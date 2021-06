La sécheresse aux États-Unis entraîne des restrictions d’eau – et il n’y a pas de fin en vue

Environ 40% du pays connaît actuellement des conditions de sécheresse, selon US Drought Monitor.

Ne rien faire pour réduire la consommation d’eau pourrait conduire à un avenir inimaginable pour l’Occident : « Si nous ne faisons rien, ça va être vraiment mauvais.

L’agriculture, qui utilise environ 90 % des eaux souterraines et de surface dans de nombreux États occidentaux, sera probablement la première à être touchée par les pénuries.

Les tempêtes de pluie printanière n’étaient pas suffisantes pour remplir les réservoirs de l’Utah ou rajeunir le sol, alors le gouverneur Spencer J. Cox a pris son appel à Twitter: Réparez vos robinets qui fuient, arrêtez de prendre de longues douches, débarrassez-vous de la pelouse et priez pour qu’il pleuve.

La crise n’est pas unique à l’Utah. Environ 40% du pays connaît actuellement des conditions de sécheresse, selon US Drought Monitor. La sécheresse est un problème constant dans le sud-ouest depuis environ deux décennies, et elle crée de plus en plus un dilemme existentiel : l’Occident a-t-il assez d’eau pour tout le monde ?

D’énormes réservoirs s’assèchent maintenant alors que la sécheresse menace les fermes et que ses effets alimentent les incendies de forêt. Cox, un républicain, a averti que la sécheresse met en danger les cultures, le bétail, la faune, l’approvisionnement alimentaire de l’État et «vraiment, notre mode de vie».

Tout se passe à un rythme surprenant et alarmant pour les experts. Certains craignent que sans d’importants efforts de conservation de l’eau, l’Occident pourrait être sur la bonne voie pour des pénuries d’eau sans précédent.

Les États et les gouvernements locaux renforcent les règles visant à réduire la consommation d’eau, et la majeure partie du fardeau initial devrait frapper les agriculteurs, qui sont responsables de la grande quantité d’eau utilisée. Mais les particuliers voient également les restrictions d’eau avoir un impact sur eux, surtout s’ils ont une pelouse à arroser.

Même ainsi, les efforts de conservation pourraient ne pas suffire à résoudre le problème, craignait Cox. « Nous avons besoin d’une intervention divine. »

Les scientifiques et les défenseurs suggèrent une autre solution : l’Occident doit réduire considérablement sa consommation d’eau, et cela signifie plus que de prendre des douches plus courtes.

La pluie seule ne résoudra probablement pas le problème de la sécheresse

Les sécheresses peuvent être à court terme, mais celle qui fait face à l’Occident ne l’est probablement pas. Le problème semble être trop important, la tendance trop forte pour être inversée par des pluies torrentielles ou quelques années de précipitations supérieures à la moyenne.

« Je ne vois pas de retour à une période d’avant la sécheresse de si tôt », a déclaré Veva Deheza, directrice exécutive du Système national intégré d’information sur la sécheresse, à USA TODAY.

Une étude du printemps 2020 a averti que l’Occident sortait d’une période inhabituellement humide de son histoire et se dirigeait directement vers une période inhabituellement sèche qui pourrait durer des années, des décennies ou des siècles.

Les scientifiques constatent cette tendance année après année.

« L’anticipation est toujours que, finalement, la pluie viendra. Et donc nous étendons l’eau que nous avons », a déclaré Nancy Selover, qui a récemment pris sa retraite en tant que climatologue de l’État de l’Arizona.

Elle a comparé les problèmes d’approvisionnement en eau dans l’Ouest avec celui des survivants sur une île déserte. « Vous devez dire, combien de temps pensez-vous qu’il faudra avant que quelqu’un nous sauve ? Combien tout le monde gagne-t-il quand vous ne savez tout simplement pas quand la pluie viendra ? »

En règle générale, les États utilisent des réservoirs massifs pour stocker l’eau supplémentaire des années avec des précipitations supérieures à la moyenne afin qu’elle puisse être utilisée pendant les périodes plus sèches. C’est un système complexe impliquant plus que de l’eau de pluie : la neige fondue des régions montagneuses est l’une des plus grandes préoccupations.

Mais ce ne sont pas des temps normaux.

