La SEC publie de nouvelles directives obligeant les entreprises à divulguer les risques liés aux devises numériques

Vue extérieure du siège de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à Washington.

La Securities and Exchange Commission a publié jeudi de nouvelles directives, obligeant les sociétés qui émettent des titres à divulguer aux investisseurs leur exposition et leur risque sur le marché de la crypto-monnaie.

Les conseils surviennent environ un mois après que FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déposé son bilan après avoir prêté des fonds à une société commerciale à risque fondée par l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Plus de 100 000 clients ont été touchés par l’échec de l’échange.

Mercredi, le président de la SEC, Gary Gensler, a repoussé les accusations selon lesquelles l’agence n’a pas réussi à empêcher les entreprises de cryptographie d’utiliser à mauvais escient les fonds des clients. Gensler a également déclaré que la SEC prendrait davantage de mesures d’exécution si les entreprises ne respectaient pas les règles existantes.

Selon les nouvelles directives, les entreprises devront inclure les avoirs en actifs cryptographiques ainsi que leur exposition au risque de la faillite de FTX et d’autres développements du marché dans leurs documents publics. Les dépôts de bilan de la société indiquent que la société compte plus d’un million de créanciers.

La Division of Corporation Finance de la SEC a élaboré un modèle de lettre après un examen sélectif des conclusions faites en vertu de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934, qui ordonne aux entreprises de divulguer “toute autre information importante, le cas échéant, qui peut être nécessaire pour faire les déclarations requises, à la lumière des circonstances dans lesquelles elles sont faites, non trompeuses », selon les directives.

Un élément suggéré dans la lettre demande à l’émetteur de décrire comment les faillites d’entreprise et les effets ultérieurs “ont eu ou pourraient avoir un impact sur votre entreprise, votre situation financière, vos clients et vos contreparties, directement ou indirectement”. Un autre demande une description de “tout risque important pour vous, direct ou indirect, en raison de rachats excessifs, de retraits ou d’une suspension des rachats ou des retraits d’actifs cryptographiques. Identifiez toute concentration importante de risque et quantifiez toute exposition importante”.

La division des finances d’entreprise de la SEC a encouragé les entreprises à adopter ces recommandations lorsqu’elles préparent des documents “qui ne sont généralement pas soumis à l’examen de la Division avant leur utilisation”.