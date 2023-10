La SEC poursuit pour forcer Elon Musk à témoigner dans l’enquête sur Twitter

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Elon Musk jeudi dans le but de contraindre le milliardaire à témoigner sur son achat de Twitter l’année dernière.

Les avocats représentant la SEC ont allégué dans une plainte déposée dans le district nord de Californie que Musk ne s’était pas présenté pour un témoignage le 15 septembre, comme l’exigeait une assignation à comparaître, qui, selon les avocats, avait été signifiée au tribunal. Tesla PDG en mai 2023.

De manière générale, la SEC a déclaré que l’enquête était liée à la question de savoir si quelqu’un avait commis une fraude en matière de valeurs mobilières en achetant des actions Twitter l’année dernière, alors que Musk achetait des actions de la société. Musk a finalisé son acquisition de Twitter, désormais connu sous le nom de X, en octobre pour un montant d’environ 44 milliards de dollars.

« Le refus persistant de Musk de se conformer à l’assignation administrative de la SEC entrave et retarde l’enquête du personnel de la SEC visant à déterminer si des violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières ont eu lieu », ont écrit les avocats dans la plainte. « En conséquence, la SEC demande maintenant à la Cour de contraindre Musk à comparaître pour un témoignage d’enquête. »

La SEC a déclaré avoir essayé de trouver un moment et un lieu agréables pour rencontrer Musk, notamment en lui proposant de le rencontrer au bureau de l’agence à Fort Worth, au Texas, « le bureau de la SEC le plus proche de la résidence personnelle actuelle de Musk » dans la région d’Austin. Plusieurs dates ont été proposées pour octobre et novembre de cette année.

« Ces efforts de bonne foi se sont heurtés au refus catégorique de Musk de comparaître pour témoigner », indique la plainte.

Alex Spiro, l’avocat d’Elon Musk, a déclaré dans un communiqué au sujet de la plainte que « la SEC a déjà recueilli le témoignage de M. Musk à plusieurs reprises dans cette enquête malavisée – c’est assez. »

Les avocats de la SEC affirment que Musk a refusé de se conformer à l’assignation à comparaître en raison de « plusieurs objections fallacieuses, y compris une objection à San Francisco comme lieu de témoignage approprié ». Musk n’avait auparavant soulevé aucune objection à cet emplacement.

De plus, les avocats de la SEC affirment que Musk pensait que la commission utilisait l’assignation à comparaître comme méthode pour le « harceler », justifiant ainsi sa décision de ne pas se conformer. Musk aurait également utilisé la récente publication de sa biographie, écrite par le journaliste Walter Isaacson, comme une autre raison pour ne pas comparaître pour témoigner, affirmant que le livre pourrait contenir « de nouvelles informations potentiellement pertinentes sur cette affaire ».

« La publication de la biographie de Musk ne constitue pas une base légitime pour que Musk évite de se conformer à une assignation à comparaître légalement émise », ont écrit les avocats dans le dossier juridique. « Quoi qu’il en soit, le refus initial de Musk de se conformer à l’assignation à comparaître a désormais donné à son avocat suffisamment de temps pour examiner la biographie à la recherche de toute information pertinente, et cette objection est donc désormais sans objet en plus d’être légalement insuffisante depuis le début. »

La SEC a déclaré dans un communiqué que son « personnel poursuit son enquête d’établissement des faits et, à ce jour, n’a pas conclu qu’un individu ou une entité ait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières ».

Une audience sur le dossier devrait avoir lieu le 9 novembre, selon le dossier légal.

