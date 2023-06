La sécheresse attendue en Europe risque d’aggraver la crise de l’eau dans la région

Une vue de la sécheresse qui a touché le réservoir Los Bermejales qui est à 18% de sa capacité à Arenas del Rey à Grenade, Espagne, le 13 mai 2023. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les décideurs politiques européens se battent pour faire face à une crise de l’eau croissante avant ce que les chercheurs craignent d’être un nouvel été de sécheresse alimenté par la crise climatique. Les ressources en eau en Europe se raréfient de plus en plus en raison de l’aggravation de l’urgence climatique, avec des températures record jusqu’au printemps et une vague de chaleur hivernale historique faisant des ravages visibles sur les rivières et les pistes de ski de la région. Réservoirs dans les pays méditerranéens comme l’Italie sont tombés à des niveaux d’eau généralement associés aux canicules estivales de ces dernières semaines, menaçant la production agricole, tandis que des protestations ont éclaté contre les pénuries d’eau dans les deux France et Espagne. Cela survient alors que les températures sont sur le point de grimper pendant l’été et beaucoup craignent déjà que l’Europe « très précaire » Le problème de l’eau pourrait s’aggraver. Les données satellitaires analysées par des chercheurs de l’Université autrichienne de Graz au début de l’année ont révélé que la sécheresse avait un impact sur l’Europe à une échelle beaucoup plus grande que ce que les chercheurs avaient prévu auparavant. L’étude a été publiée après que des chercheurs de l’Union européenne ont découvert que l’Europe avait connu son été le plus chaud l’année dernière, la sécheresse intense étant considérée comme la pire que la région ait connue depuis au moins 500 ans. Des chercheurs de l’Université de Graz ont déclaré que l’Europe souffrait d’une grave sécheresse depuis 2018, les effets devenant clairs l’année dernière alors que la décrue des eaux a fait des ravages pour la production alimentaire et énergétique, tandis que de nombreuses espèces aquatiques ont perdu leurs habitats. « Il y a quelques années, je n’aurais jamais imaginé que l’eau serait un problème ici en Europe, en particulier en Allemagne ou en Autriche », a déclaré Torsten Mayer-Gürr, l’un des principaux auteurs de l’étude satellite. « Nous avons en fait des problèmes d’approvisionnement en eau ici – nous devons y penser. »

2022 a été «un signal d’alarme» pour les décideurs politiques

En Espagne, qui a connu des températures monter à près de 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) en avril, le Premier ministre Pedro Sanchez a averti le même mois que la sécheresse dans le pays du sud de l’Europe était devenue l’une de ses principales préoccupations à long terme. « Le gouvernement espagnol et moi-même sommes conscients que le débat sur la sécheresse va être l’un des débats politiques et territoriaux centraux de notre pays au cours des prochaines années », a déclaré Sanchez au Parlement, selon The Associated Press. Le mois dernier, le gouvernement espagnol a approuvé un paquet de 2,2 milliards d’euros (2,4 milliards de dollars) pour tenter d’atténuer l’impact de la sécheresse qui a frappé son secteur agricole.

Une agricultrice affiche un pot d’eau alors qu’elle parle dans un micro de la sécheresse lors d’une manifestation d’agriculteurs pour attirer l’attention sur les conditions de vie rurales et pour revendiquer l’importance de l’agriculture dans la société et sa contribution à l’économie du pays, à Madrid le 13 mai 2023. Oscar Del Pozo | AFP | Getty Images

Pendant ce temps, l’Observatoire européen de la sécheresse a averti dans un rapport instantané spécial plus tôt cette année que les conditions à la fin de l’hiver étaient similaires à celles observées l’année dernière, lorsque des températures élevées et un manque de précipitations ont entraîné une sécheresse généralisée et prolongée qui a touché une grande partie du continent. Les dernières données disponibles montre conditions d’alerte à la sécheresse pour plus d’un quart des 27 pays de l’UE, tandis que 8 % de la région est en état d’alerte à la sécheresse. Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique, a déclaré que les perspectives cet été pour de grandes parties de l’Europe « ne semblent pas aussi effrayantes qu’il y a un mois ». En effet, au milieu d’un printemps particulièrement variable qui a vu des températures record en avril en Espagne et au Portugal et crues éclair dévastatrices en Italiede fortes pluies dans le sud de l’Europe ces dernières semaines ont contribué à remplir les réservoirs et à améliorer l’humidité du sol. Cependant, Burgess a déclaré que de grandes parties de l’Europe du Nord et des pays comme l’Espagne, la France et le Portugal dans le sud semblaient encore « assez secs » à un moment où certains chercheurs craignent que l’Europe ne soit sur la bonne voie pour un autre été brutal. « Pour la sécurité de l’eau à travers l’Europe, nous devons vraiment changer la façon dont nous traitons l’eau – et je pense que les événements de l’année dernière ont vraiment été un signal d’alarme pour de nombreux décideurs européens », a déclaré Burgess à CNBC par téléphone.

Cédric Sabate, arboriculteur, éclaircit ses arbres pour les aider à résister aux restrictions d’eau à Thuir, près de Perpignan, dans le sud de la France, le 16 mai 2023. Raymond Roi | AFP | Getty Images