La SEC poursuit l’ancien associé de James Biden

La Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice cette semaine, alléguant qu’un ancien associé commercial de James Biden, le frère cadet du président Joe Biden, avait induit les investisseurs en erreur.

Bien que la plainte civile portant sur 12 chefs d’accusation n’accuse pas James Biden d’actes répréhensibles personnels, elle concerne une transaction commerciale dans laquelle il a été directement impliqué, selon les archives judiciaires.

La SEC a accusé l’associé de James Biden, Michael Lewitt et son fonds, Third Friday Management, de « conduite frauduleuse et manquements flagrants aux obligations fiduciaires » envers leur fonds et ses investisseurs, selon la plainte de 28 pages déposée jeudi devant le tribunal fédéral.

La plainte allègue qu’entre janvier 2018 et mars 2020 environ, Lewitt est passé d’un investissement dans des options sur indice S&P 500 à un accord de 45 avances de prêt distinctes totalisant plus de 19 millions de dollars à une entreprise en difficulté qui exploitait des hôpitaux ruraux.

La SEC allègue que « Lewitt n’a pas divulgué aux investisseurs du fonds » qu’il avait retiré un total de 30 millions de dollars du fonds et l’avait investi dans un groupe de sociétés qui ont investi dans des sociétés de soins de santé en difficulté et ont finalement fait faillite.

La poursuite identifie la société qui a investi dans les sociétés de soins de santé en difficulté comme Platinum Global Health Partners, LLC et allègue que Lewitt est son « unique gestionnaire ». L’avocat externe de cette société s’appelle George Mesires, qui a représenté James et Hunter Biden dans le passé.

Dans un procès distinct déposé en 2019, Diverse Medical Management, une société hospitalière, a poursuivi Platinum Global Health Partners, Lewitt, Biden et d’autres devant un tribunal fédéral du Tennessee.

Ce procès allègue que Lewitt, Biden et d’autres ont commis des actes de fraude contre Diverse Medical Management, qui tentait de créer un modèle commercial durable qui permettrait d’éviter la fermeture des petits hôpitaux ruraux. Diverse Medical Management a affirmé que son modèle pourrait être reproduit à l’échelle nationale et offrirait la possibilité de fournir à la fois de meilleurs soins médicaux dans les communautés rurales et de réaliser des bénéfices.

Diverse Medical Management a déclaré que les affaires de Lewitt, Biden et d’autres « étaient toutes une fraude ». Ils allèguent dans leur procès que Lewitt, Biden et d’autres « avaient deux objectifs principaux : (1) à court terme, voler le modèle économique des plaignants ; et (2) enchaîner les plaignants afin de conduire « Diverse Medical Management » vers l’insolvabilité et de reprendre l’entreprise eux-mêmes.

Michael Lewitt et George Mesires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les avocats de Lewitt, Biden et leurs sociétés ont déposé une demande reconventionnelle contre Diverse Medical Management, affirmant qu’ils avaient fourni à l’entreprise un financement à court terme, qui a finalement été suspendu lorsque Diverse Medical Management « a refusé de fournir à Platinum Group et à Third Friday des documents précis de diligence raisonnable financière. ou des explications raisonnables pour lesquelles elle fonctionnait toujours à perte et ne pouvait pas faire face à sa masse salariale.

La bataille juridique est actuellement suspendue en raison du dépôt de bilan d’une société liée qui est toujours en instance devant les tribunaux.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.