Les scientifiques décrivent les deux dernières décennies comme une sécheresse aggravée par le changement climatique, la croissance démographique et l’augmentation des besoins agricoles, et disent que le bassin du fleuve Colorado subit une « aridification » qui compliquera la gestion de l’eau pour les générations à venir. C’est particulièrement troublant pour les sept États qui dépendent du fleuve Colorado pour leur eau : l’Arizona, la Californie, le Colorado, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Utah et le Wyoming.

Dans tout le pays, la sécheresse est une préoccupation, a déclaré Deheza. Ils sont occasionnels dans l’Est et parfois extrêmes dans le Midwest. Mais dans l’Ouest, en particulier dans le sud-ouest, ils ont récemment été presque omniprésents.

Les sécheresses dans les climats plus humides peuvent exercer une pression à court terme sur les systèmes d’approvisionnement en eau qui peuvent rapidement dégénérer en crise. Une sécheresse en 2016 en Géorgie a suscité des inquiétudes concernant le tarissement des robinets.

Mais dans le sud-ouest déjà sec, la crise lente est tout aussi grave, mais prendra beaucoup plus de temps à se redresser – en particulier au milieu des craintes que le climat devienne plus désertique.

« Il devient de plus en plus difficile de se remettre de ces années basses », a déclaré à USA TODAY John Berggren, analyste des politiques de l’eau chez Western Resource Advocates. Berggren a déclaré que les réservoirs baissent de plus en plus sans aucune bonne année pour les reconstituer.

La sécheresse a des effets d’entraînement, a déclaré Berggren. Un seul d’entre eux : un sol sec peut aspirer l’humidité avant qu’il n’atteigne les réservoirs, ce qui rend difficile leur remplissage, même pendant une année exceptionnellement humide.

Et Deheza a déclaré que le réchauffement des températures provoque l’évaporation de plus d’eau, ce qui complique également les efforts pour constituer des réserves.

Il faut une planification complexe pour s’assurer que les années sèches n’auront pas d’impact préjudiciable sur la vie quotidienne de la plupart des gens. Mais avec l’incertitude croissante concernant le changement climatique du sud-ouest, il devient de plus en plus difficile de faire ces plans, a déclaré Deheza.

Les problèmes de sécheresse augmentent à un rythme alarmant

Le plus grand réservoir du pays a fait la une des journaux début juin lorsqu’il est tombé à un niveau record, une baisse rapide qui a dépassé les prévisions d’il y a quelques mois à peine.

Le lac Mead n’était alors qu’à 36 % de sa pleine capacité et la spirale descendante ne montre aucun signe de relâchement, une statistique troublante pour le barrage Hoover, où les faibles niveaux d’eau ont réduit la capacité énergétique de 25 %. En règle générale, le barrage fournit suffisamment d’électricité pour desservir plus d’un million de personnes par an dans le Nevada, l’Arizona et la Californie.

Une situation similaire se déroule actuellement dans le lac Oroville, dans le nord de la Californie, où une centrale hydroélectrique devra probablement fermer pour la première fois en raison des niveaux d’eau anormalement bas.

« Les choses commencent à s’effondrer de manière assez drastique », a déclaré Berggren.

Ne rien faire pour réduire la consommation d’eau pourrait conduire à un avenir inimaginable pour l’Occident, a déclaré Berggren : « Si nous ne faisons rien, ce sera vraiment mauvais.

Il a décrit un monde où les rivières s’assèchent, la poussière envahit le paysage, certains robinets cessent de couler et des millions de personnes fuient à la recherche d’eau.

Mais cette hypothèse n’est pas imminente et beaucoup peut encore être fait pour l’empêcher, a déclaré Berggren.

De nombreux experts notent que si les conditions s’aggravent et ne font qu’exacerber par le changement climatique, l’Occident a toujours été sec et a connu des périodes prolongées de sécheresse.

Jay Lund, professeur à l’Université de Californie Davis qui dirige son Center for Watershed Sciences, a décrit les périodes prolongées de précipitations et de périodes sèches au cours des siècles, parfois des décennies.

« Nous avons toujours eu beaucoup de problèmes avec les sécheresses. Toujours », a déclaré Lund. « La différence ici, c’est que maintenant les températures sont plus élevées. Maintenant, nous avons plus de monde. Maintenant, nous avons plus d’agriculture. Maintenant, nous avons besoin de plus d’eau et avons une demande accrue.

Et juste un petit ajustement, tel que les températures devenant juste quelques degrés plus chaudes, peut commencer un effet d’entraînement affectant tout, des niveaux d’eau, des prix alimentaires, de la consommation d’eau et du nombre d’incendies de forêt.

