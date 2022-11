La SEC pousse une liste de propositions pour renforcer les rapports d’entreprise et les exigences de divulgation

Un drapeau devant le siège de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 23 février 2022.

Alors que Washington est dévoré par les élections de la semaine prochaine, la Securities and Exchange Commission continue d’examiner de nombreuses propositions de réglementation qui pourraient augmenter considérablement les exigences de déclaration et de divulgation des entreprises américaines.

La La SEC étudie deux propositions Mercredi. On adopterait des règles supplémentaires sur la manière dont les entreprises déclarent votes par procuration. Entre autres mesures, la proposition pourrait nécessiter des fonds pour catégoriser les votes afin qu’ils soient plus faciles à trouver et fournir le résultat du vote dans un format lisible par machine.

Une seconde traiterait de la rachat de parts de fonds communs de placement et répondre aux besoins de liquidités des fonds en cas de rachats importants.

Ce sont des propositions assez techniques. Cependant, le président de la SEC, Gary Gensler, a plus de deux douzaines d’autres propositions qui sont au stade de la règle finale, ce qui signifie que l’agence examine toujours les commentaires du public, mais elles pourraient être votées et adoptées dans un proche avenir. Il s’agit notamment de la rémunération par rapport à la performance, de la divulgation des changements climatiques, de la gouvernance des risques de cybersécurité, des conseils de vote par procuration, des divulgations de rachat d’actions, des réformes des fonds du marché monétaire, des réformes de la divulgation des ventes à découvert et du prêt ou de l’emprunt de titres.

Ces propositions passent lentement du stade « proposé » au stade « adopté » ; tout ou partie de son ordre du jour pourrait être adopté en 2023.

S’il y a un seul thème émergeant de la SEC sous la direction de Gary Gensler, ce serait qu’il recherche de nombreuses nouvelles règles qui fourniraient une divulgation accrue pour tout, des risques climatiques au capital-investissement. Gensler a déclaré que cela augmenterait la transparence du marché.

Les républicains ne sont pas d’accord. Il est probable qu’il y aura des réactions bruyantes sur des propositions plus controversées telles que la divulgation sur le climat.

Il est peu probable que les élections de la semaine prochaine changent cela. Alors que les républicains pourraient harceler la SEC en appelant à plus d’audiences l’année prochaine, ou pourraient également refuser d’autoriser le budget plus élevé de la SEC que Gensler a demandé, il a une majorité de 3 contre 2 et continuera de maintenir cet avantage jusqu’en 2023.

Cependant, les républicains pourraient se tourner vers les tribunaux. Il est essentiel de se rappeler qu’en juin dernier, dans West Virginia v. Environmental Protection Agency, la Cour suprême a statué que la “doctrine des questions majeures” limitait l’étendue des pouvoirs que le Congrès accordait à l’Environmental Protection Agency en vertu de la Clean Air Act. La Cour suprême a déclaré que le Congrès doit fournir une orientation claire à l’EPA, et pas seulement une large délégation de pouvoir, pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre.