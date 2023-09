La SEC retarde sa décision sur les fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin

« Je pense que l’ETF spot bitcoin est un moment décisif pour le bitcoin », a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier certifié basé à New York et président de Bone Fide Wealth. Il est également membre du Conseil des conseillers financiers de CNBC.

Un ETF au comptant Bitcoin offrirait un accès plus facile à l’actif, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre la monnaie numérique via un compte de courtage. Cependant, « un accès plus facile à quelque chose ne signifie pas que vous devez y plonger tête première », a déclaré Boneparth.

Si les ETF au comptant Bitcoin sont approuvés, les investisseurs devraient les traiter comme n’importe quel autre actif, a-t-il déclaré. Vous devez toujours faire vos propres recherches et faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des risques avec votre argent.