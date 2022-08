La sécheresse au Mexique conduit au rationnement de l’eau et au vol

Commentez cette histoire Commentaire

Jesús Hidrogo Tristán commence ses journées à chercher de l’eau. Il va de distributeur payant en distributeur payant, en cherchant un qui ne s’est pas tari. L’ingénieur système de 43 ans vit avec son frère et sa mère à Colinas de Valle Verde, un quartier de Monterrey, la capitale du Nuevo Leon, dans le nord du Mexique, où les distributeurs automatiques d’eau purifiée sont courants.

Pendant des mois, les robinets de la famille, comme beaucoup d’autres dans une grande partie du pays, ont produit peu d’eau – en raison d’une vague de chaleur et d’une sécheresse qui s’intensifient, affectant plus de la moitié du pays. La plupart des jours, les températures ont culminé à 100 degrés.

Avec peu de soulagement en vue, une crise a émergé : La lutte pour accéder à une ressource fondamentale a poussé les gens à la frustration et même à des actes de désespoir. Certaines personnes ont dû faire la queue pendant des heures pour recevoir des rations d’eau des camions de livraison. Dans certaines villes, les habitants ont commencé à brancher illégalement des tuyaux, selon les médias. Les manifestants ont pris l’habitude de perturber la circulation.

Les années précédentes ont apporté des pénuries temporaires, mais cette fois, c’est pire, a déclaré Hidrogo Tristán, ajoutant qu’il payait toujours près de 5 dollars par mois en factures d’eau, même si l’eau n’atteignait pas sa maison.

Dans le nord du Mexique, les réservoirs qui fournissent généralement de l’eau aux 5 millions d’habitants de la région sont bas ou secs. Les experts disent qu’une confluence de facteurs est à blâmer, notamment la croissance démographique, l’augmentation de la demande en eau, la médiocrité des infrastructures et la flambée des températures. À long terme, le changement climatique résultant de l’activité humaine augmentera probablement la fréquence et la gravité de ces changements météorologiques, y compris les vagues de chaleur et les sécheresses.

Depuis le début de l’année, les autorités mexicaines ont périodiquement interrompu l’approvisionnement en eau des ménages, pour gérer la pénurie provoquée par la sécheresse. À Monterrey, le gouvernement a programmé des arrêts d’eau par zone, indiquant aux habitants qu’ils seraient prévenus à l’avance. Mais selon Hidrogo Tristán, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses.

“Quand nous avons de l’eau, nous le faisons savoir via un groupe WhatsApp : venez chercher un seau, deux seaux, prenez-le”, a-t-il déclaré.

Selon Roberto Ponce-Lopez, professeur d’études urbaines à l’Institut de technologie et d’enseignement supérieur de Monterrey, la communication de la part du gouvernement n’est qu’une petite partie d’un problème plus vaste et persistant. Il a déclaré que la mauvaise gestion de l’eau existait bien avant la crise actuelle, sous plusieurs administrations, et bien qu’il y ait eu des efforts pour soulager les pénuries d’eau en construisant davantage de barrages, ces plans sont tombés entre les mailles du filet. Il a ajouté que les propositions de creuser de nouveaux points d’eau ne se sont concrétisées qu’il y a deux mois.

« L’infrastructure actuelle ne peut pas répondre aux exigences de la croissance urbaine », a-t-il déclaré. “Cela a fait la crise parfaite.”

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, les pénuries d’eau au Mexique et en Amérique centrale devraient persister dans les années à venir, car les villes du nord du Mexique telles que Monterrey continuent d’utiliser beaucoup d’eau à des fins industrielles. La hausse des températures et les précipitations sporadiques aggravées par le changement climatique sont également des facteurs clés de sécheresses plus fréquentes.

Le mois dernier, l’autorité nationale de l’eau du Mexique a déclaré un état d’urgence dans quatre États du Nord. Plusieurs semaines plus tard, les responsables ont annoncé que la pénurie d’eau à Nuevo Leon était une question de “la sécurité nationale.”

Abritant plus de 40% des plus grands fabricants mondiaux dans des domaines tels que l’aérospatiale, l’électronique et les boissons, Monterrey a le revenu par habitant le plus élevé du pays et est connu comme le centre industriel du Mexique. Depuis 1990, la population urbaine de Monterrey a doublé, en grande partie à cause d’une augmentation du développement résidentiel qui a envahi le paysage urbain, ce qui, selon les experts, a exercé une pression supplémentaire sur l’approvisionnement en eau.

Des informations selon lesquelles des usines de boissons pour des entreprises telles que Coca-Cola et Heineken ont continué à fonctionner malgré la crise de l’eau ont suscité l’indignation dans la ville. Selon le gardien, les brasseurs et les entreprises de boissons non alcoolisées utilisent près de 24 milliards de gallons d’eau par an à des fins de production. Plus de la moitié de cette quantité provient des réservoirs publics.

“La consommation d’eau pour les opérations et la production provient des droits d’eau qui sont payés et utilisés sous surveillance et selon des directives strictes des autorités gouvernementales”, lit-on dans une déclaration conjointe au Washington Post de Coca-Cola Mexico et de son embouteilleur, Arca Continental. Cependant, en vertu de nouvelles directives du gouvernement visant à donner la priorité à l’eau disponible pour le public, Coca-Cola a temporairement cédé les droits d’eau et son utilisation des puits. “Nous sommes conscients des actions et des investissements à long terme qui sont nécessaires pour continuer à fonctionner de manière durable”, indique le communiqué.

La croissance de Monterrey, associée à une grave sécheresse, a frappé plus durement les communautés les plus pauvres que les autres. Pour les résidents à faible revenu, l’achat d’eau purifiée pour 15 $ à 20 $ la cruche n’est pas une option. Obtenir de l’eau du robinet à des fins domestiques n’est pas facile non plus. Certaines personnes ont eu recours au vol.

Le rationnement de l’eau a déclenché des manifestations sporadiques dans les communautés, de nombreux habitants étant descendus dans la rue et bloquant les routes, affirmant qu’ils avaient passé des jours, parfois des semaines, sans eau courante.

“Je sais que vous avez fait un grand effort”, a déclaré Samuel García, gouverneur de Nuevo León, dans une déclaration publique le Instagram, où il a demandé le soutien de l’industrie. “Je vous demande de donner le dernier coup de pouce.”

« Cela ne vous enlève pas vos droits, cela ne vous enlève pas de l’eau ; c’est une mesure provisoire juste pour que cet été sorte de cette crise. Un jour plus tard, dans une autre vidéo publiée sur son compte Instagram, García a annoncé que le gouvernement construirait un aqueduc.

“Le défi est énorme”, a déclaré Jesús González Ramírez, un responsable local de Monterrey dont le département aide à résoudre les conflits de voisinage. Pour gérer les troubles, l’équipe de González Ramírez a commencé à assister aux manifestations, pour savoir ce dont les participants disent avoir besoin.

“Parfois, il y a des urgences impliquant des personnes âgées ou des enfants”, a-t-il déclaré. “Ou des pompes à eau cassées dans les zones en haut des collines.”

La crise se présente différemment dans les zones riches. Ceux qui peuvent se le permettre se rendent dans des clubs sociaux ou des gymnases pour se doucher. De nombreuses familles de la classe moyenne et supérieure ont des réservoirs d’eau et des citernes chez elles. Hidrogo Tristán, qui possède un réservoir d’eau, explique que l’eau qui s’y accumule est utilisée à des fins domestiques telles que la chasse d’eau des toilettes et le nettoyage des ustensiles de cuisine.