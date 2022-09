La sécheresse dans l’ouest des États-Unis se réchauffe comme un enjeu de campagne au Sénat

RENO, Nevada (AP) – Dans une saison de campagne de mi-mandat dominée par l’inflation, l’avortement et la criminalité, il y a un autre problème qui devient plus urgent dans les États occidentaux : la sécheresse.

Historiquement, le sujet de l’eau n’a joué que peu ou pas de rôle dans les publicités de campagne dans une grande partie de la région, mais le financement de la lutte contre la sécheresse est désormais abordé dans les campagnes de porte-à-porte et figure sur la longue liste des points de discussion que les groupes de défense utilisent pour se rallier. électeurs dans deux États avec des titulaires démocrates vulnérables et des coupures d’eau imminentes: le Nevada et l’Arizona.

“Cette question fait appel à l’anxiété économique de nos électeurs et de notre peuple”, a déclaré Angel Lazcano, un organisateur basé à Las Vegas pour Somos Votantes, qui cherche à mobiliser les électeurs latinos dans les États swing.

Les responsables fédéraux ont récemment annoncé que le Nevada et l’Arizona recevraient beaucoup moins d’eau en 2023 alors que l’étau sur le fleuve Colorado s’aggrave en raison de la sécheresse, du changement climatique et de la demande. Le gouvernement fédéral a menacé d’imposer des coupes plus profondes et plus larges si les sept États qui dépendent de la voie navigable ne peuvent s’entendre sur la façon d’en utiliser moins.

Les deux titulaires vulnérables dont les États sont les plus durement touchés par les coupes – Catherine Cortez Masto, du Nevada, et Mark Kelly, de l’Arizona – ont saisi l’occasion de demander un financement par le biais de la législation fédérale. Ils ont été rejoints par le sénateur américain Michael Bennet, qui cherche à être réélu dans le Colorado, et le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema. Les quatre sénateurs de l’Ouest ont négocié un financement de dernière minute de 4 milliards de dollars pour aider à résoudre la crise croissante de l’eau dans la région dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation.

Dans des courses serrées au Nevada et en Arizona, les coupes dans le bassin du fleuve Colorado et le financement de dernière minute de 4 milliards de dollars pour lutter contre la sécheresse serviront de test pour déterminer l’influence de l’accès à l’eau dans la décision de deux des courses sénatoriales les plus importantes de ce cycle.

Bien qu’ils ne soient toujours pas alloués, les fonds d’aide à la sécheresse paieront généralement les agriculteurs pour qu’ils laissent les champs non plantés et paieront pour les projets de conservation de l’eau et de restauration de l’habitat.

Cortez Masto a déclaré dans une brève interview qu’elle ne le voyait pas comme un problème de campagne, mais plutôt comme un problème pour tout l’Occident.

Somos Votantes a publié des publicités en anglais et en espagnol, remerciant Cortez Masto pour le financement. En Arizona, l’Environmental Defense Fund a fait de même pour Sinema, et Kelly a vanté le financement sur les réseaux sociaux.

Kathleen Ferris, chercheuse principale en politique de l’eau à l’Arizona State University, a déclaré que la sécheresse est un sujet politiquement trouble. Elle doute que le financement de secours ait une quelconque influence sur les élections, et même les coupes dans le fleuve Colorado n’ont pas atteint le niveau d’autres problèmes brûlants.

Les campagnes ont toujours eu du mal à communiquer sur les politiques complexes de l’eau car il y a tellement de groupes d’intérêt qui ont un intérêt, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas nécessairement facile de dire:” Eh bien, je vais faire ceci “, ce qui nuirait à ce groupe, ou” je ferai cela “, ce qui nuirait à un autre groupe”, a déclaré Ferris, chercheur principal au Morrison Institute for ASU. Politique publique. “Donc, la plupart du temps, ce qu’ils disent, c’est” je convoquerai les parties prenantes “et” nous aurons des discussions solides “et” nous trouverons un chemin “. Eh bien, ce n’est pas très sexy pour l’électorat.

