La sécheresse au Texas révèle des empreintes de dinosaures vieilles de 113 millions d’années laissées par le cousin du T-Rex | Nouvelles du monde

Des traces de dinosaures datant d’il y a 113 millions d’années ont été révélées au Texas après qu’une grave sécheresse a asséché une rivière.

Les empreintes – laissées par un seul acrocanthosaure – n’avaient pas été vues depuis plus de 20 ans.

Les images de la découverte au Dinosaur Valley State Park à Glen Rose ont été filmées par Paul Baker.

Il a dit : « Balayez un peu la poussière et la saleté, voici ce que vous trouverez : des traces de dinosaures.

Les pistes sont généralement sous l’eau, mais une récente sécheresse a vu le niveau de la rivière Paluxy chuter de manière significative.

Des experts en ont profité pour cartographier et surveiller la piste des dinosaures avant que la rivière ne se remplisse à nouveau.

Image:

(Photo : Paul Baker/Friends of Dinosaur Valley State Park)



Texas Parks and Wildlife a déclaré aux journalistes que même si les pistes seront à nouveau enterrées par la pluie et la rivière, le parc “continuera à protéger ces pistes vieilles de 113 millions d’années, non seulement pour les générations présentes, mais futures”.

L’acrocanthosaurus – qui mesurait environ 15 pieds de haut et pesait environ sept tonnes – était un cousin précoce du Tyrannosaurus rex.