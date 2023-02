La SEC renforcera la surveillance des sociétés de trading Crypto et des fonds ESG en 2023

La Securities and Exchange Commission renforcera son examen minutieux des sociétés de trading de crypto et des conseillers en investissement ainsi que des fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance – ou ESG –, entre autres questions figurant sur sa liste des principales priorités de surveillance cette année.

La liste annuelle de l’agence fournit une feuille de route pour l’orientation de la SEC au cours de l’année à venir et reflète les domaines qui, selon elle, présentent le plus de risques pour les investisseurs et la santé des marchés financiers américains. Publiée mardi, la liste de cette année montre “l’évolution du paysage et les risques associés sur le marché des valeurs mobilières”, a déclaré Richard R. Best, directeur de la Division des examens, dans un communiqué.

Les priorités ont été publiées deux mois après que la SEC a publié de nouvelles directives, obligeant les sociétés cotées en bourse à divulguer leur exposition au marché de la crypto-monnaie. Cela fait également suite à l’avertissement du président de la SEC, Gary Gensler, aux entreprises de crypto-monnaie de “se conformer” aux lois sur les valeurs mobilières après le dépôt de bilan de l’échange de crypto FTX.

Cette année, la division des examens de la SEC concentrera son attention sur les courtiers et les conseillers en placement enregistrés qui utilisent les technologies financières émergentes, y compris la cryptographie. Les examens porteront sur “l’offre, la vente, la recommandation ou les conseils concernant le commerce d’actifs cryptographiques ou liés à la cryptographie” et si les normes de diligence ont été respectées ou suivies par les conseillers et régulièrement mises à jour, selon les besoins.

Le comité des services financiers de la Chambre a également formé récemment un groupe de travail pour freiner ce que les républicains du panel appellent la portée excessive de la SEC sur l’ESG. Le groupe vise à “combattre la menace pour nos marchés de capitaux posée par ceux d’extrême gauche qui poussent les propositions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)”, selon un communiqué de presse du 3 février annonçant le groupe. La SEC s’est engagée à veiller à ce que les services de conseil et les fonds liés à l’ESG investissent dans ce que les entreprises disent acheter, selon l’annonce.

L’année dernière, l’agence a proposé nouvelles règles pour interdire les déclarations trompeuses ou mensongères sur les noms de fonds ESG aux États-Unis et renforcé leurs exigences de divulgation.

Les autres priorités de la division comprennent :

Règles de commercialisation des conseillers en placement et des sociétés d’investissement : vérifier s’ils ont mis en œuvre et adopté de nouvelles règles conçues pour minimiser les violations des conseillers.

Conseillers en placement enregistrés auprès de fonds privés : pour évaluer la conformité et d’autres risques, ainsi que si les conseillers respectent leurs obligations en tant que fiduciaires.

Investisseurs particuliers et familles de travailleurs : Veiller à ce que ces groupes reçoivent des conseils dans leur meilleur intérêt de la part des courtiers et des conseillers en placement inscrits.

Sécurité de l’information et résilience opérationnelle : examen des protocoles de cybersécurité ainsi que de la protection des données pour les clients.

“À une époque de marchés en croissance, de technologies en évolution et de nouvelles formes de risque, notre division des examens continue de protéger les investisseurs”, a déclaré Gensler. “En exécutant les priorités de 2023, la Division contribuera à assurer le respect des lois et règles fédérales sur les valeurs mobilières.”

Les priorités annuelles sont compilées avec la contribution du président de la SEC et des commissaires d’agence, des examinateurs et d’autres membres du personnel de la SEC, des régulateurs financiers fédéraux, des investisseurs et des groupes industriels.