La conservation de l’eau frappe les fermes, les pelouses en premier

La conservation de l’eau ne ramènera pas la pluie, mais les experts disent que c’est une étape nécessaire pour aider à prévenir les pénuries d’eau généralisées.

Des plans d’urgence sur la répartition de l’eau entre les États en cas de pénurie ont déjà été élaborés et des réductions sont attendues au cours de l’année à venir.

L’agriculture – qui utilise environ 90 % des eaux souterraines et de surface dans certains États de l’ouest, selon le département américain de l’Agriculture – sera probablement la première à être touchée par les pénuries.

Les agriculteurs peuvent apporter des changements à court et à long terme, tous difficiles. Les pénuries d’eau à venir peuvent être temporaires, mais les agriculteurs devront peut-être repenser leur approche des cultures de faible valeur comme le foin et la luzerne, en particulier dans les zones où il faut beaucoup d’eau pour les faire pousser. Certains agriculteurs pourraient même choisir de quitter la région, ce qui pourrait également avoir des ramifications sur la communauté agricole interconnectée et les prix que les consommateurs paient dans les épiceries.

Selover a noté que de plus en plus d’agriculteurs mettent leurs champs en jachère, laissent les terres reposer et ne sont pas plantées pendant un certain temps, lorsque l’eau manque. Mais pour certains, comme ceux qui cultivent des noix de pécan ou des noix, un an sans arroser un verger signifie que les arbres meurent et ne pourront plus produire avant une décennie.

« Si vous ne fournissez pas d’eau aux arbres un an, ils meurent et l’eau de l’année prochaine ne les ramènera pas. Alors maintenant, vous avez tout perdu », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de ces arbres mettent cinq, sept, 10 ans de croissance avant de produire la première noix. »

Les choix ne sont pas faciles.

« Ils devront soit planter différentes cultures qui n’utilisent pas autant d’eau, soit simplement mettre leurs champs en jachère », a déclaré Selover.

Berggren a déclaré que la conservation nécessitera des changements dans les paysages qui entourent les maisons et les villes. Dans de nombreux cas, les plantes et les herbes énergivores devraient être remplacées par des paysages indigènes plus tolérants à la sécheresse qui ont fière allure et sont mieux adaptés au climat.

La réduction de la consommation d’eau est quelque chose que certaines régions de la Californie connaissent déjà, même si cela ne fait qu’affaiblir légèrement la consommation globale d’eau. En juin, un dirigeant de Redding, en Californie, a déclaré que la ville pourrait à nouveau utiliser la « police de l’eau » pour appliquer les règles de conservation si la sécheresse s’aggravait.

Dans le passé, les travailleurs laissaient des affichettes de porte qui énonçaient les règles de réduction de la consommation d’eau et expliquaient des stratégies pour utiliser moins d’eau.

Les personnes qui ont arrosé les pelouses les jours où elles n’auraient pas dû ou qui ont enfreint les règles de conservation pouvaient s’attendre à une visite de la « police de l’eau ».

Pendant ce temps, le Nevada a décidé d’interdire le « gazon non fonctionnel » dans la région de Las Vegas – c’est de l’herbe décorative qui engloutit l’eau et n’est utilisée par personne.

Dans l’Iowa, Des Moines Water Works a demandé aux habitants du centre de l’Iowa de réduit l’arrosage de la pelouse de 25 %.

Mais les experts savent que la conservation a ses limites : « Avouons-le, si ces conditions persistent et s’aggravent, les pratiques de conservation ne vous mèneront pas loin », a déclaré Deheza.

Les régions en proie à la sécheresse peuvent avoir besoin d’apporter des changements structurels majeurs dans la façon dont les communautés et l’industrie utilisent l’eau. Elle a dit que l’histoire nous dit que les deux font un « travail fantastique d’adaptation » en cas de besoin. Et le sud-ouest a beaucoup à apprendre des communautés d’Afrique et du Moyen-Orient qui ont longtemps vécu dans les déserts.

Mais il est de plus en plus clair qu’attendre le retour de l’eau ne mettra pas fin à la crise.

« Vous ne pouvez jamais résoudre ce problème », a déclaré Lund. « Il n’y a pas de solution. C’est comme régler le problème des ouragans sur la côte est. Vous ne le faites pas. Vous vivez avec et apprenez à le gérer.

