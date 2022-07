La sécheresse dans le nord du Mexique menace les moyens de subsistance

SANTIAGO, Mexique – Leticia Rodríguez, propriétaire d’un restaurant, a célébré à la fin de l’année dernière la construction d’un nouveau boulevard au bord du lac dans cette ville du nord du Mexique qui, espérait-elle, attirerait plus de monde dans son entreprise. Mais maintenant que le réservoir de La Boca est presque vide, les touristes ont cessé de venir faire du bateau, du ski nautique ou simplement manger un repas.

Rodríguez a dû licencier la plupart de son personnel en avril et dirige maintenant le restaurant avec son mari et ses enfants.

Une sécheresse qui s’aggrave dans le nord du Mexique rend non seulement la vie quotidienne difficile pour les habitants, mais aussi, dans certains cas, menace leurs moyens de subsistance.

La semaine dernière, la Commission nationale de l’eau du Mexique a déclaré une urgence de sécheresse permettant au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en eau. Le Drought Monitor du pays a placé près de la moitié du pays – presque toutes les régions du nord et du centre – dans des conditions de sécheresse.

La sécheresse est liée à l’événement météorologique connu sous le nom de La Niña, dont les effets se sont intensifiés avec le changement climatique. La Niña est un refroidissement naturel et cyclique de certaines parties du Pacifique équatorial qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier. Dans certaines régions comme le nord du Mexique et le sud-ouest des États-Unis, cela s’est traduit par une sécheresse accrue.

Un autre réservoir qui alimente la ville, Cerro Prieto est à moins de la moitié de 1% de sa capacité – essentiellement vide – laissant un troisième réservoir appelé El Cuchillo, qui est plein à 46%, a déclaré Juan Ignacio Barragán, directeur général du Monterrey Water and Services d’égouts.

Dans des conditions normales, 60% de l’eau de la ville provient des réservoirs et le reste des puits profonds et peu profonds et des tunnels de captage d’eau souterrains.