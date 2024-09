La sécheresse dans l’Ohio s’aggrave et menace les agriculteurs

L’Ohio la sécheresse prolongée force la récolte prématurée des cultures fanées et épuisant les réserves de foin et de fourrage qui avaient été stockées pour l’hiver.

« L’effet sera durable », a déclaré Ty Higgins, directeur des communications de l’Ohio Farm Bureau.

Sur les 88 comtés de l’État de Buckeye, 87 ont été mis en évidence comme étant arides lorsque le US Drought Monitor a publié sa carte mise à jour jeudi.

Avec seulement de modestes pluies prévues ce week-end, les conditions sèches resteront incontrôlables, selon Robert LaPlante, météorologue au bureau de Cleveland du National Weather Service.

« Je suppose que cela pourrait rester à peu près pareil », a déclaré LaPlante.

« C’est tellement difficile de faire pousser des choses »

Cette année, les pluies abondantes du mois d’avril ont trompé les laboureurs du mois de mai.

« À partir du 1er mai, nous avons eu quelques épisodes de pluie dans différentes parties de l’État, mais dans l’ensemble, les précipitations ont été constamment inférieures à la normale », a déclaré LaPlante. « Cela a été une véritable lutte pour faire pousser des plantes. »

Les conditions sèches de cet été ont forcé de nombreux champs de maïs à travers l’Ohio à être récoltés dès la première semaine de septembre.

LaPlante a déclaré avoir vécu la sécheresse de ses propres yeux.

« Mon potager n’a pas bonne mine », a-t-il dit. « Je l’arrose sans cesse, mais je suis un peu épuisé maintenant. »

Les agriculteurs de tout l’État ressentent la même frustration, mais mille fois plus intense.

« Toutes les cultures de l’Ohio auraient besoin d’un peu de pluie », a déclaré Higgins. « Cela a été un défi. »

16 comtés de l’Ohio touchés par la pire intensité de sécheresse

Le US Drought Monitor classe les comtés en cinq catégories d’intensité, de D0 (anormalement sec) à D4 (sécheresse exceptionnelle).

Le tiers sud-est de l’État a été répertorié jeudi comme étant soumis à une sécheresse grave de niveau D2, ou pire.

Dans cette zone, des portions de 16 comtés sont soumises à une sécheresse exceptionnelle de niveau D4, la désignation la plus grave possible.

Le Columbus Dispatch rapporte que l’Agence des services agricoles de l’USDA a déclaré 22 comtés de l’Ohio zones de catastrophe naturelle En raison de la sécheresse, les agriculteurs peuvent désormais demander des prêts d’urgence au gouvernement fédéral.

Les comtés nommés dans la déclaration de l’USDA sont Athènes, Belmont, Fairfield, Fayette, Gallia, Guernsey, Harrison, Highland, Hocking, Jackson, Jefferson, Madison, Monroe, Morgan, Muskingum, Noble, Perry, Pickaway, Pike, Ross, Vinton et Washington.

« Les sources se sont taries »

Les collines vallonnées du sud-est de l’Ohio sont des terres de choix pour les éleveurs de bétail.

« À cette époque de l’année, les agriculteurs coupent le foin et le mettent dans la grange pour nourrir leur bétail pendant les mois d’hiver », explique Higgins. « Mais le temps est si sec et les pâturages sont si grillés qu’ils doivent utiliser ce foin maintenant. »

Les Amish de l’ouest du comté de Richland récoltent du maïs jeudi.

Le Farm Bureau a entendu des centaines d’agriculteurs de l’Ohio qui ne savent pas ce qu’ils vont faire cet hiver lorsqu’ils n’auront plus rien pour nourrir leurs animaux.

Certains n’arrivent même plus à remplir les abreuvoirs.

« Certains agriculteurs doivent faire venir l’eau par camion depuis leur ferme », explique M. Higgins. « Les sources sont à sec. »

« Plus que décevant pour beaucoup de ces agriculteurs »

Les agriculteurs du reste de l’État sont également touchés par la sécheresse.

« Une partie du maïs qui attendrait habituellement jusqu’à la fin septembre pour être récolté est en train d’être récolté maintenant », a déclaré Higgins.

Le manque de précipitations au cours des quatre derniers mois ils ont stressé leurs cultures au point qu’elles ont arrêté de pousser et se sont concentrés sur le fait de s’assurer que leurs graines seraient suffisamment complètes pour germer au printemps prochain.

« Cette récolte a été abandonnée », a déclaré Higgins. « Elle est morte et a séché et les agriculteurs ont atteint un niveau d’humidité du maïs qui leur permet de sortir et de récolter. »

Dans l’est du comté de Holmes, les cultures de maïs tentent de conserver leur humidité en enroulant leurs feuilles, ce qui réduira la transpiration des plantes lors d’une journée ensoleillée.

Une récolte précoce pour les producteurs de maïs et de soja n’est jamais un bon signe, surtout à l’ère de la génétique moderne où les cultures sont conçues pour pousser pendant le plus de jours possible.

« Les rendements ne sont pas aussi bons qu’ils le sont habituellement », a déclaré Higgins. « Le chiffre du boisseau par acre va être plus que décevant pour beaucoup de ces agriculteurs. »

« Nous avons eu 50 à 75 % des précipitations normales »

Le seul comté qui n’a pas encore été touché par la sécheresse est le comté de Lake, dans le nord-est de l’Ohio.

Selon les rapports des services météorologiques, les pluviomètres ont recueilli 18 pouces de pluie entre la première semaine de juin et la première semaine de septembre.

« Il y a eu une forte pluie dans cette région », se souvient LaPlante. « Ces zones ont reçu entre 5 et 7 pouces de pluie une nuit. »

La moitié sud de l’État a à peine reçu un tiers de cette quantité : les jauges du comté de Jefferson ont enregistré 4,8 pouces, celles du comté de Washington 5,0 pouces et celles du comté de Pickaway seulement 3,9 pouces.

« Nous avons eu des pluies intermittentes cette année », a déclaré LaPlante. « Mais dans l’ensemble, les précipitations ont atteint 50 à 75 % de la normale sur la majeure partie de l’État. »

Un système orageux prévu pour vendredi soir pourrait recouvrir l’État de légères averses.

Le nord-est de l’Ohio pourrait obtenir un pouce entiermais les moitiés sud et ouest de l’État ne verront probablement qu’un quart de pouce de pluie dans la plupart des régions.

« Dans la zone touchée par la sécheresse, il y aura probablement moins d’un quart de pouce de pluie », a déclaré LaPlante. « Cela ne fera pas grand-chose quand la sécheresse est si forte. »