Le financement est faible dans le contexte plus large d’une méga-sécheresse historique. Les agriculteurs de Yuma, en Arizona, demandent déjà plus d’un quart du financement, et les projets ailleurs pour convertir l’eau de mer en eau potable coûtent souvent des milliards.

Bien que les projets du Nevada et de l’Arizona puissent être prioritaires, 17 États sont éligibles au financement, qui sera distribué jusqu’en 2026.

Des questions subsistent également quant à savoir si l’allocation unique se transformera en une allocation annuelle. Si tel est le cas, selon les experts, d’autres demandes de financement pourraient être examinées par des États qui ne dépendent pas du fleuve.

Bien que les coupes dans les bassins n’entraînent pas de nouvelles restrictions immédiates, elles signalent que des décisions impopulaires sur la manière de réduire la consommation pourraient arriver bientôt.

Nulle part ailleurs les effets de la sécheresse n’ont été aussi visibles que dans le lac Mead, le plus grand réservoir du fleuve Colorado, qui alimente en eau la ville voisine de Las Vegas. Les résidents ont vu des restes humains et d’anciens artefacts se révéler à mesure que les niveaux baissent.

Lazcano, l’organisateur communautaire de Somos Votantes, qui a approuvé Cortez Masto, évoque l’infrastructure robuste de recyclage de l’eau de Las Vegas et les 4 milliards de dollars de financement de secours contre la sécheresse tout en faisant du porte-à-porte ou en organisant des événements dans les quartiers latinos de Las Vegas.

Il présente l’aide à la sécheresse comme un problème environnemental et économique – affectant les emplois et les opportunités à côté de la hausse des prix du gaz, des pénuries de main-d’œuvre et de l’inflation.

“J’ai l’impression que les gens ont cette compréhension superficielle de ces choses qui se produisent”, a-t-il déclaré. “Par exemple, ils entendent parler des coupes et de l’argent qui rentre, mais ils ne savent pas trop comment les intégrer, et c’est là que nous intervenons. Pour leur dire comment c’est, ou ce que ces investissements signifient.”

Le financement a suscité des réactions mitigées de la part des candidats républicains du Nevada.

Alors que la mesure de l’inflation a été universellement vilipendée par le parti, les législateurs et les candidats du GOP n’ont pas nié que la sécheresse nécessite une attention urgente.

Adam Laxalt, qui se présente contre Cortez Masto, s’est surtout abstenu de parler de sécheresse. Dans un e-mail, il a déclaré qu’il soutenait les efforts visant à résoudre les problèmes d’eau au Nevada, notant que la crise “ne s’est pas produite du jour au lendemain”.

La loi sur la réduction de l’inflation contribuera à accroître l’inflation, et Cortez Masto aurait dû obtenir un financement sans avoir à supporter une facture plus importante, a-t-il déclaré.

Sam Peters, un candidat républicain pour le 4e district du Congrès du Nevada – qui couvre une grande partie du centre rural du Nevada jusqu’à la limite nord de la région de Las Vegas – a critiqué le fait de payer les agriculteurs pour qu’ils n’utilisent pas l’eau, affirmant que les démocrates “y jettent de l’argent sans véritable solution .” Il a suggéré le dessalement comme solution à plus long terme.

Le représentant américain Mark Amodei, seul membre du Congrès républicain du Nevada, a soutenu l’idée générale du financement et a également souligné le dessalement, la technologie qui élimine le sel de l’eau de mer et la transforme en eau potable.

Un projet de dessalement de 1,4 milliard de dollars a été proposé en Californie avec le soutien du gouverneur démocrate Gavin Newsom, mais a été rejeté par un panel côtier californien en mai en raison de son coût et de la menace pour les organismes marins à la base de la chaîne alimentaire.

Quelques jours après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, Amodei a envoyé un article de blog qui ne mentionnait pas la sécheresse mais décrivait les dispositions qui, selon lui, aggraveraient les difficultés économiques du pays.

Interrogé plus tard sur le financement de la sécheresse, il a déclaré que c’était “peut-être l’une des choses les moins flagrantes” de la loi.

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326

Gabe Stern, Associated Press