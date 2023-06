La sécheresse continue de s’étendre ; les conditions de culture se détériorent – ​​Shaw Local

L’augmentation des cotes de sécheresse et de l’état des cultures continue d’évoluer dans des directions opposées, car de nombreux agriculteurs attendent nerveusement ce qui devrait être la période charnière de pollinisation du maïs.

Les 102 comtés de l’Illinois sont désormais plongés dans la sécheresse et des conditions anormalement sèches, selon le dernier US Drought Monitor publié jeudi.

Près d’un tiers de l’État connaît une grave sécheresse, principalement du corridor de l’Interstate 72 jusqu’au nord de l’Interstate 74 et le long de la frontière est de l’État, du nord d’Edgar au comté de Lake. Et plus de la moitié de l’État (51 %) connaît une sécheresse modérée.

« La seule chose qui a été une grâce salvatrice, c’est que nous avions de l’humidité dans le sol avant le début de cette sécheresse. C’est la seule chose qui garde les choses en vie. Les récoltes sont juste en quelque sorte accrochées à certains endroits. — Trent Ford , climatologue d’État auprès de l’Illinois State Water Survey

« C’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis longtemps – une sécheresse vraiment intense », a déclaré Trent Ford, climatologue de l’Illinois State Water Survey, à FarmWeek. « Nous sommes environ 8 à 10 pouces en dessous de la normale [precipitation] dans certaines parties de l’Illinois. On flirte avec 1988 en ce qui concerne les totaux de précipitations.

En fait, les précipitations moyennes pour l’ensemble de l’État du 1er avril au 10 juin ont été les deuxièmes les plus basses jamais enregistrées depuis 1951, selon le climatologue de l’État. La seule année où il a été plus sec au cours des 72 dernières années a été 1988.

Mais de nombreux agriculteurs se demandent combien de temps les cultures peuvent tenir sans humidité considérable. La part des cultures jugées bonnes à excellentes dans l’Illinois au 20 juin a chuté à seulement 36% pour le maïs (en baisse de 12 points par rapport à la semaine précédente) et à 33% pour le soja (en baisse de 14 points), a rapporté le bureau de terrain du National Agricultural Statistics Service Illinois. .

À l’échelle nationale, seulement 55 % du maïs était classé bon à excellent au 20 juin, soit la note la plus basse pour la semaine depuis 1992.

« Nous nous dirigeons vers une catastrophe s’il ne pleut pas bientôt », a déclaré Gary Steward, FarmWeek CropWatcher du comté de Stark. « Je suis plus inquiet pour le maïs que pour les haricots, car la pluie d’août peut faire quelques haricots. »

Le maïs planté tôt qui a pu puiser dans une partie de l’humidité du sol a généralement une meilleure apparence que le maïs planté plus tard dans de nombreuses régions. Mais la croissance de toutes les cultures a ralenti ces dernières semaines, quelle que soit la date de plantation, a déclaré Gabe Glotzbach, spécialiste des cultures chez Heritage FS dans le comté d’Iroquois.

Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.