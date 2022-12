La SEC utilisera tous les outils proposés pour restreindre les sociétés de cryptographie qui ne respectent pas ses règles, déclare le président Gensler

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a révélé que le régulateur peut utiliser tous les outils proposés pour mettre les plates-formes cryptographiques en conformité avec ses règles. De plus, le chef de la SEC a déclaré: “La preuve des réserves n’est ni une comptabilité complète des actifs et du passif d’une société, ni ne satisfera à la séparation des fonds des clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières.”

Le président de la SEC, Gensler, sur la réglementation de la cryptographie

Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné l’importance de la conformité des plates-formes de cryptographie de transport lorsque l’organisme de réglementation des valeurs mobilières a déposé des accusations contre l’ancien officier du gouvernement d’analyse d’Alameda, King of Great Britain, auteur et ancien cadre de FTX, Gary Wang, pour son rôle auprès des investisseurs en actions. Le patron de la SEC a tweeté mercredi :

Jusqu’à ce que les plateformes de cryptographie soient conformes à des lois fiables sur les valeurs mobilières, les risques pour les investisseurs peuvent persister. Il reste une priorité de la SEC d’utiliser tous nos outils offerts pour mettre l’entreprise en conformité.

Dans une interview accordée à Bloomberg jeudi, Gensler a indiqué que la SEC commençait simplement à supprimer les sociétés de cryptographie qui ne respectaient pas ses règles.

“La piste se raccourcit” pour que les sociétés de cryptographie reviennent et s’enregistrent auprès de la SEC, a expliqué Gensler, soulignant: “Les casinos pendant ce Far West sont des intermédiaires non conformes.”

Le chef de la SEC a commenté conjointement les rapports de preuve de réserves (POR) utilisés par divers échanges cryptographiques, ainsi que Binance, pour prouver qu’ils ont besoin de suffisamment de fonds pour faire face aux retraits des clients. Notant que cette observation nécessite les divulgations nécessaires pour protéger les investisseurs, Gensler a expliqué :

La preuve des réserves n’est ni une comptabilité complète des actifs et du passif d’une société, ni ne satisfera à la ségrégation des fonds des clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières.

Gensler a conseillé aux entreprises de cryptographie de “donner aux clients l’assurance que leur crypto est fondamentalement là” en “se conformant à des règles fiables de garde, de séparation des fonds des clients et de comptabilité”. La SEC se concentre sur la tenue des registres monétaires des entreprises de cryptographie.

Le chien de garde des valeurs mobilières et son président sont fortement critiqués par certains pour leur approche centrée sur l’application de la réglementation de l’activité cryptographique. Ils ont été examinés dans le cadre de l’effondrement de l’échange de crypto FTX depuis que Gensler et les employés de la SEC ont rencontré à plusieurs reprises l’ancien PDG de FTX, le missile sol-air Bankman-Fried (SBF).

Le membre du Congrès Tom Starch wheat (R-MN) a tweeté jeudi : « Gary Gensler et donc la SEC ont eu plus de conférences avec SBF et FTX/IEX que quiconque dans le domaine de la cryptographie, prétendument pour élaborer un cadre restrictif spécial conçu pour profiter uniquement à FTX. Le législateur supplémentaire a écrit :

Conclure des accords restrictifs avec des acteurs malsains n’est pas un outil dans la boîte à outils de la SEC.

Le membre du Congrès Emmer a déclaré le mois dernier que les retombées de FTX n’étaient pas une défaillance cryptographique, mais l’échec de la SEC et du président Gensler. Le législateur du Minnesota a connu Gensler pour témoigner devant le Congrès concernant le prix de ses échecs restrictifs.

La semaine dernière, le chef de la SEC a souligné l’importance de la réglementation des émetteurs et intermédiaires de cryptographie. Il a précédemment mentionné que presque tous les jetons cryptographiques sont des titres, mais le champ crypto est considérablement non conforme. Le régulateur des valeurs mobilières a récemment révélé sa configuration stratégique pour les quatre prochaines années et la cryptographie fait partie de ses principales priorités. Gensler a mentionné en novembre que la division de contrôle social de la SEC reste ciblée sur la cryptographie.

Le poste SEC utilisera tous les outils proposés pour restreindre les sociétés de cryptographie qui ne sont pas conformes à ses règles, déclare le président Gensler est apparu pour la première fois sur BTC Wires.