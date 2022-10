La SEC pousse à la transparence des frais et des performances des fonds communs de placement et des ETF

Les régulateurs fédéraux mercredi changements de règles adoptés destiné à permettre aux consommateurs de comprendre plus facilement dans quoi ils investissent et combien cela leur coûte. En vertu des modifications approuvées par la Securities and Exchange Commission, les publicités des sociétés d’investissement devront promouvoir des “présentations transparentes et équilibrées” des frais et dépenses. De plus, les rapports aux actionnaires des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse devront être «concis et visuellement attrayants», selon la SEC. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici la dernière ventilation de l’inflation – dans un graphique “Un investisseur de détail qui cherche à comprendre le rendement, les frais et les autres opérations d’un fonds commun de placement ou [ETF] peut avoir besoin de passer au crible des informations financières détaillées », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. “Les règles finales d’aujourd’hui obligeront les sociétés de fonds à partager un ensemble concis de documents qui vont au cœur du sujet”, a déclaré Gensler.

Les informations clés sur le fonds devront être mises en évidence

Pour les rapports aux actionnaires, les informations clés – telles que les dépenses du fonds, la performance et les avoirs du portefeuille – devront être mises en évidence. L’utilisation d’éléments graphiques et textuels sera également encouragée, tout comme le fait de rendre les versions en ligne des rapports plus conviviales et interactives. Aujourd’hui, ces rapports peuvent compter 100 pages ou plus, selon la SEC.

Les frais dans les annonces devront être transparents

En ce qui concerne les modifications relatives à la publicité : la présentation des frais et dépenses dans les publicités et la documentation commerciale devra être cohérente avec les informations pertinentes dans le tableau des frais du prospectus et être “raisonnablement” à jour. Ils ne peuvent pas non plus être matériellement trompeurs. Les frais payés par les investisseurs de fonds rongent leurs rendements. Par exemple, 100 000 $ investis sur 20 ans et gagnant 4 % par an finiraient par valoir 10 000 $ de moins avec des frais annuels de 0,5 %, contre 0,25 %, selon l’Office of Investor Education and Advocacy de la SEC.