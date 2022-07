La sécheresse dans le nord du Mexique menace les moyens de subsistance

SANTIAGO, Mexique (AP) – La propriétaire du restaurant Leticia Rodríguez a célébré à la fin de l’année dernière la construction d’un nouveau boulevard au bord du lac dans cette ville du nord du Mexique qui, espérait-elle, attirerait plus de monde dans son entreprise. Mais maintenant que le réservoir de La Boca est presque vide, les touristes ont cessé de venir faire du bateau, du ski nautique ou simplement manger un repas.

Rodríguez a dû licencier la plupart de son personnel en avril et dirige maintenant le restaurant avec son mari et ses enfants.

Une sécheresse qui s’aggrave dans le nord du Mexique rend non seulement la vie quotidienne difficile pour les habitants, mais aussi, dans certains cas, menace leurs moyens de subsistance.

“Le seul espoir est qu’il pleuve”, a déclaré Rodríguez. “Que même la queue d’un ouragan arrive pour que le réservoir puisse récupérer, car c’est ce qui nous tue le plus.”

La semaine dernière, la Commission nationale de l’eau du Mexique a déclaré une urgence de sécheresse permettant au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en eau. Le Drought Monitor du pays a placé près de la moitié du pays – presque toutes les régions du nord et du centre – dans des conditions de sécheresse.

La sécheresse est liée à l’événement météorologique connu sous le nom de La Niña, dont les effets se sont intensifiés avec le changement climatique. La Niña est un refroidissement naturel et cyclique de certaines parties du Pacifique équatorial qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier. Dans certaines régions comme le nord du Mexique et le sud-ouest des États-Unis, cela s’est traduit par une sécheresse accrue.

L’assèchement du réservoir de Santiago n’est pas le seul problème pour le pôle industriel de Monterrey, à environ 35 kilomètres au nord.

Un autre réservoir qui alimente la ville, Cerro Prieto est à moins de la moitié de 1% de sa capacité – essentiellement vide – laissant un troisième réservoir appelé El Cuchillo, qui est plein à 46%, a déclaré Juan Ignacio Barragán, directeur général du Monterrey Water and Services d’égouts.

Dans des conditions normales, 60% de l’eau de la ville provient des réservoirs et le reste des puits profonds et peu profonds et des tunnels de captage d’eau souterrains.

Au cours des deux prochaines semaines, Barragán a déclaré que la ville prévoyait d’étendre l’utilisation des camions-citernes pour fournir de l’eau aux quartiers les plus périphériques.

Pour atténuer l’aggravation de la situation, les secteurs industriel et agricole de l’État de Nuevo Leon ont accepté de céder une part importante de leurs droits sur l’eau à l’État. Même ainsi, les experts disent que les prochaines semaines seront critiques. Si l’arrivée habituelle des pluies fin août est retardée, les restrictions d’eau dans la ville devront être prolongées.

Aldo Iván Ramírez, professeur à l’école d’ingénieurs de l’Université technologique de Monterrey, a déclaré que si la situation de Monterrey est préoccupante – elle représente 12% du PIB du Mexique – “elle est bien pire dans d’autres localités du pays”.

La ville a fait face à une grave sécheresse en 1998 et 2013, mais c’est plus compliqué maintenant car seul El Cuchillo a encore de l’eau, a-t-il dit.

La crise de l’eau de cette année a encore surpris de nombreux habitants de la ville. Peu de maisons avaient des réservoirs pour stocker l’eau. Beaucoup de gens ont maintenant adopté des mesures pour conserver l’eau.

“Je pense que cette crise a beaucoup fait réfléchir les gens”, a déclaré Ramírez. “Je ne voudrais pas voir un ouragan venir atténuer cette crise et que tout le monde l’oublie car ce serait la pire chose qui puisse nous arriver.”

De retour à Santiago, Rodríguez, le propriétaire du restaurant, a déclaré qu’avant qu’il ne sèche, des centaines de touristes venaient au réservoir chaque week-end.

Un jour récent, elle a pointé du doigt le fond boueux du lac vers un restaurant abandonné bien dans le lac où les convives arrivaient en bateau. Il a fermé plus tôt cette année lorsque l’eau s’est retirée et que les touristes ont cessé de venir.

“Pour moi, c’est pire que la pandémie, car au moins pendant la pandémie, il y avait des gens”, a déclaré le natif de Santiago, âgé de 54 ans.

Maintenant, les canards marchent dans les eaux peu profondes autour de l’extrémité du quai où les touristes montaient à bord des bateaux pour des croisières sur le lac.

Assis sur l’un des sièges de l’ancien quai flottant, Juan Pérez, 65 ans, a déclaré avoir perdu son emploi avec 60 autres personnes lorsque l’entreprise qui organisait des excursions en bateau a fait faillite plus tôt cette année. Maintenant, il survit en travaillant comme concierge pour la ville.

“C’est triste de le voir comme ça… c’est pire qu’un cimetière”, a déclaré Pérez, se souvenant de l’ambiance festive qui régnait ici le week-end.

Les autorités essaient d’évacuer autant que possible l’eau restante de La Boca.

Ils ont installé une pompe flottante qui, espèrent-ils, extraira quelque 105 gallons (400 litres) d’eau par seconde qui sera acheminée vers Monterrey, a déclaré l’ingénieur Raúl Ramírez, dont l’entreprise a installé la pompe. Ils prévoyaient de laisser suffisamment d’eau pour maintenir en vie la vie aquatique restante.

Debout sur un lit de lac asséché qui, il y a des mois, était recouvert d’eau, Ramírez a déclaré : « Nous avons été avertis de la possibilité que cela puisse se produire depuis l’année dernière et malheureusement, en tant que société, nous n’avons pas écouté, nous ne voulions pas comprendre. ”

Fabiola Sanchez, Associated Press