La sécheresse dans l’UE “la pire depuis 500 ans”

Un déficit pluviométrique aura un impact négatif sur les rendements agricoles, a averti la Commission européenne

L’Europe connaît ce qui semble être la pire sécheresse depuis cinq siècles, a averti mardi la Commission européenne, citant une nouvelle analyse publiée par le Centre commun de recherche (CCR) de l’UE.

Le rapport d’août a souligné l’impact continu des conditions météorologiques extrêmes sur l’agriculture. Près de la moitié de l’UE, soit 47 %, reste en état d’alerte en raison d’un manque d’humidité dans le sol, tandis que 17 % de l’UE est en état d’alerte en raison des effets négatifs des conditions météorologiques sur les cultures. Ensemble, ils constituent 64% de l’UE, souligne le communiqué.

Les scientifiques prédisent une baisse des rendements des cultures d’été en raison des conditions extrêmes, les performances des exploitations de maïs grain, de tournesol et de soja étant les plus mauvaises et chutant de 16 %, 15 % et 12 %, respectivement. Il y a cependant une lueur d’espoir dans le fait que les cultures d’hiver ont enregistré des rendements légèrement meilleurs, a déclaré le JRC.

« Selon les experts du JRC, la sécheresse actuelle semble toujours être la pire depuis au moins 500 ans. Les données définitives à la fin de la saison confirmeront cette évaluation préliminaire », dit la commission.

La commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, Mariya Gabriel, a déclaré que la combinaison d’une grave sécheresse et de vagues de chaleur a créé “stress sans précédent” sur les niveaux d’eau dans l’ensemble de l’UE.

“Nous remarquons actuellement une saison des feux de forêt sensiblement au-dessus de la moyenne et un impact important sur la production agricole”, dit-elle.

L’impact va au-delà du secteur agricole, car les fleuves européens peu profonds ne peuvent pas générer autant d’hydroélectricité, fournir autant de refroidissement pour les installations industrielles ou servir de lignes de transport aussi bien qu’ils le feraient dans des circonstances normales, ajoute le communiqué.