. À 29 ans, il est encore assez jeune pour faire partie de cette équipe pendant encore quelques années, mais si Mane et Salah ne marquent pas, Firmino doit faire plus.

LE PLAN B A ÉTÉ TOUCHÉ PAR DES BLESSURES

Liverpool a engagé le milieu de terrain créatif Thiago Alcantara du Bayern Munich plus tôt cette saison pour donner à l’équipe de Klopp un plan B en termes d’ouverture des adversaires. Cela était évident lors de ses débuts contre Chelsea en septembre lorsqu’il est arrivé à la mi-temps et a transformé la façon dont Liverpool a joué avec ses passes et sa capacité à contrôler la possession.

Mais une blessure au genou a limité Thiago à seulement cinq apparitions en Premier League – le match de dimanche contre United était sa première apparition à Anfield – et Klopp n’a pas pu utiliser le joueur de 29 ans autant qu’il l’aurait souhaité.

Avec Thiago, Liverpool est capable de jouer un jeu plus patient et plus approfondi et de laisser ses adversaires deviner, mais il n’a tout simplement pas été assez souvent disponible pour que cela se produise.

LA CONCLUSION: LES OPPOSANTS ONT SAGESSE

Liverpool a sans doute commencé son ascension vers le succès en janvier 2018, lorsque le transfert de 75 millions de livres sterling de Van Dijk de Southampton a transformé l’équipe de Klopp d’une très bonne en une excellente. Mais trois ans, c’est long dans le football et la plupart des meilleures équipes ont connu une sorte d’évolution au cours de cette période afin de les garder en tête du peloton.

Cependant, l’évolution de Liverpool a été minime depuis lors, et ils se trouvent maintenant dans une situation où les adversaires ont compris leur approche et ont développé des moyens de l’arrêter.

À l’exception du gardien Alisson Becker, arrivé à l’été 2018, les joueurs clés de l’équipe de Klopp sont les mêmes qu’il y a trois ans et il n’y a plus de secrets avec cette équipe de Liverpool.

Les équipes savent comment Mane et Salah aiment recevoir le ballon et ce qu’elles en font, elles savent que Liverpool manque de créativité au milieu de terrain et que la blessure de Van Dijk a perdu leur confiance en soi à l’arrière. Ils savent que les arrières latéraux sont la force créatrice la plus puissante de Liverpool, ils apprennent donc tout le temps à les arrêter.

Les rivaux de Liverpool les ont compris; Klopp doit maintenant les déjouer tous pour mettre fin à la sécheresse.