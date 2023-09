La SEC publie la première mesure coercitive liée au NFT

Impact Theory n’a ni admis ni nié les allégations de la SEC, mais a accepté une ordonnance de cessation et d’abstention. La société détruira également tous les NFT restants en sa possession et restituera les fonds aux investisseurs qui ont acheté des NFT, selon le communiqué de presse de la SEC.

Pour la première fois, la Securities and Exchange Commission a pris des mesures coercitives contre la vente de jetons non fongibles par une entreprise.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs NFT de tous les jours ? Pas grand chose pour l’instant.

L’ordonnance de la SEC pourrait ne pas avoir beaucoup d’impact sur le marché plus large du NFT, car il reste encore de nombreuses questions que l’agence et le Congrès doivent régler concernant l’enregistrement des titres pour la cryptographie et les NFT, déclare Kathy Kraninger, vice-présidente des affaires réglementaires de la société de sécurité cryptographique Solidus. Laboratoires. Kraninger est également l’ancien directeur du Bureau de protection financière des consommateurs.

« Cela ressemble à une analyse de test de Howey de contrat d’investissement assez ouvert et fermé », a déclaré Kraninger à CNBC Make It. « Je ne pense pas que cette ordonnance ajoute beaucoup de clarté au marché global où la majorité des actifs cryptographiques et des NFT ne sont pas des titres. »

Bien qu’il soit assez clair que les NFT proposés par Impact Theory étaient des contrats d’investissement, la SEC ne peut pas et ne s’attend probablement pas à ce que les investisseurs effectuent leur propre analyse de test Howey avant d’acheter des crypto ou des NFT, explique Kraninger.

Au lieu de cela, les investisseurs devraient se demander pourquoi ils achètent un actif numérique particulier et ce qu’ils espèrent gagner.

« Pour tout objet de collection, il s’agit vraiment d’acheter ce que vous aimez et d’espérer le meilleur », explique Kraninger. « La chose la plus importante à laquelle les investisseurs doivent faire attention, c’est qu’ils ne soient pas impliqués dans une fraude ou une arnaque lorsqu’ils réfléchissent à ce qu’ils veulent acheter. »

Un moyen facile de repérer une arnaque potentielle est que s’il y a une promesse d’un retour sur investissement élevé avec peu ou pas de risque, le La SEC met en garde.

« Chaque investissement comporte un certain degré de risque et le potentiel de rendements plus élevés s’accompagne d’un risque plus élevé », déclare la SEC. « Il faut se méfier de tout investissement censé ne présenter aucun risque. »

